Al via il 19 maggio la nuova stagione di Isaholidays all’insegna del glamping

Turismo outdoor, diving, equitazione, sport per tutte le età con una particolare attenzione ai bambini, con un programma formativo realizzato proprio attraverso lo sport. Abitazioni con comfort a 5 stelle in materiali ecosostenibili, immerse in una natura che nei due difficili anni della pandemia ha recuperato i suoi spazi. La vegetazione è rigogliosa, delfini e tartarughe nuotano nelle acque della laguna veneta e del Delta del Po e poi ci sono cigni e fenicotteri.

Tutto da scoprire nelle escursioni naturalistiche fatte a cavallo, in bicicletta o in barca nell’area di Chioggia o del Villaggio di Barricata, che si trova in una riserva biosfera Unesco. Esperienze che è possibile vivere nelle vacanze all’aria aperta proposte dal gruppo Isaholidays, in una quotidianità ricca di accoglienza, libertà e di un’eccellente servizio di ristorazione e banqueting offerto dal Gruppo Gerla 1927. Silvia Pagnan, sales & marketing manager di Isaholidays, felice per questo nuovo inizio, racconta che il mondo Isaholidays «comprende 3 strutture: il Villaggio Isamar, il Villaggio Barricata e Isaresidence.

Si trovano in Veneto sul mare. Isamar e Isaresidence occupano un’area di 35 ettari nel bacino della laguna veneziana, mentre Barricata si estende su 15 ettari nel sud del Veneto, all’interno del Parco Naturale del Delta del Po. Due bellissimi territori dove i nostri ospiti possono vivere una vacanza balneare e di scoperta. Apparteniamo al segmento del turismo all’aria aperta, – sottolinea Pagnan – caratterizzato da villaggi e camping in cui si realizza uno stretto rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

In Italia il settore, importante già prima della pandemia, in seguito ha continuato a crescere. Il turismo all’aria aperta in Italia conta oggi 50milioni di presenze estive, di cui 20 milioni solo in Veneto, la regione che offre le strutture più grandi e di eccellenza. Sono strutture a 5 Stelle, secondo una classificazione presente anche nel nostro settore, dove tutti i servizi sono organizzati all’aperto».

Un dato importante è quello della fidelizzazione del cliente, che torna anno dopo anno e gli ospiti sono conquistati dalla possibilità di vivere avventure a cavallo e immersioni in un’area che riserva sempre nuove scoperte. L’impegno è testimoniato dalla scelta dei professionisti che affiancano i viaggiatori avventurosi. Chiara Angelini, istruttrice del Ranch del Mare a Barricata, ha fatto del suo amore per i cavalli una professione e accompagna bambini e adulti nella scoperta di un incontro con l’unicità del cavallo che, oltre a consentire galoppate e bagni nella laguna, ha anche una valenza terapeutica.

L’Angelini ricorda che tutti gli animali, anche i cavalli, vengono accolti nei villaggi Isaholidays, che sono pet-friendly e offrono un’area protetta per il gioco degli amici a quattro zampe, anche sulla spiaggia. Graziano Servello, istruttore della Bully Diving di Barricata trasmette l’entusiasmo per le avventure che si possono vivere nell’acqua in totale sicurezza, come l’incontro con specie animali tutelate insieme con il WWF o i viaggi in bicicletta-e-barca per scoprire l’area e le testimonianze del passato, tra le quali i relitti della Grande Guerra. Le realtà Isaholidays, familiari e all’insegna del luxury, sono ricche di fascino: nate nel 1971 sono cresciute nel tempo in un’ottica di rispetto del luogo e di un continuo miglioramento dell’offerta. La capacità ricettiva complessiva dei Villaggi e del residence è di 8000 posti letto, con un flusso di 600.000 presenze all’anno.

I turisti italiani rappresentano il 40% delle presenze, il restante 60% è dato dai visitatori stranieri, provenenienti in particolare da Germania, Olanda e Austria. Tante, quindi, le novità per il gruppo Isaholidays: la stagione prenderà il via il prossimo 19 maggio, mentre continueranno fino al 2024 i lavori al progetto Margherita, un piccolo villaggio eco-chic in riva al mare collocato tra Isamar e Barricata. Sono stati infine acquisiti i permessi per realizzare in Toscana l’azienda agricola Tenuta Brignone.