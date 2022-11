A grande richiesta cresce l’offerta di family villa all’Emerald Maldives A un mese dall’inaugurazione della sua seconda proprietà alle Maldive, l’Emerald Faarufushi Resort & Spa, la Emerald Collection svela il recente restyling della struttura sorella Emerald Maldives Resort & Spa e porta a 20 il numero totale di Family beach villa. Il gruppo italiano ha infatti trasformato dieci delle ville esistenti sulla spiaggia del resort in soluzioni più ampie con due camere da letto e due bagni, raddoppiando così la disponibilità della categoria più richiesta dagli ospiti internazionali fin dall’apertura nel 2019. Pensate specificatamente per le famiglie con bambini, le Family beach villa hanno una superficie di 280 metri quadrati e dispongono tutte di piscina privata, patio e accesso diretto al mare. Ad arricchire l’offerta per le coppie con piccoli al seguito, anche il Dolphin Kids Club, uno fra i più estesi spazi per bambini di tutte le Maldive, che propone un’ampia gamma di attività supervisionate da educatori esperti e multilingue: scivoli, giochi d’acqua, pareti di arrampicata e ponti tibetani in miniatura, giochi da tavolo e consolle videogioco sono sempre accessibili e si combinano a un programma settimanale che include serate cinema e popcorn, lezioni di cucina per preparare biscotti o smoothie e molto altro.

