Accordo Scalapay – Federalberghi: in hotel il soggiorno si paga a rate Un passo deciso verso un cliente che oggi richiede di prenotare in modo flessibile e rapido, nonché un vantaggio per l’albergatore che avrà la possibilità di ricevere immediatamente la somma. Grazie a una nuova convenzione siglata con l’operatore del mercato buy now pay later, Scalapay, Federalberghi è oggi in grado di offrire alle proprie strutture ricettive la possibilità di cedere il credito, a condizioni agevolate, vantato nei confronti del cliente, mentre l’albergatore potrà ricevere immediatamente l’intero importo, senza dover attendere che il cliente effettui il pagamento delle rate e senza doversi preoccupare di eventuali insoluti. “Collaborare con Federalberghi significa avere un canale di ascolto delle esigenze di oltre 27 mila strutture ricettive italiane ma anche mettere a disposizione degli albergatori un potenziale di clientela che supera oggi i 2,5 milioni in Europa – commenta Matteo Ciccalé, partnerships director travel di Scalapay -. Per questo, insieme, rispondiamo alla necessità dell’ospitalità di una nuova modalità di pagamento in tre rate senza interessi, che elimina qualsiasi operatività d’incasso alla struttura e al contempo apre un nuovo canale di acquisizione clienti per aumentare le vendite dirette”. “Abbiamo siglato questa partnership nella piena convinzione che rappresenti un valore aggiunto per la nostra clientela che nella struttura ricettiva cerca sempre più servizi e facilitazioni – afferma Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -. Dal punto di vista dell’albergatore, ci si sentirà in parte alleviati da aspetti burocratici finanziari che spesso ci sottraggono energia e tempo da dedicare, invece, all’operatività ed alla funzionalità delle nostre imprese. Con questa iniziativa si è aperta una nuova strada verso la semplificazione, e sono certo che la formula sia vincente”.

