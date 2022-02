Garibaldi Hotels: nove recruiting days per selezionare 120 figure professionali

Sono 120 le figure professionali ricercate da Garibaldi Hotels per la prossima stagione estiva da inserire nelle dieci strutture ricettive presenti in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino Alto Adige. I profili più richiesti, che saranno selezionati durante una serie di nove recruiting days, riguardano principalmente le aree food&beverage, ristorazione e accoglienza e sono direttore, resident manager, responsabile di struttura, capo ricevimento, segretario di ricevimento, guest relation, governante, cameriera ai piani, chef, cuoco capo partita, commis di cucina, pasticcere, pizzaiolo, lavapiatti e facchino di cucina, 1° e 2° maître, cameriere di sala e bar, bar manager, barista, economo, f&b manager, responsabile stabilimento balneare, manutentore, bagnino, laureati e diplomati per tirocini formativi.

Nuove opportunità lavorative anche per la sede pugliese della società, dove si sta cercando un responsabile tecnico e un addetto alle risorse umane. Per tutti i profili si richiede esperienza pregressa nel ruolo, conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua straniera, flessibilità e predisposizione al lavoro in team. La ricerca è aperta, inoltre, a laureati e diplomati interessati a tirocini formativi per il booking e l’amministrazione. Per accedere alle giornate di recruiting è necessario mandare la propria candidatura e prenotarsi: recruiting2022@garibaldihotels.it

Le nove giornate di selezione si svolgeranno con la formula degli Open Day e avranno il seguente calendario:

4 e 5 marzo hotel San Giusto, Roma

9 marzo Baraka Hotel, Scoglitti (Rg)

11 e 12 marzo Avalon Sikanì Resort, Gioiosa Marea (Me)

16 marzo Campoverde Village, Vernole (Le)

24 e 25 marzo hotel Monzoni, Pozza di Fassa (Tn)

2 aprile Borgo Pulciano, Montone (Pg)

I candidati selezionati durante gli Open Day parteciperanno a una settimana di Academy per una formazione mirata sull’accoglienza secondo la filosofia del gruppo alberghiero. “Ci stiamo preparando per affrontare la nuova stagione estiva sperando di dare vita a una nuova normalità con la riapertura anche dei paesi esteri – sottolinea l’amministratore delegato di Garibaldi Hotels, Egidio Ventimiglia -. Desideriamo attrarre i migliori talenti, selezionare e formare professionisti preparati ma anche appassionati che possano, con le loro competenze e soft skills, rappresentare un valore aggiunto per la nostra realtà e contribuire alla nostra crescita”.