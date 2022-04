Al via a Catania venerdì 8 aprile la prima edizione dei Giovani talenti dell’ospitalità

Si chiama Giovani talenti dell’ospitalità conference 2022 (Gto) ed è la prima conferenza nel mondo del turismo dedicata alle giovani generazioni. L’appuntamento è per venerdì 8 aprile, presso il Grand Hotel Villa Itria di Catania e potrà essere seguito anche online registrandosi sul sito gtoconference.com. Moltissimi gli special guest, dai general manager di alcuni 5 stelle ai rappresentanti politici. Non mancheranno neppure gli ospiti internazionali, in collegamento da diversi paesi del mondo.

Tra gli invitati, nomi di spicco come Antonio Barreca (direttore generale di Federturismo Confindustria), Sara Abdel Masih (presidente dell’Associazione direttori d’albergo Lombardia & hotel manager coach) e Marco Misischia (presidente nazionale Cna turismo e commercio). “Noi giovani abbiamo sempre dovuto ascoltare e seguire le decisioni che i nostri leader hanno preso per il nostro futuro, ma questa volta vogliamo dare loro l’opportunità di guardare il futuro attraverso i nostri occhi – sottolinea Kledis Brahimi, fondatore di Giovani talenti dell’ospitalità -. Per portare il cambiamento non necessitiamo di scontrarci con qualcuno o qualcosa. Il cambiamento accade attraverso l’incontro di persone e l’ascolto. Se uniamo persone con la stessa visione e agiamo insieme, scopriamo che c’è qualcosa che possiamo fare. Il segreto per fare questo passo in avanti è iniziare oggi a dare spazio a giovani che hanno le idee chiare e visioni innovative.”