Alma Resorts & Spa, una nuova vision sull’hotellerie di lusso

Hnh Hospitality consolida il brand Almar Resorts & Spa, dedicato al segmento resort. Maria Pia Intini, managing director di Almar Resorts & Spa, in occasione dell’edizione 2025 di Italian Hospitality Investment Conference, ha presentato al pubblico la nuova direzione strategica del brand, sottolineando il percorso intrapreso per ambire a un nuovo concetto di lusso: autentico, accogliente, locale.

Almar Lido a Jesolo, Almar Giardino di Costanza a Mazara del Vallo e Almar Timi Ama a Villasimius hanno intrapreso un percorso comune di rinnovamento estetico e di riprogettazione della customer journey. Da realtà indipendenti, sono diventate espressioni di un’unica filosofia, mantenendo ciascuna la propria identità locale.

Almar Resorts & Spa si distingue infatti per il suo impegno nel lusso responsabile, offrendo un’esperienza di benessere personalizzata, un’accoglienza calorosa e un forte legame con il territorio.

Ogni resort valorizza il territorio in cui si inserisce: l’interior design, l’artigianato, la gastronomia e le attività proposte agli ospiti sono ispirati alla cultura, alla natura e alle tradizioni del luogo. Il lusso che Almar propone è elegante e mai ostentato, in perfetta armonia con il contesto naturale e culturale in cui si inseriscono le tre strutture nel portafoglio del brand.

Almablu

All’interno dei resort Almar si sviluppano anche le Spa Almablu, che non rappresentano un semplice servizio accessorio, ma un elemento centrale dell’identità del brand. «Almar non è solo un brand, ma un impegno concreto verso senso di appartenenza, benessere e sostenibilità. La nostra visione è quella di creare resort che possano essere ponti tra ospitalità e territorio, capaci di restituire valore alle comunità e al tempo stesso offrire agli ospiti un’esperienza significativa» ha dichiarato Maria Pia Intini.