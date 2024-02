Accor: margini operativi record nel 2023, oltre la soglia del mld. Bene anche la divisione Italia Risultati record per il 2023 del gruppo Accor, che per la prima volta nella sua storia oltrepassa la soglia del miliardo di euro di margini operativi lordi, raggiungendo quota 1,003 miliardi (così come ha fatto nello stesso anno anche il gruppo Ihg, ndr). Il risultato è stato ottenuto grazie a un incremento sensibile del fatturato, che ha toccato i 5,056 miliardi (+18% su base comparabile rispetto al 2022). La crescita è stata trainata soprattutto dalla divisione luxury & lifestyle, salita del 22%, mentre il giro d’affari del segmento premium, midscale and economy è aumentato del 17%. I profitti netti del gruppo sono infine aumentati del 57%, arrivando a 633 milioni di euro. In tale contesto pure gli hotel in Italia hanno registrato ottime performance, in particolare durante la stagione estiva. Il fatturato camere ha registrato un +26,6% rispetto al 2022, trainato specialmente dall’aumento del prezzo medio. A supportare la crescita sono stati soprattutto i viaggiatori leisure, che rappresentano il 65,2% della clientela, ma è cresciuta del 33% anche la domanda business. Gli hotel Accor in Italia hanno accolto prevalentemente visitatori provenienti dall’Unione europea, capaci di generare il 30% dei ricavi camere. Buoni anche i flussi dalla Cina e dall’America, grazie alla ripresa dei viaggi a lungo raggio nel corso dell’anno. Si amplia, infine, la finestra di prenotazione con un average booking lead time di 37,6 giorni, rispetto ai 31,1 giorni del 2022. “Il buon momento che stiamo vivendo in Italia è il risultato della nostra radicata presenza nel Paese nei segmenti premium, midscale ed economy, grazie ai quali continuiamo ad attrarre una forte richiesta da parte dei viaggiatori internazionali, soprattutto durante il periodo estivo”, spiega il vice presidente operations Italia e Grecia, Fabiano Aouad. Condividi

