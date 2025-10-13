Atmosphere Core e Amagi: nuova apertura nello Sri Lanka

Atmosphere Core e il gruppo Amagi arrivano in Sri Lanka con un boutique resort a Tangalle, l’Amagi Secret by Atmosphere Tangalle aprirà le porte nell’ultimo trimestre del 2026.

«Lo Sri Lanka è una terra ricca di storie, ritmi e tradizioni, e con Amagi Secret by Atmosphere Tangalle desideriamo onorare e celebrare queste storie – ha dichiarato Salil Panigrahi, cofondatore e amministratore delegato di Atmosphere Core -. Questo resort non è semplicemente una destinazione, è un’immersione. Con la nostra espansione in India, alle Maldive, in Italia e ora con questo importante ingresso in Sri Lanka, stiamo contribuendo a far conoscere e valorizzare destinazioni straordinarie, scelte con attenzione».

Il resort

Situato su un’area che si sviluppa attorno a un lago naturale e a pochi passi dalle spiagge del sud dello Sri Lanka, il resort comprenderà 33 ville con piscina privata. Queste includono sei ville di 40 metri quadrati con vista sul lago e piscina, 23 spaziose ville con una camera da letto e piscina di 60 metri quadrati e quattro ampie ville familiari con due camere da letto e piscina di 111 metri quadrati. Le ville sono costruite con materiali locali e dettagli ispirati alla tradizione locale. Il resort ospiterà un ristorante aperto tutto il giorno, un bar a bordo piscina e un ristorante di eccellenza oltre a trattamenti ayurvedici, yoga e meditazione presso il centro benessere Ele│Na Ayur spa.

Somanathan Ganeshanathan, presidente del gruppo Amagi, ha sottolineato l’importanza della partnership: «Sin dai nostri primi giorni nell’esportazione di prodotti ittici, abbiamo sempre considerato le risorse naturali dello Sri Lanka e l’artigianato locale come il nostro punto di partenza. Con una formazione nel settore dell’ospitalità e gli inizi nel mondo della ristorazione di una catena alberghiera internazionale, ho sempre apprezzato l’arte del servizio e la ricerca dell’eccellenza nell’esperienza degli ospiti. La partnership con il brand Atmosphere Hotels & Resorts ci permette di portare avanti una struttura che rispetta e valorizza questi principi, dove sostenibilità, cultura e comunità sono al centro tanto quanto gli standard dell’ospitalità di lusso internazionale».