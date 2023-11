Al camping La Rocca Natale e Capodanno si passano nelle bolle affacciate sul lago di Garda Si chiamano Garda Bubble, Geo Suite e Cupole Geo. Sono le sistemazioni del nuovo format 4 Seasons Glamping che il camping village La Rocca, sul lago di Garda, inaugurerà dal prossimo 1° dicembre, per un’inedita apertura invernale attiva fino al 29 febbraio 2024. Le bolle sono circondate dal verde di un uliveto e proposte con una prima colazione a base di prodotti del territorio, servita direttamente in tenda. Le Garda Bubble sono in particolare costituite da tre spazi a bolla comunicanti con cupole panoramiche: sono dotate di soggiorno, camera da letto con letto a baldacchino e bagno privato. Le Geo Suite e le Cupole Geo sono invece cupole geodetiche di lusso, dotate di camera da letto con una vista sul lago e bagno privato. Tutte sono provviste, tra le altre cose, anche di macchina del caffè, ciabatte, cassetta di sicurezza, bollitore, stoviglie e biancheria, kit di cortesia, minibar e wifi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457081 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamano Garda Bubble, Geo Suite e Cupole Geo. Sono le sistemazioni del nuovo format 4 Seasons Glamping che il camping village La Rocca, sul lago di Garda, inaugurerà dal prossimo 1° dicembre, per un’inedita apertura invernale attiva fino al 29 febbraio 2024. Le bolle sono circondate dal verde di un uliveto e proposte con una prima colazione a base di prodotti del territorio, servita direttamente in tenda. Le Garda Bubble sono in particolare costituite da tre spazi a bolla comunicanti con cupole panoramiche: sono dotate di soggiorno, camera da letto con letto a baldacchino e bagno privato. Le Geo Suite e le Cupole Geo sono invece cupole geodetiche di lusso, dotate di camera da letto con una vista sul lago e bagno privato. Tutte sono provviste, tra le altre cose, anche di macchina del caffè, ciabatte, cassetta di sicurezza, bollitore, stoviglie e biancheria, kit di cortesia, minibar e wifi. [post_title] => Al camping La Rocca Natale e Capodanno si passano nelle bolle affacciate sul lago di Garda [post_date] => 2023-11-29T12:02:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701259360000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457049 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair amplia il network da Milano Bergamo con una nuova rotta per Sarajevo, che sarà operativa quattro volte a settimana a partire da aprile 2024. "Siamo lieti di migliorare ancora più la scelta ed il valore per i nostri clienti di Milano grazie all’aggiunta di questa nuova rotta a Sarajevo come parte del nostro operativo per l’estate 2024 - ha dichiarato Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -, offrendo così ai nostri clienti una scelta ancora più ampia per pianificare le prossime vacanze estive. [post_title] => Ryanair collegherà Milano Bergamo a Sarajevo, dall'aprile 2024 [post_date] => 2023-11-29T09:00:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701248438000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456851 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno Ryanair da Torino conta quest'anno 28 rotte di cui due nuove per Belfast e Porto, oltre ad un incremento significativo delle frequenze su Catania. La low cost conferma due aeromobili basati a Caselle, che opereranno oltre 220 voli settimanali (+100% rispetto al periodo pre-Covid) e sostegno a oltre 1.800 posti di lavoro. «La winter 2023 prevede due nuove rotte per Belfast e Porto (28 in totale), oltre a maggiori frequenze su altre tre popolari destinazioni quali Catania, Birmingham e Bristol, offrendo ai nostri clienti torinesi una selezione ancora più ampia per le loro vacanze invernali alle tariffe più basse d'Europa - precisa Mauro Bolla, head of communication del vettore per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. L'impegno senza pari di Ryanair consiste nell’aver basato due aeromobili a Torino, con un investimento di 200 milioni di dollari e il supporto a oltre 1.800 posti di lavoro, inclusi oltre 60 altamente retribuiti per piloti, assistenti di volo e ingegneri. Il traffico di Ryanair sostiene la crescita a lungo termine della Regione, fornendo una spinta tanto necessaria all'economia turistica locale». «Nel complesso sullo scalo di Torino i posti messi in vendita da Ryanair nella stagione winter 2023/2024 sono in aumento rispetto a quelli dello scorso inverno - aggiunte Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Si tratta di un incremento di offerta che, a livello internazionale, si declina sia su destinazioni tipicamente incoming e legate al traffico della neve, sia su due nuove mete (Belfast e Porto) non collegate con Torino lo scorso inverno. Alle nuove destinazioni internazionali si somma anche un significativo aumento di posti in vendita sulla Torino-Catania che è già la prima rotta per volumi di passeggeri nel nostro aeroporto e che, anche grazie alle vantaggiose tariffe annunciate da Ryanair, probabilmente registrerà nuovi record di traffico». [post_title] => L'inverno Ryanair da Torino: Belfast e Porto le due new entry. Più voli su Catania [post_date] => 2023-11-27T10:26:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701080818000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un fatturato totale delle gestione dirette pari a 105,7 milioni di euro, per una crescita del 47% rispetto all'esercizio precedente (71,4 milioni). Il tutto accompagnato da margini operativi lordi per 16,2 milioni (ebidta), contro i 10,2 milioni del 2022. Sono i numeri a preconsuntivo dell'anno fiscale Hnh Hospitality chiuso lo scorso 31 ottobre. Dati confortanti, a cui si aggiunge anche un incremento di qualche punto percentuale dell'ebitda margin della compagnia, salito dal 14,3% al 15,3%. Tali performance sono il riflesso del progressivo accrescimento del tasso di occupazione camere registrato in questi anni post-Covid. Il toc è infattti passato dal 41,3% del 2021 al 64,2% del 2022, fino al 73,5% del 2023. Andamento analogo pure per le tariffe medie aumentate da 143 euro (2022) a 158,2 euro nel 2023. Dopo l’importante rafforzamento del portfolio Hnh con l’apertura l'anno scorso dell'Almar Giardino di Costanza, in Sicilia, il 2023 ha registrato un ulteriore consolidamento delle strategie di sviluppo del gruppo, a seguito dell'inaugurazione del Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa di Villasimius in Sardegna. Grazie a questa ultima acquisizione, il segmento dei resort di lusso ha aumentato il proprio peso all’interno del portfolio della compagnia, passando dal 25% al 31% del fatturato. A fronte dell'incremento dell'offerta, che ha ovviamente contribuito a far salire il giro d'affari Hnh, anche a parità di perimetro il gruppo ha comunque registrato un aumento del fatturato pari al 30%. “Siamo particolarmente soddisfatti di questi risultati - racconta l'amministratore delegato, Luca Boccato -. Nel 2023 abbiamo rafforzato la nostra crescita, superando per la prima volta i 100 milioni di fatturato. I dati assolutamente positivi sono la testimonianza dell’efficacia del nostro modello organizzativo: un portfolio diversificato, sia per destinazioni, sia per tipologia di prodotto. Per il 2024 prevediamo un’ulteriore crescita del giro d'affari a parità di perimetro, grazie a un aumento, pur marginale, sia dell’occupazione sia del prezzo medio camere. Stiamo lavorando per annunciare presto tre nuove aperture nel segmento business e city hotel. Amplieremo ulteriormente il nostro portfolio, con riferimento sia alle destinazioni, sia ai brand con i quali collaboriamo, in una logica di sviluppo sempre più multi-marchio”. [post_title] => Hnh per la prima volta sopra la soglia dei 100 mln di fatturato [post_date] => 2023-11-23T10:41:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700736083000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Workshop France Mediterranee 2023 di Atout France si è svolto quest’anno a Tolone, capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. È Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia e coordinatore regionale Europa del Sud, a raccontare la nona edizione dell’evento, che si è sviluppato intorno ai temi dell’esperienza e dell’incontro. «Organizziamo ogni due anni il workshop France Mediterranee; per noi è molto importante accogliere i to di 14 mercati del Mediterraneo con 97 operatori. Scegliamo sempre un luogo diverso, perché i professionisti presenti possano scoprirne la bellezza. Abbiamo accolto 100 operatori provenienti da diversi paesi dell’area del Mediterraneo in una città del sud della Francia. Qui abbiamo avviato le diverse fasi del nostro progetto, a partire dalla scoperta di Tolone e della sua ricca regione, la Provenza-Alpi-Costa Azzurra, proprio come dei turisti. Vogliamo mostrare un paese che offre sempre qualcosa di nuovo e Tolone si è completamente rinnovata negli ultimi 10 anni, il centro è vitale e poi ci sono i due elementi che identificano Tolone: il mare con la cittadella militare e il rugby». Tolone si affaccia sull’ampia baia la cui storia è iniziata 2400 anni fa passando per gli stanziamenti greci e romani e ricorda la battaglia di Napoleone contro i realisti del 1793. Il porto ospita l’ampia cittadella militare dove lavorano 10mila persone e dove si può visitare l’importante museo marittimo. Di fonte alla cittadella, circondata da un muro, è sempre all’ancora la portaerei Charles De Gaulle. A Tolone si respira l’atmosfera del mare anche per le numerose spiagge e, proprio grazie alla presenza dei militari, tutta la zona è protetta dal punto di vista naturale. E poi c’è il rugby, uno sport nazionale che appassiona i locali: la squadra di Tolone è campione d'Europa. Frédéric Meyer rivede le fasi del workshop France Mediterranee 2023: «Dopo l’incontro con il territorio hanno preso il via le attività di networking, un momento di scambio tra tutti gli operatori presenti: francesi e stranieri. Ed è sempre bello rivedersi. La terza tappa del workshop ha proposto due sessioni di incontri nel corso delle quali 87 operatori provenienti da tutta la Francia hanno accolto a Tolone delegazioni straniere e anche francesi, in arrivo dalla Normandia, dall’Occitania, dall’Alsazia, da Parigi... Erano presenti la Bretagna, la Costa Azzurra, la Provenza, la Corsica». Significativa la presenza italiana ai lavori con oltre 30 partecipanti. «È la delegazione più grande, perché la nostra vicinanza con l’Italia non è solo geografica. Gli italiani sono interessati a scoprire la ricchezza della Francia, che è una destinazione straordinaria e diversa. Basti pensare - oltre alla bellezza delle città e dei monumenti - ai 16.000 castelli, ai chilometri di piste ciclabili e ai fiumi navigabili, ma anche ai 2000 festival estivi. Quest’anno la clientela italiana è seconda per numero di presenze in Provenza e in Costa Azzurra, mentre è la prima clientela straniera in Corsica. La nostra offerta è particolarmente adatta a loro. Sono felice che il workshop Mediterranee 2023 si sia svolto a Tolone, una città che è anche impegnata nel migliorare le proprie connessioni con l’Italia». [gallery ids="456576,456577,456578,456579,456580,456581"] [post_title] => France Mediterranee 2023: un workshop per raccontare un paese che si rinnova [post_date] => 2023-11-22T10:37:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700649428000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valorizzare, promuovere e sviluppare turismo slow in partnership con le imprese locali, per far vivere al turista, ma anche alle persone del luogo, un’esperienza indimenticabile, in cui la bellezza della natura si fonde con il piacere di vivere appieno ogni istante. E' la missione della rete d'imprese Visit Zoncolan: un consorzio nato nel 2019, ma ufficializzato solo a gennaio 2022, che opera nel territorio attorno al monte omonimo, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Comeglians, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo-Ligosullo. L’obiettivo è quello di sostenere il turismo, l’economia locale e le tradizioni del territorio. Vi fanno parte hotel, alberghi diffusi, agriturismi, camping, ristoranti, osterie, aziende agricole e artigianali, botteghe, negozi sportivi e produttori locali: piccole realtà che lavorano insieme per offrire pacchetti turistici completi promuovendo l’intera area del comprensorio dello Zoncolan come una destinazione ideale per gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia; tutti valori di cui questa zona è ricca. A oggi Visit Zoncolan conta 37 soci e quattro associati. E’ previsto un ulteriore ampliamento nel prossimo triennio. “Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che rispetti l’ambiente e contribuisca allo sviluppo economico e sociale della comunità locale - spiega il presidente Silvio Ortis -. La collaborazione tra le diverse aziende consente di offrire servizi integrati ai visitatori, garantendo al contempo un beneficio reciproco per le imprese coinvolte”. Attraverso la rete, è possibile prenotare soggiorni in hotel o alberghi diffusi, gustare la cucina locale nei ristoranti convenzionati, partecipare a escursioni guidate e attività sportive, acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali in legno (dall’oggettistica alla borsa di design), prodotti derivati dalla lavorazione di erbe officiali, formaggi di malga e del caseificio di valle e prelibatezze come i tipici cjarsòns, nonché pregiate birre artigianali. Le escursioni (che sono organizzate in tutta la Carnia per dare la possibilità ai turisti di godere della bellezza e dei panorami delle Alpi nel loro complesso) vengono programmate assieme a una serie di piacevoli attività per grandi e piccoli secondo un calendario mensile, ma possono anche essere richieste su misura individualmente o per piccoli gruppi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto la scorsa estate dalle nostre attività - aggiunge Ortis -. Abbiamo infatti registrato molto interesse e un crescente desiderio di vivere esperienze coinvolgenti nella natura, sia da parte delle famiglie, sia degli appassionati di slow tourism.” [post_title] => Cresce la rete d'imprese Visit Zoncolan per la valorizzazione delle Alpi Carniche [post_date] => 2023-11-22T10:07:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700647658000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A ciascuno il suo Natale: così Zurigo accoglie i visitatori nel segno delle feste, già dal penultimo giovedì di novembre, con proposte in grado di soddisfare i gusti di tutti i viaggiatori, che vogliono godersi un Natale “su misura”. In una città illuminata da 12.000 cristalli led bianchi, blu e rossi - le luminarie “Lucy” - gli amanti dei mercatini di Natale possono scegliere tra sei alternative, compreso il più recente nel nuovo quartiere di Europaalle. Per i romantici e le famiglie si comincia da Babbo Natale in persona che trasporta per le strade di Zurigo i bambini a bordo del “Märlitram” rosso mentre giovanissimi cantanti riempiono di note armoniche le vie del centro con i canti natalizi dell’originale e suggestivo Singing Christmas Tree. Piste da pattinaggio su ghiaccio, corse in slittino, cioccolata calda, biscotti artigianali e molto altro ancora addolciscono ancor di più la stagione preferita dai più piccoli. Per i modaioli e gli amanti dello shopping, siamo nella metropoli delle boutique, dove appassionati di moda e fashionistas trovano un concentrato di tutto ciò che si possa desiderare. Nella lussuosa Bahnhofstrasse, si susseguono sia i negozi con i brand più famosi del mondo sia i grandi magazzini Jelmoli e Globus. Nel centro storico graziose boutique propongono pezzi unici, mentre il quartiere di Zürich-West, il triangolo nei pressi del Kanzleiareal (Tribeka) e il quartiere di Europaalle ospitano soprattutto prodotti di design zurighese e artigianato locale. I più golosi troveranno soddisfazione nella metropoli gastronomica più ricca della Svizzera e tra le più rinomate del centro Europa. Buongustai e foodies possono mixare un giro in città durante l’Avvento ad un tour gastronomico di Zurigo. Che si tratti di un ristorante blasonato, di un food truck internazionale o di uno spontaneo punto di ristoro pop-up, a Zurigo c’è sempre tempo per una buona pausa ristoratrice potendo variare tra l’assaggio di prodotti tipici locali e svizzeri alle proposte internazionali più ricercate. Nel periodo dell’Avvento l’offerta turistica di Zurigo e molto traversale e può soddisfare i gusti di tanti, il tutto in attesa dei momenti clou di Natale e Capodanno, con il più grande spettacolo di fuochi d’artificio della Svizzera organizzato direttamente sul lago dagli albergatori zurighesi. I visitatori possono approfittare anche di pacchetti speciali per raggiungere la città in treno: acquistando la Promo 2x1 Mercatini si viaggia in due, pagando un solo biglietto di 1° o 2° classe, dal 20 novembre al 20 dicembre da Milano a Zurigo e tante altre località. [post_title] => Zurigo si veste a festa e propone un Natale su misura per ogni tipologia di turista [post_date] => 2023-11-21T11:25:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700565926000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456447" align="alignleft" width="300"] Il Club Med Seychelles[/caption] Parte domani la settimana del Black Friday griffato Club Med: dal 21 al 28 novembre infatti i clienti avranno la possibilità di accedere a riduzioni fino a 900 euro a persona, per una vacanza premium all inclusive in alcune delle più belle destinazioni al mondo, e trascorrere l'inverno al mare o in montagna. Tra le strutture incluse nella promozione, ecco dunque il Club Med Punta Cana, in Repubblica Dominicana, molto apprezzato da famiglie e coppie per la sua versatilità e i suoi servizi, tra cui una Circus School, un parco giochi dove sperimentare sport acrobatici, un’area zen e un campo pratica golf. Il Club Med Michès Playa Esmeralda è invece la nuova gemma nascosta della stessa Repubblica Dominicana, che sorge su una lunga spiaggia bianca e fa parte della gamma Exclusive Collection. Il resort è composto da quattro aree distinte che offrono una vacanza adatta a ogni esigenza. Sull'isola privata di Sainte Anne, nel cuore dell’arcipelago delle Seychelles, sorge poi il Club Med Seychelles, sempre della gamma Exclusive Collection, che vanta innumerevoli proposte, quali trekking, immersioni alla scoperta di popolatissimi fondali marini, yoga, kayak, vela, stand up paddle, padel, tennis e tanto altro. Oltre il mare c'è naturalmente la montagna d’inverno, che sta diventando per Club Med uno dei suoi nuovi punti di forza. L’offerta neve comprende un’esperienza culinaria top con l’80% dei cibi locali, ma soprattutto skipass, 25 ore di lezione di sci e snowboard alla settimana per tutti i livelli e altri sport sulla neve, oltre a sport indoor, piscina e sauna o hammam, e infine l’assistenza nei Kids Club ai bambini e ai ragazzi dai quattro ai 17 anni, nonché la scelta di far soggiornare gratuitamente i bambini fino ai quattro anni non compiuti. Tra i resort inclusi nel Black Friday, si segnala il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil sulle Alpi Francesi e il Club Med Pragelato Sestriere sulla sponda italiana della catena montuosa. [post_title] => Club Med: domani scatta la settimana Black Friday [post_date] => 2023-11-20T13:04:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700485480000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non solo estate. Anche in inverno le vacanze in campeggio possono diventare un'opportunità per vivere piacevoli city break in tranquillità o assaporare la poesia del mare lontano dalla frenesia estiva. Nel caso di Baia Holiday, dato che alcune aperture invernali coincidono con il periodo natalizio, il camping può anche essere un’occasione per regalarsi una nuova esperienza in famiglia o con gli amici durante le festività. Tra le strutture dell'operatore con base a Salò, il camping village Roma Capitol, a Ostia Antica, è la scelta ideale per chi desidera esplorare la Città eterna. A un braccio di mare dai canali di Venezia, tra il litorale di Jesolo e la celebre Punta Sabbioni, il camping village Cavallino rappresenta invece un modo per immergersi nel fascino della laguna veneta. Tra i suoi punti di forza, in particolare per la stagione invernale, la spa Panta Rei, che offre un ricco programma di trattamenti anche a base di erbe locali con proposte dedicate alle coppie, nonché il restaurant Sabbioni del Green Park Hotel, sempre all'interno del camping village, per una cucina dai piatti gourmet capaci di esaltare il pescato della zona. Infine, nel golfo di Trieste, incastonato tra le falesie di Duino, si trova il camping village Mare Pineta. Nello stesso complesso, compreso nell’area da cui parte la suggestiva passeggiata di Rilke che domina la baia di Sistiana, sono presenti il residence Mare Azzurro e il residence Baia Rilke. [post_title] => Il camping non vuol dire solo estate. Le soluzioni Baia Holiday per le festività in campeggio [post_date] => 2023-11-20T10:22:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700475735000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "al camping la rocca natale e capodanno si passano nelle bolle affacciate sul lago di garda" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":810,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457081","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamano Garda Bubble, Geo Suite e Cupole Geo. Sono le sistemazioni del nuovo format 4 Seasons Glamping che il camping village La Rocca, sul lago di Garda, inaugurerà dal prossimo 1° dicembre, per un’inedita apertura invernale attiva fino al 29 febbraio 2024. Le bolle sono circondate dal verde di un uliveto e proposte con una prima colazione a base di prodotti del territorio, servita direttamente in tenda.\r

\r

Le Garda Bubble sono in particolare costituite da tre spazi a bolla comunicanti con cupole panoramiche: sono dotate di soggiorno, camera da letto con letto a baldacchino e bagno privato. Le Geo Suite e le Cupole Geo sono invece cupole geodetiche di lusso, dotate di camera da letto con una vista sul lago e bagno privato. Tutte sono provviste, tra le altre cose, anche di macchina del caffè, ciabatte, cassetta di sicurezza, bollitore, stoviglie e biancheria, kit di cortesia, minibar e wifi.","post_title":"Al camping La Rocca Natale e Capodanno si passano nelle bolle affacciate sul lago di Garda","post_date":"2023-11-29T12:02:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1701259360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair amplia il network da Milano Bergamo con una nuova rotta per Sarajevo, che sarà operativa quattro volte a settimana a partire da aprile 2024.\r

\r

\"Siamo lieti di migliorare ancora più la scelta ed il valore per i nostri clienti di Milano grazie all’aggiunta di questa nuova rotta a Sarajevo come parte del nostro operativo per l’estate 2024 - ha dichiarato Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -, offrendo così ai nostri clienti una scelta ancora più ampia per pianificare le prossime vacanze estive. ","post_title":"Ryanair collegherà Milano Bergamo a Sarajevo, dall'aprile 2024","post_date":"2023-11-29T09:00:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1701248438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456851","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno Ryanair da Torino conta quest'anno 28 rotte di cui due nuove per Belfast e Porto, oltre ad un incremento significativo delle frequenze su Catania.\r

La low cost conferma due aeromobili basati a Caselle, che opereranno oltre 220 voli settimanali (+100% rispetto al periodo pre-Covid) e sostegno a oltre 1.800 posti di lavoro.\r

«La winter 2023 prevede due nuove rotte per Belfast e Porto (28 in totale), oltre a maggiori frequenze su altre tre popolari destinazioni quali Catania, Birmingham e Bristol, offrendo ai nostri clienti torinesi una selezione ancora più ampia per le loro vacanze invernali alle tariffe più basse d'Europa - precisa Mauro Bolla, head of communication del vettore per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -. L'impegno senza pari di Ryanair consiste nell’aver basato due aeromobili a Torino, con un investimento di 200 milioni di dollari e il supporto a oltre 1.800 posti di lavoro, inclusi oltre 60 altamente retribuiti per piloti, assistenti di volo e ingegneri. Il traffico di Ryanair sostiene la crescita a lungo termine della Regione, fornendo una spinta tanto necessaria all'economia turistica locale».\r

«Nel complesso sullo scalo di Torino i posti messi in vendita da Ryanair nella stagione winter 2023/2024 sono in aumento rispetto a quelli dello scorso inverno - aggiunte Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Si tratta di un incremento di offerta che, a livello internazionale, si declina sia su destinazioni tipicamente incoming e legate al traffico della neve, sia su due nuove mete (Belfast e Porto) non collegate con Torino lo scorso inverno. Alle nuove destinazioni internazionali si somma anche un significativo aumento di posti in vendita sulla Torino-Catania che è già la prima rotta per volumi di passeggeri nel nostro aeroporto e che, anche grazie alle vantaggiose tariffe annunciate da Ryanair, probabilmente registrerà nuovi record di traffico».","post_title":"L'inverno Ryanair da Torino: Belfast e Porto le due new entry. Più voli su Catania","post_date":"2023-11-27T10:26:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1701080818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un fatturato totale delle gestione dirette pari a 105,7 milioni di euro, per una crescita del 47% rispetto all'esercizio precedente (71,4 milioni). Il tutto accompagnato da margini operativi lordi per 16,2 milioni (ebidta), contro i 10,2 milioni del 2022. Sono i numeri a preconsuntivo dell'anno fiscale Hnh Hospitality chiuso lo scorso 31 ottobre. Dati confortanti, a cui si aggiunge anche un incremento di qualche punto percentuale dell'ebitda margin della compagnia, salito dal 14,3% al 15,3%.\r

\r

Tali performance sono il riflesso del progressivo accrescimento del tasso di occupazione camere registrato in questi anni post-Covid. Il toc è infattti passato dal 41,3% del 2021 al 64,2% del 2022, fino al 73,5% del 2023. Andamento analogo pure per le tariffe medie aumentate da 143 euro (2022) a 158,2 euro nel 2023. Dopo l’importante rafforzamento del portfolio Hnh con l’apertura l'anno scorso dell'Almar Giardino di Costanza, in Sicilia, il 2023 ha registrato un ulteriore consolidamento delle strategie di sviluppo del gruppo, a seguito dell'inaugurazione del Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa di Villasimius in Sardegna. Grazie a questa ultima acquisizione, il segmento dei resort di lusso ha aumentato il proprio peso all’interno del portfolio della compagnia, passando dal 25% al 31% del fatturato. A fronte dell'incremento dell'offerta, che ha ovviamente contribuito a far salire il giro d'affari Hnh, anche a parità di perimetro il gruppo ha comunque registrato un aumento del fatturato pari al 30%.\r

\r

“Siamo particolarmente soddisfatti di questi risultati - racconta l'amministratore delegato, Luca Boccato -. Nel 2023 abbiamo rafforzato la nostra crescita, superando per la prima volta i 100 milioni di fatturato. I dati assolutamente positivi sono la testimonianza dell’efficacia del nostro modello organizzativo: un portfolio diversificato, sia per destinazioni, sia per tipologia di prodotto. Per il 2024 prevediamo un’ulteriore crescita del giro d'affari a parità di perimetro, grazie a un aumento, pur marginale, sia dell’occupazione sia del prezzo medio camere. Stiamo lavorando per annunciare presto tre nuove aperture nel segmento business e city hotel. Amplieremo ulteriormente il nostro portfolio, con riferimento sia alle destinazioni, sia ai brand con i quali collaboriamo, in una logica di sviluppo sempre più multi-marchio”.","post_title":"Hnh per la prima volta sopra la soglia dei 100 mln di fatturato","post_date":"2023-11-23T10:41:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700736083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Workshop France Mediterranee 2023 di Atout France si è svolto quest’anno a Tolone, capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. È Frédéric Meyer, direttore Atout France Italia e coordinatore regionale Europa del Sud, a raccontare la nona edizione dell’evento, che si è sviluppato intorno ai temi dell’esperienza e dell’incontro.\r

\r

«Organizziamo ogni due anni il workshop France Mediterranee; per noi è molto importante accogliere i to di 14 mercati del Mediterraneo con 97 operatori. Scegliamo sempre un luogo diverso, perché i professionisti presenti possano scoprirne la bellezza. Abbiamo accolto 100 operatori provenienti da diversi paesi dell’area del Mediterraneo in una città del sud della Francia. Qui abbiamo avviato le diverse fasi del nostro progetto, a partire dalla scoperta di Tolone e della sua ricca regione, la Provenza-Alpi-Costa Azzurra, proprio come dei turisti. Vogliamo mostrare un paese che offre sempre qualcosa di nuovo e Tolone si è completamente rinnovata negli ultimi 10 anni, il centro è vitale e poi ci sono i due elementi che identificano Tolone: il mare con la cittadella militare e il rugby».\r

\r

Tolone si affaccia sull’ampia baia la cui storia è iniziata 2400 anni fa passando per gli stanziamenti greci e romani e ricorda la battaglia di Napoleone contro i realisti del 1793. Il porto ospita l’ampia cittadella militare dove lavorano 10mila persone e dove si può visitare l’importante museo marittimo. Di fonte alla cittadella, circondata da un muro, è sempre all’ancora la portaerei Charles De Gaulle. A Tolone si respira l’atmosfera del mare anche per le numerose spiagge e, proprio grazie alla presenza dei militari, tutta la zona è protetta dal punto di vista naturale. E poi c’è il rugby, uno sport nazionale che appassiona i locali: la squadra di Tolone è campione d'Europa.\r

\r

Frédéric Meyer rivede le fasi del workshop France Mediterranee 2023: «Dopo l’incontro con il territorio hanno preso il via le attività di networking, un momento di scambio tra tutti gli operatori presenti: francesi e stranieri. Ed è sempre bello rivedersi. La terza tappa del workshop ha proposto due sessioni di incontri nel corso delle quali 87 operatori provenienti da tutta la Francia hanno accolto a Tolone delegazioni straniere e anche francesi, in arrivo dalla Normandia, dall’Occitania, dall’Alsazia, da Parigi... Erano presenti la Bretagna, la Costa Azzurra, la Provenza, la Corsica».\r

\r

Significativa la presenza italiana ai lavori con oltre 30 partecipanti. «È la delegazione più grande, perché la nostra vicinanza con l’Italia non è solo geografica. Gli italiani sono interessati a scoprire la ricchezza della Francia, che è una destinazione straordinaria e diversa. Basti pensare - oltre alla bellezza delle città e dei monumenti - ai 16.000 castelli, ai chilometri di piste ciclabili e ai fiumi navigabili, ma anche ai 2000 festival estivi. Quest’anno la clientela italiana è seconda per numero di presenze in Provenza e in Costa Azzurra, mentre è la prima clientela straniera in Corsica. La nostra offerta è particolarmente adatta a loro. Sono felice che il workshop Mediterranee 2023 si sia svolto a Tolone, una città che è anche impegnata nel migliorare le proprie connessioni con l’Italia».\r

\r

[gallery ids=\"456576,456577,456578,456579,456580,456581\"]","post_title":"France Mediterranee 2023: un workshop per raccontare un paese che si rinnova","post_date":"2023-11-22T10:37:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700649428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valorizzare, promuovere e sviluppare turismo slow in partnership con le imprese locali, per far vivere al turista, ma anche alle persone del luogo, un’esperienza indimenticabile, in cui la bellezza della natura si fonde con il piacere di vivere appieno ogni istante. E' la missione della rete d'imprese Visit Zoncolan: un consorzio nato nel 2019, ma ufficializzato solo a gennaio 2022, che opera nel territorio attorno al monte omonimo, nelle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, tra i comuni di Comeglians, Ovaro, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo-Ligosullo.\r

\r

L’obiettivo è quello di sostenere il turismo, l’economia locale e le tradizioni del territorio. Vi fanno parte hotel, alberghi diffusi, agriturismi, camping, ristoranti, osterie, aziende agricole e artigianali, botteghe, negozi sportivi e produttori locali: piccole realtà che lavorano insieme per offrire pacchetti turistici completi promuovendo l’intera area del comprensorio dello Zoncolan come una destinazione ideale per gli amanti della natura, dello sport all’aria aperta, della storia, della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia; tutti valori di cui questa zona è ricca.\r

\r

A oggi Visit Zoncolan conta 37 soci e quattro associati. E’ previsto un ulteriore ampliamento nel prossimo triennio. “Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che rispetti l’ambiente e contribuisca allo sviluppo economico e sociale della comunità locale - spiega il presidente Silvio Ortis -. La collaborazione tra le diverse aziende consente di offrire servizi integrati ai visitatori, garantendo al contempo un beneficio reciproco per le imprese coinvolte”.\r

\r

Attraverso la rete, è possibile prenotare soggiorni in hotel o alberghi diffusi, gustare la cucina locale nei ristoranti convenzionati, partecipare a escursioni guidate e attività sportive, acquistare prodotti tipici, oggetti artigianali in legno (dall’oggettistica alla borsa di design), prodotti derivati dalla lavorazione di erbe officiali, formaggi di malga e del caseificio di valle e prelibatezze come i tipici cjarsòns, nonché pregiate birre artigianali. Le escursioni (che sono organizzate in tutta la Carnia per dare la possibilità ai turisti di godere della bellezza e dei panorami delle Alpi nel loro complesso) vengono programmate assieme a una serie di piacevoli attività per grandi e piccoli secondo un calendario mensile, ma possono anche essere richieste su misura individualmente o per piccoli gruppi. “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto la scorsa estate dalle nostre attività - aggiunge Ortis -. Abbiamo infatti registrato molto interesse e un crescente desiderio di vivere esperienze coinvolgenti nella natura, sia da parte delle famiglie, sia degli appassionati di slow tourism.”\r

\r

","post_title":"Cresce la rete d'imprese Visit Zoncolan per la valorizzazione delle Alpi Carniche","post_date":"2023-11-22T10:07:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1700647658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A ciascuno il suo Natale: così Zurigo accoglie i visitatori nel segno delle feste, già dal penultimo giovedì di novembre, con proposte in grado di soddisfare i gusti di tutti i viaggiatori, che vogliono godersi un Natale “su misura”. \r

In una città illuminata da 12.000 cristalli led bianchi, blu e rossi - le luminarie “Lucy” - gli amanti dei mercatini di Natale possono scegliere tra sei alternative, compreso il più recente nel nuovo quartiere di Europaalle. \r

Per i romantici e le famiglie si comincia da Babbo Natale in persona che trasporta per le strade di Zurigo i bambini a bordo del “Märlitram” rosso mentre giovanissimi cantanti riempiono di note armoniche le vie del centro con i canti natalizi dell’originale e suggestivo Singing Christmas Tree. Piste da pattinaggio su ghiaccio, corse in slittino, cioccolata calda, biscotti artigianali e molto altro ancora addolciscono ancor di più la stagione preferita dai più piccoli.\r

Per i modaioli e gli amanti dello shopping, siamo nella metropoli delle boutique, dove appassionati di moda e fashionistas trovano un concentrato di tutto ciò che si possa desiderare. Nella lussuosa Bahnhofstrasse, si susseguono sia i negozi con i brand più famosi del mondo sia i grandi magazzini Jelmoli e Globus. Nel centro storico graziose boutique propongono pezzi unici, mentre il quartiere di Zürich-West, il triangolo nei pressi del Kanzleiareal (Tribeka) e il quartiere di Europaalle ospitano soprattutto prodotti di design zurighese e artigianato locale. \r

I più golosi troveranno soddisfazione nella metropoli gastronomica più ricca della Svizzera e tra le più rinomate del centro Europa. Buongustai e foodies possono mixare un giro in città durante l’Avvento ad un tour gastronomico di Zurigo. Che si tratti di un ristorante blasonato, di un food truck internazionale o di uno spontaneo punto di ristoro pop-up, a Zurigo c’è sempre tempo per una buona pausa ristoratrice potendo variare tra l’assaggio di prodotti tipici locali e svizzeri alle proposte internazionali più ricercate.\r

Nel periodo dell’Avvento l’offerta turistica di Zurigo e molto traversale e può soddisfare i gusti di tanti, il tutto in attesa dei momenti clou di Natale e Capodanno, con il più grande spettacolo di fuochi d’artificio della Svizzera organizzato direttamente sul lago dagli albergatori zurighesi.\r

I visitatori possono approfittare anche di pacchetti speciali per raggiungere la città in treno: acquistando la Promo 2x1 Mercatini si viaggia in due, pagando un solo biglietto di 1° o 2° classe, dal 20 novembre al 20 dicembre da Milano a Zurigo e tante altre località.","post_title":"Zurigo si veste a festa e propone un Natale su misura per ogni tipologia di turista","post_date":"2023-11-21T11:25:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700565926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456447\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Club Med Seychelles[/caption]\r

\r

Parte domani la settimana del Black Friday griffato Club Med: dal 21 al 28 novembre infatti i clienti avranno la possibilità di accedere a riduzioni fino a 900 euro a persona, per una vacanza premium all inclusive in alcune delle più belle destinazioni al mondo, e trascorrere l'inverno al mare o in montagna.\r

\r

Tra le strutture incluse nella promozione, ecco dunque il Club Med Punta Cana, in Repubblica Dominicana, molto apprezzato da famiglie e coppie per la sua versatilità e i suoi servizi, tra cui una Circus School, un parco giochi dove sperimentare sport acrobatici, un’area zen e un campo pratica golf. Il Club Med Michès Playa Esmeralda è invece la nuova gemma nascosta della stessa Repubblica Dominicana, che sorge su una lunga spiaggia bianca e fa parte della gamma Exclusive Collection. Il resort è composto da quattro aree distinte che offrono una vacanza adatta a ogni esigenza. Sull'isola privata di Sainte Anne, nel cuore dell’arcipelago delle Seychelles, sorge poi il Club Med Seychelles, sempre della gamma Exclusive Collection, che vanta innumerevoli proposte, quali trekking, immersioni alla scoperta di popolatissimi fondali marini, yoga, kayak, vela, stand up paddle, padel, tennis e tanto altro.\r

\r

Oltre il mare c'è naturalmente la montagna d’inverno, che sta diventando per Club Med uno dei suoi nuovi punti di forza. L’offerta neve comprende un’esperienza culinaria top con l’80% dei cibi locali, ma soprattutto skipass, 25 ore di lezione di sci e snowboard alla settimana per tutti i livelli e altri sport sulla neve, oltre a sport indoor, piscina e sauna o hammam, e infine l’assistenza nei Kids Club ai bambini e ai ragazzi dai quattro ai 17 anni, nonché la scelta di far soggiornare gratuitamente i bambini fino ai quattro anni non compiuti. Tra i resort inclusi nel Black Friday, si segnala il Club Med Saint-Moritz Roi Soleil sulle Alpi Francesi e il Club Med Pragelato Sestriere sulla sponda italiana della catena montuosa.","post_title":"Club Med: domani scatta la settimana Black Friday","post_date":"2023-11-20T13:04:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700485480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non solo estate. Anche in inverno le vacanze in campeggio possono diventare un'opportunità per vivere piacevoli city break in tranquillità o assaporare la poesia del mare lontano dalla frenesia estiva. Nel caso di Baia Holiday, dato che alcune aperture invernali coincidono con il periodo natalizio, il camping può anche essere un’occasione per regalarsi una nuova esperienza in famiglia o con gli amici durante le festività. \r

\r

Tra le strutture dell'operatore con base a Salò, il camping village Roma Capitol, a Ostia Antica, è la scelta ideale per chi desidera esplorare la Città eterna. A un braccio di mare dai canali di Venezia, tra il litorale di Jesolo e la celebre Punta Sabbioni, il camping village Cavallino rappresenta invece un modo per immergersi nel fascino della laguna veneta. Tra i suoi punti di forza, in particolare per la stagione invernale, la spa Panta Rei, che offre un ricco programma di trattamenti anche a base di erbe locali con proposte dedicate alle coppie, nonché il restaurant Sabbioni del Green Park Hotel, sempre all'interno del camping village, per una cucina dai piatti gourmet capaci di esaltare il pescato della zona. Infine, nel golfo di Trieste, incastonato tra le falesie di Duino, si trova il camping village Mare Pineta. Nello stesso complesso, compreso nell’area da cui parte la suggestiva passeggiata di Rilke che domina la baia di Sistiana, sono presenti il residence Mare Azzurro e il residence Baia Rilke.","post_title":"Il camping non vuol dire solo estate. Le soluzioni Baia Holiday per le festività in campeggio","post_date":"2023-11-20T10:22:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700475735000]}]}}