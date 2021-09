Acquapura spa: la concept spa secondo Falkensteiner Hotels & Residences

L’Acquapura spa del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria è uno dei plus del resort calabrese di Torre Mezza Praia, che si avvia alla chiusura stagionale dopo i successi estivi.

«E’ questo un luogo dove anche il relax assume connotati mediterranei, un po’ come tutto quello che ispira il nostro resort, pur nel confine del concept delle spa della catena – spiega Claudio Giaffreda, gm del Garden – Qui nell’area benessere di 500 mq, tra ispirazioni locali ed un tocco innovativo, Acquapura spa abbina la vacanza attiva, contemplativa o come la desiderate voi, a momenti in cui prendersi cura totale del proprio benessere ed equilibrio psico fisico grazie alle assolute qualità professionali delle terapiste».

La zona dedicata la benessere propone, in una ampia area sulla terrazza sopra il ristorante principale, 500 mq utili dove, oltre alle quattro cabine destinate ai trattamenti, vi sono bagno turco, bio sauna e sauna finlandese. L’area relax è sia all’interno che all’esterno a fianco della moderna e attrezzata (Technogym) palestra, con una propaggine all’aperto dedicata allo spinning.

L’Acquapura spa è quindi l’oasi di benessere nel cuore del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria, che rispetto agli ampi spazi aperti di cui dispone il resort risulta essere l’area più riservata, spazio ideale dove ritrovare equilibrio., rilassandosi con vedute sul verde esterno. Uno spazio così concepito, in equilibrio tra freschezza e vapori aiuta tutti gli ospiti ad entrare in armonia con la nostra filosofia di benessere.

L’Acquapura spa consta di un’area “wet” e benessere e (cardio)fitness, 4 cabine trattamenti ed area relax, come spiegato sopra, completate dalle due piscine.

Il concetto di spa ruota attorno alla filosofia di un ambiente disegnato a misura delle esigenze di riequilibrio e recupero di forze, riservato e stimolante, con un personale che aiuterà a ritornare alla quotidianità al massimo dello splendore e della forma.

Essenze, profumi, odori, erbe mediterranee con le loro antiche proprietà sono il cuore della Calabria, terra di benessere, che offre uno stile di vita slow living, una natura incontaminata, un’aria sana e pulita

L’Aquapura spa è dedicata a tutti coloro che vogliono riservare una parte della propria vacanza alla ricerca dell’equlibrio e al recupero delle energie, con trattamenti da un lato rivolti alla singola persona, che vanno dai tradizionali a quelli più originali, sviluppati nell’ambito di questo “concept Falkesteiner”. Dall’altro, dedicato alle famiglie, il coltivare insieme la cultura del benessere della cura di sé.

Un aspetto particolare, marino è Beauty by the Sea: i benefici del mare combinati con una biotecnologia esclusiva. Phytometer decodifica il potere degli ingredienti naturali del mare e utilizza microrganismi per sviluppare principi attivi moderni e innovativi. Questa nuova biochimica high-tech apre la strada all’efficacia nel rispetto dell’ambiente.

MT