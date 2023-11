Il 7 dicembre apre sulle Dolomiti la seconda proprietà Como Hotels in Italia Aprirà i battenti il prossimo 7 dicembre, in val Gardena, sull’Alpe di Siusi, il Como Alpina Dolomites: resort ski-in/ski-out da 60 camere con apertura annuale. Si tratta della seconda proprietà del gruppo Como Hotels & Resorts, dopo il toscano Castello del Nero, situato nel cuore del Chianti, nonché della quinta in Europa e della diciottesima a livello globale. L’offerta f&b della struttura si articolerà in tre ambienti: il luminoso e informale Alpina Chalet all’aria fresca di montagna, l’intimo Mountain Restaurant, dedicato alla cucina sana Como Shambhala Cuisine, nonché la rilassante lobby lounge per drink e piccoli spuntini, nonché per un tè pomeridiano. Presente anche la spa Como Shambhala Retreat, che offrirà un ampio programma di benessere olistico. Al suo interno, una piscina coperta di 22 metri, una esterna panoramica di 7 metri, sauna, zone relax, un’area fitness e un centro di bellezza. Condividi

