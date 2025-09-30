Alma Resorts & Spa, una nuova vision sull’hotellerie di lusso

30 settembre 2025 12:22
Hnh Hospitality consolida il brand Almar Resorts & Spa, dedicato al segmento resort. Maria Pia Intini, managing director di Almar Resorts & Spa, in occasione dell’edizione 2025 di Italian Hospitality Investment Conference, ha presentato al pubblico la nuova direzione strategica del brand, sottolineando il percorso intrapreso per ambire a un nuovo concetto di lusso: autentico, accogliente, locale.
Almar Lido a Jesolo, Almar Giardino di Costanza a Mazara del Vallo e Almar Timi Ama a Villasimius hanno intrapreso un percorso comune di rinnovamento estetico e di riprogettazione della customer journey. Da realtà indipendenti, sono diventate espressioni di un’unica filosofia, mantenendo ciascuna la propria identità locale.
Almar Resorts & Spa si distingue infatti per il suo impegno nel lusso responsabile, offrendo un’esperienza di benessere personalizzata, un’accoglienza calorosa e un forte legame con il territorio.
Ogni resort valorizza il territorio in cui si inserisce: l’interior design, l’artigianato, la gastronomia e le attività proposte agli ospiti sono ispirati alla cultura, alla natura e alle tradizioni del luogo. Il lusso che Almar propone è elegante e mai ostentato, in perfetta armonia con il contesto naturale e culturale in cui si inseriscono le tre strutture nel portafoglio del brand.
Almablu
All’interno dei resort Almar si sviluppano anche le Spa Almablu, che non rappresentano un semplice servizio accessorio, ma un elemento centrale dell’identità del brand. «Almar non è solo un brand, ma un impegno concreto verso senso di appartenenza, benessere e sostenibilità. La nostra visione è quella di creare resort che possano essere ponti tra ospitalità e territorio, capaci di restituire valore alle comunità e al tempo stesso offrire agli ospiti un’esperienza significativa» ha dichiarato Maria Pia Intini.
Articoli che potrebbero interessarti:
Array
(
[0] => Array
(
[_index] => travelquotidiano
[_type] => post
[_id] => 494758
[_score] =>
[_source] => Array
(
[blog_id] => 1
[post_content] => Prima metà dell'anno positiva per gli arrivi turistici a Cipro: tra gennaio e giugno 2025 il Paese ha accolto 1,843 milioni di visitatori, pari ad una crescita dell'11,5% rispetto agli 1,652 milioni dello stesso periodo del 2024.
Nel solo mese di giugno, gli arrivi turistici hanno raggiunto quota 498.527, con un aumento del 3,4% rispetto all'anno precedente. Il Regno Unito è rimasto il principale mercato turistico di Cipro, con 181.610 visitatori, cioè il 36,4% del totale. Altri paesi di provenienza importanti sono stati la Polonia (7,3%), Israele (6,1%), la Germania (5,3%), la Svezia (4,8%) e la Romania (3,4%).
La Danimarca ha registrato l'aumento più significativo, con un incremento del 73,6% del numero di visitatori. Seguono i Paesi Bassi con un aumento del 31,3%, mentre la Romania e il Libano hanno registrato aumenti rispettivamente del 29,1% e del 25%. Al contrario, Francia e Grecia riportano un calo rispettivamente del 20,1% e del 16,4%.
Positivo anche il bilanci in termini di entrate turistiche, che nel periodo gennaio-aprile 2025 si sono attestate a 582,5 milioni di euro, +32,2% rispetto al corrispondente periodo del 2024. La spesa media pro capite ha raggiunto i 726,42 euro nell'aprile 2025, con un aumento dell'11,5% rispetto all'aprile 2024.
[post_title] => Cipro archivia il primo semestre 2025 con un +11,5% di visitatori
[post_date] => 2025-07-21T09:15:12+00:00
[category] => Array
(
[0] => estero
)
[category_name] => Array
(
[0] => Estero
)
[post_tag] => Array
(
)
)
[sort] => Array
(
[0] => 1753089312000
)
)
)
{
"size": 9,
"query": {
"filtered": {
"query": {
"fuzzy_like_this": {
"like_text" : "498027"
}
},
"filter": {
"range": {
"post_date": {
"gte": "now-2y",
"lte": "now",
"time_zone": "+1:00"
}
}
}
}
}, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } }
}{"took":6,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima metà dell'anno positiva per gli arrivi turistici a Cipro: tra gennaio e giugno 2025 il Paese ha accolto 1,843 milioni di visitatori, pari ad una crescita dell'11,5% rispetto agli 1,652 milioni dello stesso periodo del 2024.\r\n\r\nNel solo mese di giugno, gli arrivi turistici hanno raggiunto quota 498.527, con un aumento del 3,4% rispetto all'anno precedente. Il Regno Unito è rimasto il principale mercato turistico di Cipro, con 181.610 visitatori, cioè il 36,4% del totale. Altri paesi di provenienza importanti sono stati la Polonia (7,3%), Israele (6,1%), la Germania (5,3%), la Svezia (4,8%) e la Romania (3,4%).\r\n\r\nLa Danimarca ha registrato l'aumento più significativo, con un incremento del 73,6% del numero di visitatori. Seguono i Paesi Bassi con un aumento del 31,3%, mentre la Romania e il Libano hanno registrato aumenti rispettivamente del 29,1% e del 25%. Al contrario, Francia e Grecia riportano un calo rispettivamente del 20,1% e del 16,4%.\r\n\r\nPositivo anche il bilanci in termini di entrate turistiche, che nel periodo gennaio-aprile 2025 si sono attestate a 582,5 milioni di euro, +32,2% rispetto al corrispondente periodo del 2024. La spesa media pro capite ha raggiunto i 726,42 euro nell'aprile 2025, con un aumento dell'11,5% rispetto all'aprile 2024.","post_title":"Cipro archivia il primo semestre 2025 con un +11,5% di visitatori","post_date":"2025-07-21T09:15:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753089312000]}]}}