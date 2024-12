Wizz Air: è di nuovo in vendita il pass All You Can Fly Wizz Air ripropone l’iniziativa All You Can Fly: dopo il lancio iniziale di agosto torna la possibilità di acquistare il pass al costo di 599 euro e volare per un anno intero verso quasi 200 destinazioni in oltre 50 paesi, su 800 rotte. Con una quota di prenotazione di 9,99 euro per volo, il pass consente di viaggiare illimitatamente, offrendo un’alternativa vantaggiosa rispetto alle tariffe standard. Ideale per i frequent flyers, l’abbonamento è valido per un passeggero per 12 mesi e si rinnova automaticamente ogni anno. Le prenotazioni possono essere effettuate entro le 72 ore prima della partenza e includono un primo volo gratuito. Dall’introduzione del programma ad agosto, il 90% dei membri ha trovato posto sui voli desiderati. Le destinazioni più richieste sono state Budapest, Abu Dhabi, Londra, Roma e Bucarest. In media, i titolari del pass hanno effettuato 2-3 viaggi negli ultimi due mesi, con un viaggiatore che ha volato ben 38 volte grazie a All You Can Fly. “Il programma – spiega una nota della low cost – aiuta a ottimizzare il riempimento degli aerei nelle ultime 72 ore prima del decollo: questo è essenziale per migliorare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480468 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Milano rappresenta una destinazione strategica all'interno del nostro network europeo: non solo per il traffico leisure ma anche per quello business. Di conseguenza, il nostro obiettivo finale è quello di arrivare ad operare frequenze giornaliere sulla rotta": così Shinichi Inoue, presidente e ceo di Ana, All Nippon Airways, a margine dell'evento di gala che ieri sera ha visto protagonista la compagnia aerea giapponese al Four Seasons Milano. Il collegamento diretto tra Milano e Tokyo Haneda, inaugurato il 3 dicembre con tre frequenze alla settimana, ha registrato da subito un load factor oltre il 90% e "l'andamento delle prenotazioni per i prossimi mesi è già in linea con quello delle altre destinazioni servite in Europa, a conferma di quanto il volo diretto fosse atteso. Siamo convinti che andrà a stimolare i viaggi nella direzione Giappone-Italia, ad oggi ancora fermi al 40% dei livelli pre-pandemia: questo principalmente a causa della svalutazione dello yen, ma il Belpaese rimane una meta molto attraente per i giapponesi". Quanto alla composizione del traffico, le previsioni indicano "un 60% di viaggiatori giapponesi e la restante parte di italiani. L'Italia si conferma quarto mercato europeo per arrivi in Giappone: nel solo mese di agosto i turisti italiani sono addirittura stati i più numerosi tra quelli europei". Sulla rotta è in servizio un Boeing 787-9 da 215 posti, configurato in tre classi di servizio con 48 posti in business, 21 in Premium economy e 146 in economy. L'aeromobile consente anche il trasporto merci, "già al completo sul primo volo: la domanda è quindi elevata e lascia spazio ad un futuro impiego di velivoli all-cargo sulla rotta". Il network di Ana conta attualmente 50 destinazioni domestiche e 36 internazionali (a inizio 2025 si aggiungeranno anche Stoccolma e Istanbul). I passeggeri italiani possono anche volare sulla Roma-Tokyo Haneda, grazie all'accordo di code-share con Ita Airways. [post_title] => All Nippon, Inoue: "Puntiamo a voli giornalieri sulla Milano-Tokyo Haneda" [post_date] => 2024-12-05T10:10:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733393459000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480466 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ripropone l'iniziativa All You Can Fly: dopo il lancio iniziale di agosto torna la possibilità di acquistare il pass al costo di 599 euro e volare per un anno intero verso quasi 200 destinazioni in oltre 50 paesi, su 800 rotte. Con una quota di prenotazione di 9,99 euro per volo, il pass consente di viaggiare illimitatamente, offrendo un’alternativa vantaggiosa rispetto alle tariffe standard. Ideale per i frequent flyers, l’abbonamento è valido per un passeggero per 12 mesi e si rinnova automaticamente ogni anno. Le prenotazioni possono essere effettuate entro le 72 ore prima della partenza e includono un primo volo gratuito. Dall’introduzione del programma ad agosto, il 90% dei membri ha trovato posto sui voli desiderati. Le destinazioni più richieste sono state Budapest, Abu Dhabi, Londra, Roma e Bucarest. In media, i titolari del pass hanno effettuato 2-3 viaggi negli ultimi due mesi, con un viaggiatore che ha volato ben 38 volte grazie a All You Can Fly. "Il programma - spiega una nota della low cost - aiuta a ottimizzare il riempimento degli aerei nelle ultime 72 ore prima del decollo: questo è essenziale per migliorare l'efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale". [post_title] => Wizz Air: è di nuovo in vendita il pass All You Can Fly [post_date] => 2024-12-05T09:22:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733390578000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha aperto in Marocco il più grande travel retail store a libello globale: l'Emirates World Casablanca - situato nel centralissimo e raffinato Franklin Roosevelt Boulevard - è anche il primo store inaugurato in Nord Africa e si sviluppa su una superficie di ben 534 metri quadrati. “L'apertura di Emirates World a Casablanca arriva solo tre settimane dopo l'inaugurazione del nostro primo travel retail store in Africa, mantenendo la nostra promessa di migliorare il viaggio dei nostri clienti attraverso la rete di Emirates nel continente che comprende 19 città - afferma Adnan Kazim, vp e chief commercial officer del vettore di Dubai -. La nostra strategia globale di vendita al dettaglio va oltre la semplice transazione e dà vita alla nostra promessa ‘Fly Better’, attraverso servizi dedicati e personalizzati, tecnologie intelligenti ed efficienti ed esposizioni pratiche dei prodotti. Emirates World consente di connetterci più profondamente con i nostri clienti, ispirandoli a viaggiare e scoprire nuove mete con Emirates”. L'investimento della compagnia aerea sul Marocco è iniziato nel 2002 con il primo volo: da allora Emirates ha trasportato oltre 3,65 milioni di passeggeri tra Dubai e Casablanca. Risale invece al 2022 la partnership di codeshare con Royal Air Maroc, che garantisce una connettività senza interruzioni verso altre 18 destinazioni nazionali in Marocco, come Fez, Marrakech, Agadir, Rabat, Tangeri e molte altre ancora. Nell'ultimo anno, più di 28.600 passeggeri hanno viaggiato grazie alla partnership di codeshare. [post_title] => Taglio del nastro per l'Emirates World Casablanca, lo store più grande del vettore [post_date] => 2024-12-05T09:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733389209000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership sul fronte polizze per Idee per Viaggiare, che stringe un accordo con Europ Assistance. Oltre a un’offerta all risk, sia individuale sia per i gruppi, la compagnia assicurativa metterà a disposizione dei clienti di IpV Quick Assistance: la piattaforma per richiedere assistenza medica in modalità full digital, direttamente dal proprio smartphone. In caso di necessità, rispondendo a poche e semplici domande e geolocalizzando la propria posizione, è possibile inviare una richiesta in tempo reale, utilizzando la connessione wifi senza costi aggiuntivi per essere ricontattati dalla centrale operativa. “Siamo abituati a pensare al di là di ciò che è dato, immaginando sia il viaggio di oggi, sia quello di domani, senza imporci limiti di spazio o tempo. - spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare -. Collaborare con Europ Assistance significa offrire ai nostri viaggiatori un supporto su misura che unisce innovazione e affidabilità. Trasformiamo ogni sogno di viaggio in un viaggio da sogno, aiutando a sentirsi sempre protetti e sereni”. “La nostra missione è prenderci cura delle persone con soluzioni semplici e immediate, per poter gestire qualsiasi tipo di imprevisto. - aggiunge Fabio Carsenzuola, ceo di Europ Assistance Mediterranean & Latam Region -. Siamo molto felici di iniziare il nuovo anno nel segno della collaborazione con IpV: un partner che condivide la nostra attenzione al cliente e che, come noi, guarda al futuro. Insieme, ci impegniamo a offrire esperienze di viaggio innovative e sicure, rispondendo alle esigenze dei viaggiatori di domani.” [post_title] => Idee per Viaggiare lancia una nuova partnership con Europ Assistance [post_date] => 2024-12-04T15:20:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733325652000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_480419" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Giulia Barroero, Michele Zucchi ed Ezio Barroero[/caption] Prosegue la crescita di Euphemia: la rete di personal voyager del gruppo Lab Travel si appresta infatti a chiudere l'anno con un volume d'affari pari a 62 milioni di euro, per una crescita del 7% sul 2023, quando già aveva raggiunto un livello del 67% superiore alle cifre pre-Covid del 2019. "Il dato è particolarmente significativo - spiega l'amministratore delegato di Lab Travel, Giulia Barroero - perché se l'incremento registrato gli anni scorsi era in parte dovuto all'inflazione e all'aumento del numero dei nostri personal voyager, quello del 2024 è invece quasi esclusivamente frutto del consolidamento di un modello di business che si sta rivelando di grande successo". Anche per il 2025 Euphemia si attenda quindi un'ulteriore crescita del 10%. Il prodotto core è l'oceano Indiano, ma il gruppo spera di registrare per il prossimo anno anche una crescita sul mar Rosso. Il format prevede l'affiliazioni di ex agenti di viaggio, titolari o banconisti, già provvisti di un portfolio clienti, a cui Lab Travel garantisce il pieno supporto per le incombenze amministrative, burocratiche e contabili. Il tutto grazie a un team di 42 dipendenti operativi nella sede di Cuneo al servizio a oggi di 142 personal voyager. “Non prevediamo costi di ingresso né di uscita - aggiunge l'a.d. di Euphemia, Michele Zucchi -. Si investe reciprocamente sulle professionalità di ciascuno. Non imponiamo limiti o vincoli, anzi, incentiviamo la creatività degli agenti. I personal voyager hanno la massima autonomia: possono scegliere fornitori e tipologie di viaggi da vendere in funzione della loro esperienza e dei loro clienti”. La rete può contare anche su 52 filiali distribuite in tutto il Centro-Nord Italia: spazi di co-working dove i personal voyager possono incontrare i clienti, condividere strategie con i colleghi e accedere a strumenti tecnologici avanzati, i cui costi sono interamente a carico di Euphemia. "L'impresa siamo noi - conferma il presidente di Lab Travel, Ezio Barroero -: i personal voyager sono liberi professionisti senza vincoli, che mettiamo nelle condizioni di gestire il proprio lavoro con flessibilità, permettendo loro di focalizzarsi sull’aspetto più importante: la vendita”. L'obiettivo è ora di salire a 150-160 consulenti entro la fine dell'anno. Con i personal voyager si instaura inoltre uno scambio proficuo da cui possono nascere anche nuovi progetti e idee di prodotto. "Il nostro è un approccio utilitaristico al mercato - conclude Giulia Barroero -: ci muoviamo nella direzione in cui scorgiamo delle opportunità, anche in base alle professionalità con cui entriamo in contatto. Operiamo prevalentemente nel segmento leisure, ma abbiamo anche una parte di offerta business. La nostra proposta si dirige inoltre soprattutto verso un target in grado di apprezzare i nostri servizi di assistenza e consulenza. Il valore della pratica media si sta quindi alzando molto. A livello di prodotto, stiamo infine registrando un sensibile incremento dei viaggi di gruppo tailor made con accompagnatore, ma cresce anche il turismo scolastico: una nicchia a cui le agenzie indipendenti spesso faticano ad avvicinarsi per la mole di documentazione necessaria. Una parte burocratica che noi viene invece svolta direttamente nella sede di Cuneo". [post_title] => Continua la crescita di Euphemia: volume d'affari a 62 mln di euro (+7% sul 2023) [post_date] => 2024-12-04T12:57:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733317076000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In vista delle festività natalizie Air Europa torna a potenziare la capacità offerta in linea con l'aumento della domanda di viaggio. In particolare, la compagnia spagnola impiegherà i Boeing 787-9 su tutte le frequenze operate verso Punta Cana, che si conferma una delle destinazioni più richieste in questo periodo. Air Europa mette a disposizione oltre 17.100 posti aggiuntivi su più di 70 voli extra verso alcune delle rotte più popolari - sia a lungo che a medio e corto raggio - in partenza tra il 20 dicembre e il 7 gennaio. Per raggiungere Punta Cana, Miami e Caracas dall’hub di Air Europa a Madrid-Barajas, saranno disponibili 4.400 posti extra. Sulla sola Repubblica Dominicana verranno messi a disposizione oltre 3.100 posti grazie a 10 voli aggiuntivi. Per i collegamenti tra la Spagna e le sue isole, il vettore aggiunge oltre 8.300 posti, di cui 5.400 verso le Isole Baleari e 3.000 verso Tenerife Nord e Gran Canaria. Infine, viene rafforzata l'offerta verso quattro destinazioni europee tra le più gettonate del periodo natalizio: Milano e Roma potranno contare su 2.400 posti aggiuntivi, mentre Monaco di Baviera e Zurigo vedranno un incremento dell’offerta di ulteriori 2.000 posti [post_title] => Air Europa si prepara alle festività con oltre 17.000 posti aggiuntivi su 70 voli extra [post_date] => 2024-12-04T12:48:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733316484000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_480372" align="alignleft" width="300"] Il presidente di Go World, Ludovico Scortichini[/caption] Assicurazione contro l’annullamento viaggio gratuita e inclusa nella quota di iscrizione (per pacchetti fino ai 2 mila euro). E' la novità Go World per il 2025, valida a partire dal prossimo 1° di gennaio. Rivista pure la struttura quote, in modo da ridurre quelle relative ai viaggi più economici, grazie all’adattamento all’importo per passeggero: 55 euro per pax, per viaggi con importo fino a mille euro; 85 euro per pax, per viaggi con importo tra i 1.001 e i 2 mila euro; 115 euro per pax, per viaggi con importo superiore a 2.001 euro. Per i pacchetti con importo superiore a 2 mila euro per passeggero è invece previsto un contributo per adeguare il massimale di annullamento: 39 euro per viaggi tra 2.001 e 4 mila euro; 69 euro per viaggi tra 4.001 e 6 mila euro; 99 euro per viaggi tra 6.001 e 20 mila euro. E' poi possibile accedere alla polizza Go World Plus, per estendere le coperture con un premio facoltativo vantaggioso. La quota di iscrizione Go World ora dunque include l'assicurazione annullamento viaggio fino a 2 mila euro con formula all risk; l'assicurazione spese mediche fino a 10 mila euro (con opzione di integrazione tramite Go World Safe Plus); la copertura bagaglio fino a mille euro con anticipo spese per necessità immediate; l'assicurazione attrezzature sportive fino a mille euro per danni o mancata riconsegna; la responsabilità civile viaggiatori fino a 50 mila euro; l'indennizzo per ritardo volo o partenza nave fino a 100 euro; l'assistenza ai familiari rimasti a casa e copertura per la casa durante l’assenza; il kit viaggio personalizzato (pochette, zaino o trolley, in base al valore del viaggio); la guida o volume fotografico in base all’importo del viaggio; la cartella e etichette bagaglio, con spese di spedizione incluse. [post_title] => Go World cambia le quote di iscrizione: copertura annullamento inclusa fino ai 2 mila euro [post_date] => 2024-12-04T09:52:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733305924000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sul Giappone per la Lombardia che parteciperà a Expo 2025 Osaka: la conferma ufficiale è arrivata da Raffaele Cattaneo, sottosegretario regionale alle relazioni internazionali ed europee di Lombardia in occasione dell'apertura della nuova rotta di All Nippon Airways tra Milano Malpensa e Tokyo Haneda. "La giunta regionale ha deliberato la partecipazione a Expo 2025 di Regione Lombardia - ha spiegato Cattaneo -. Pertanto organizzeremo presto una delegazione istituzionale e il nostro impegno sarà volto a rafforzare ulteriormente i rapporti Lombardia-Giappone". Un rapporto già saldo, sia dal punto di vista economico, "Milano e la Lombardia rappresentano un partner commerciale strategico per il Giappone, con interscambi che ammontano a 4,2 miliardi di euro" sia a livello turistico. E tante sono le similitudini che legano Milano alle città giapponesi: Tokyo ha ospitato le Olimpiadi nel 2021 e Milano lo farà nel 2026 per quelle invernali, a Osaka si svolgerà Expo nel 2025 e a Milano lo abbiamo fatto nel 2015". [post_title] => La Regione Lombardia parteciperà a Expo 2025 Osaka [post_date] => 2024-12-04T09:36:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733304975000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro questa mattina a Malpensa per il primo volo di All Nippon Airways da Milano a Tokyo Haneda. Debutto che pone fine alla lunga attesa per l'inaugurazione di quello che è l'unico collegamento diretto tra Milano e il Giappone, originariamente programmato per il marzo 2020 e, gioco forza, posticipato a causa della pandemia. “Milano rappresenta una destinazione fondamentale per Ana in Europa, sia per quanto riguarda il traffico business sia per quello leisure, ed è una porta d’accesso privilegiata all'Italia per i viaggiatori giapponesi - ha dichiarato il ceo della compagnia, Shinichi Inoue -. Per contro, il Giappone è una meta molto popolare fra gli italiani, che sono attualmente il quarto mercato, in Europa, per numero di arrivi. Il nuovo collegamento sarà sicuramente strumentale anche nel rafforzare le relazioni commerciali e industriali tra Italia e Giappone, già molto solide". Tre volte a settimana La rotta viene operate tre volte alla settimana - martedì, giovedì e domenica - con un Boeing 787-9 da 215 configurato con 215 posti: "L'arrivo a Tokyo la mattina presto consente ai nostri passeggeri, in particolare a chi viaggia per affari, di poter fruire dell'intera giornata. Inoltre, da Haneda, è possibile proseguire attraverso il network Ana, verso numerose destinazioni domestiche e nella regione Asia-Pacifico". L'aggiunta di Milano amplia la rete europea del vettore, che già include collegamenti da Londra, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Monaco di Baviera e Vienna, ai quali si aggiungeranno, all’inizio del 2025, anche i voli da Stoccolma e Istanbul. "Ana è così la compagnia aerea che offre il network internazionale più esteso in assoluto fra il Giappone e la regione”. Malpensa e il Giappone “La scelta di Ana di attivare il volo da Milano Malpensa conferma ulteriormente il forte interesse dell'industria per le potenzialità del bacino di utenza milanese e del Nord Italia. Dopo 14 anni, Malpensa torna ad accogliere la livrea di un vettore giapponese e oggi Tokyo è nuovamente raggiungibile con un volo non-stop, per la prima volta sul grande hub di Haneda". E' Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea, a sottolineare la valenza del debutto di Ana. In particolare per la domanda di viaggio tra Milano - e l'intera Lombardia - e il Giappone: "Negli ultimi 12 mesi i passeggeri in transito fra Milano e Tokyo sono stati 200.000, dato che sale a 300.000 se si considera l'intero Giappone. Con Tokyo salgono a 27 le destinazioni orientali, ed è anche con il loro contributo che quest’anno il sistema aeroportuale milanese (Malpensa e Linate, ndr) ha accolto il numero record di 33, 2 milioni di passeggeri nei primi dieci mesi dell’anno, in crescita del + 11% rispetto al 2019 ed anche al 2023”. [gallery ids="480308,480309,480307,480324,480322,480323"] [post_title] => All Nippon Airways ha aperto oggi il primo volo da Milano a Tokyo Haneda [post_date] => 2024-12-03T13:18:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733231900000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air e di nuovo in vendita il pass all you can fly" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1231,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Milano rappresenta una destinazione strategica all'interno del nostro network europeo: non solo per il traffico leisure ma anche per quello business. Di conseguenza, il nostro obiettivo finale è quello di arrivare ad operare frequenze giornaliere sulla rotta\": così Shinichi Inoue, presidente e ceo di Ana, All Nippon Airways, a margine dell'evento di gala che ieri sera ha visto protagonista la compagnia aerea giapponese al Four Seasons Milano.\r

\r

Il collegamento diretto tra Milano e Tokyo Haneda, inaugurato il 3 dicembre con tre frequenze alla settimana, ha registrato da subito un load factor oltre il 90% e \"l'andamento delle prenotazioni per i prossimi mesi è già in linea con quello delle altre destinazioni servite in Europa, a conferma di quanto il volo diretto fosse atteso. Siamo convinti che andrà a stimolare i viaggi nella direzione Giappone-Italia, ad oggi ancora fermi al 40% dei livelli pre-pandemia: questo principalmente a causa della svalutazione dello yen, ma il Belpaese rimane una meta molto attraente per i giapponesi\".\r

\r

Quanto alla composizione del traffico, le previsioni indicano \"un 60% di viaggiatori giapponesi e la restante parte di italiani. L'Italia si conferma quarto mercato europeo per arrivi in Giappone: nel solo mese di agosto i turisti italiani sono addirittura stati i più numerosi tra quelli europei\". \r

\r

Sulla rotta è in servizio un Boeing 787-9 da 215 posti, configurato in tre classi di servizio con 48 posti in business, 21 in Premium economy e 146 in economy. L'aeromobile consente anche il trasporto merci, \"già al completo sul primo volo: la domanda è quindi elevata e lascia spazio ad un futuro impiego di velivoli all-cargo sulla rotta\".\r

\r

Il network di Ana conta attualmente 50 destinazioni domestiche e 36 internazionali (a inizio 2025 si aggiungeranno anche Stoccolma e Istanbul). I passeggeri italiani possono anche volare sulla Roma-Tokyo Haneda, grazie all'accordo di code-share con Ita Airways.\r

\r

\r

\r

","post_title":"All Nippon, Inoue: \"Puntiamo a voli giornalieri sulla Milano-Tokyo Haneda\"","post_date":"2024-12-05T10:10:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733393459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480466","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ripropone l'iniziativa All You Can Fly: dopo il lancio iniziale di agosto torna la possibilità di acquistare il pass al costo di 599 euro e volare per un anno intero verso quasi 200 destinazioni in oltre 50 paesi, su 800 rotte.\r

Con una quota di prenotazione di 9,99 euro per volo, il pass consente di viaggiare illimitatamente, offrendo un’alternativa vantaggiosa rispetto alle tariffe standard.\r

Ideale per i frequent flyers, l’abbonamento è valido per un passeggero per 12 mesi e si rinnova automaticamente ogni anno. Le prenotazioni possono essere effettuate entro le 72 ore prima della partenza e includono un primo volo gratuito.\r

Dall’introduzione del programma ad agosto, il 90% dei membri ha trovato posto sui voli desiderati. Le destinazioni più richieste sono state Budapest, Abu Dhabi, Londra, Roma e Bucarest. In media, i titolari del pass hanno effettuato 2-3 viaggi negli ultimi due mesi, con un viaggiatore che ha volato ben 38 volte grazie a All You Can Fly.\r

\"Il programma - spiega una nota della low cost - aiuta a ottimizzare il riempimento degli aerei nelle ultime 72 ore prima del decollo: questo è essenziale per migliorare l'efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale\".","post_title":"Wizz Air: è di nuovo in vendita il pass All You Can Fly","post_date":"2024-12-05T09:22:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733390578000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha aperto in Marocco il più grande travel retail store a libello globale: l'Emirates World Casablanca - situato nel centralissimo e raffinato Franklin Roosevelt Boulevard - è anche il primo store inaugurato in Nord Africa e si sviluppa su una superficie di ben 534 metri quadrati.\r

“L'apertura di Emirates World a Casablanca arriva solo tre settimane dopo l'inaugurazione del nostro primo travel retail store in Africa, mantenendo la nostra promessa di migliorare il viaggio dei nostri clienti attraverso la rete di Emirates nel continente che comprende 19 città - afferma Adnan Kazim, vp e chief commercial officer del vettore di Dubai -. La nostra strategia globale di vendita al dettaglio va oltre la semplice transazione e dà vita alla nostra promessa ‘Fly Better’, attraverso servizi dedicati e personalizzati, tecnologie intelligenti ed efficienti ed esposizioni pratiche dei prodotti. Emirates World consente di connetterci più profondamente con i nostri clienti, ispirandoli a viaggiare e scoprire nuove mete con Emirates”.\r

L'investimento della compagnia aerea sul Marocco è iniziato nel 2002 con il primo volo: da allora Emirates ha trasportato oltre 3,65 milioni di passeggeri tra Dubai e Casablanca. \r

Risale invece al 2022 la partnership di codeshare con Royal Air Maroc, che garantisce una connettività senza interruzioni verso altre 18 destinazioni nazionali in Marocco, come Fez, Marrakech, Agadir, Rabat, Tangeri e molte altre ancora. Nell'ultimo anno, più di 28.600 passeggeri hanno viaggiato grazie alla partnership di codeshare.","post_title":"Taglio del nastro per l'Emirates World Casablanca, lo store più grande del vettore","post_date":"2024-12-05T09:00:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733389209000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership sul fronte polizze per Idee per Viaggiare, che stringe un accordo con Europ Assistance. Oltre a un’offerta all risk, sia individuale sia per i gruppi, la compagnia assicurativa metterà a disposizione dei clienti di IpV Quick Assistance: la piattaforma per richiedere assistenza medica in modalità full digital, direttamente dal proprio smartphone. In caso di necessità, rispondendo a poche e semplici domande e geolocalizzando la propria posizione, è possibile inviare una richiesta in tempo reale, utilizzando la connessione wifi senza costi aggiuntivi per essere ricontattati dalla centrale operativa.\r

\r

“Siamo abituati a pensare al di là di ciò che è dato, immaginando sia il viaggio di oggi, sia quello di domani, senza imporci limiti di spazio o tempo. - spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare -. Collaborare con Europ Assistance significa offrire ai nostri viaggiatori un supporto su misura che unisce innovazione e affidabilità. Trasformiamo ogni sogno di viaggio in un viaggio da sogno, aiutando a sentirsi sempre protetti e sereni”.\r

\r

“La nostra missione è prenderci cura delle persone con soluzioni semplici e immediate, per poter gestire qualsiasi tipo di imprevisto. - aggiunge Fabio Carsenzuola, ceo di Europ Assistance Mediterranean & Latam Region -. Siamo molto felici di iniziare il nuovo anno nel segno della collaborazione con IpV: un partner che condivide la nostra attenzione al cliente e che, come noi, guarda al futuro. Insieme, ci impegniamo a offrire esperienze di viaggio innovative e sicure, rispondendo alle esigenze dei viaggiatori di domani.”","post_title":"Idee per Viaggiare lancia una nuova partnership con Europ Assistance","post_date":"2024-12-04T15:20:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733325652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480419\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Giulia Barroero, Michele Zucchi ed Ezio Barroero[/caption]\r

\r

Prosegue la crescita di Euphemia: la rete di personal voyager del gruppo Lab Travel si appresta infatti a chiudere l'anno con un volume d'affari pari a 62 milioni di euro, per una crescita del 7% sul 2023, quando già aveva raggiunto un livello del 67% superiore alle cifre pre-Covid del 2019. \"Il dato è particolarmente significativo - spiega l'amministratore delegato di Lab Travel, Giulia Barroero - perché se l'incremento registrato gli anni scorsi era in parte dovuto all'inflazione e all'aumento del numero dei nostri personal voyager, quello del 2024 è invece quasi esclusivamente frutto del consolidamento di un modello di business che si sta rivelando di grande successo\".\r

\r

Anche per il 2025 Euphemia si attenda quindi un'ulteriore crescita del 10%. Il prodotto core è l'oceano Indiano, ma il gruppo spera di registrare per il prossimo anno anche una crescita sul mar Rosso. Il format prevede l'affiliazioni di ex agenti di viaggio, titolari o banconisti, già provvisti di un portfolio clienti, a cui Lab Travel garantisce il pieno supporto per le incombenze amministrative, burocratiche e contabili. Il tutto grazie a un team di 42 dipendenti operativi nella sede di Cuneo al servizio a oggi di 142 personal voyager. “Non prevediamo costi di ingresso né di uscita - aggiunge l'a.d. di Euphemia, Michele Zucchi -. Si investe reciprocamente sulle professionalità di ciascuno. Non imponiamo limiti o vincoli, anzi, incentiviamo la creatività degli agenti. I personal voyager hanno la massima autonomia: possono scegliere fornitori e tipologie di viaggi da vendere in funzione della loro esperienza e dei loro clienti”.\r

\r

La rete può contare anche su 52 filiali distribuite in tutto il Centro-Nord Italia: spazi di co-working dove i personal voyager possono incontrare i clienti, condividere strategie con i colleghi e accedere a strumenti tecnologici avanzati, i cui costi sono interamente a carico di Euphemia. \"L'impresa siamo noi - conferma il presidente di Lab Travel, Ezio Barroero -: i personal voyager sono liberi professionisti senza vincoli, che mettiamo nelle condizioni di gestire il proprio lavoro con flessibilità, permettendo loro di focalizzarsi sull’aspetto più importante: la vendita”.\r

\r

L'obiettivo è ora di salire a 150-160 consulenti entro la fine dell'anno. Con i personal voyager si instaura inoltre uno scambio proficuo da cui possono nascere anche nuovi progetti e idee di prodotto. \"Il nostro è un approccio utilitaristico al mercato - conclude Giulia Barroero -: ci muoviamo nella direzione in cui scorgiamo delle opportunità, anche in base alle professionalità con cui entriamo in contatto. Operiamo prevalentemente nel segmento leisure, ma abbiamo anche una parte di offerta business. La nostra proposta si dirige inoltre soprattutto verso un target in grado di apprezzare i nostri servizi di assistenza e consulenza. Il valore della pratica media si sta quindi alzando molto. A livello di prodotto, stiamo infine registrando un sensibile incremento dei viaggi di gruppo tailor made con accompagnatore, ma cresce anche il turismo scolastico: una nicchia a cui le agenzie indipendenti spesso faticano ad avvicinarsi per la mole di documentazione necessaria. Una parte burocratica che noi viene invece svolta direttamente nella sede di Cuneo\".","post_title":"Continua la crescita di Euphemia: volume d'affari a 62 mln di euro (+7% sul 2023)","post_date":"2024-12-04T12:57:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733317076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In vista delle festività natalizie Air Europa torna a potenziare la capacità offerta in linea con l'aumento della domanda di viaggio.\r

\r

In particolare, la compagnia spagnola impiegherà i Boeing 787-9 su tutte le frequenze operate verso Punta Cana, che si conferma una delle destinazioni più richieste in questo periodo.\r

\r

Air Europa mette a disposizione oltre 17.100 posti aggiuntivi su più di 70 voli extra verso alcune delle rotte più popolari - sia a lungo che a medio e corto raggio - in partenza tra il 20 dicembre e il 7 gennaio.\r

\r

Per raggiungere Punta Cana, Miami e Caracas dall’hub di Air Europa a Madrid-Barajas, saranno disponibili 4.400 posti extra. Sulla sola Repubblica Dominicana verranno messi a disposizione oltre 3.100 posti grazie a 10 voli aggiuntivi.\r

\r

Per i collegamenti tra la Spagna e le sue isole, il vettore aggiunge oltre 8.300 posti, di cui 5.400 verso le Isole Baleari e 3.000 verso Tenerife Nord e Gran Canaria.\r

\r

Infine, viene rafforzata l'offerta verso quattro destinazioni europee tra le più gettonate del periodo natalizio: Milano e Roma potranno contare su 2.400 posti aggiuntivi, mentre Monaco di Baviera e Zurigo vedranno un incremento dell’offerta di ulteriori 2.000 posti","post_title":"Air Europa si prepara alle festività con oltre 17.000 posti aggiuntivi su 70 voli extra","post_date":"2024-12-04T12:48:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733316484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480372\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Go World, Ludovico Scortichini[/caption]\r

\r

Assicurazione contro l’annullamento viaggio gratuita e inclusa nella quota di iscrizione (per pacchetti fino ai 2 mila euro). E' la novità Go World per il 2025, valida a partire dal prossimo 1° di gennaio. Rivista pure la struttura quote, in modo da ridurre quelle relative ai viaggi più economici, grazie all’adattamento all’importo per passeggero: 55 euro per pax, per viaggi con importo fino a mille euro; 85 euro per pax, per viaggi con importo tra i 1.001 e i 2 mila euro; 115 euro per pax, per viaggi con importo superiore a 2.001 euro.\r

\r

Per i pacchetti con importo superiore a 2 mila euro per passeggero è invece previsto un contributo per adeguare il massimale di annullamento: 39 euro per viaggi tra 2.001 e 4 mila euro; 69 euro per viaggi tra 4.001 e 6 mila euro; 99 euro per viaggi tra 6.001 e 20 mila euro. E' poi possibile accedere alla polizza Go World Plus, per estendere le coperture con un premio facoltativo vantaggioso.\r

\r

La quota di iscrizione Go World ora dunque include l'assicurazione annullamento viaggio fino a 2 mila euro con formula all risk; l'assicurazione spese mediche fino a 10 mila euro (con opzione di integrazione tramite Go World Safe Plus); la copertura bagaglio fino a mille euro con anticipo spese per necessità immediate; l'assicurazione attrezzature sportive fino a mille euro per danni o mancata riconsegna; la responsabilità civile viaggiatori fino a 50 mila euro; l'indennizzo per ritardo volo o partenza nave fino a 100 euro; l'assistenza ai familiari rimasti a casa e copertura per la casa durante l’assenza; il kit viaggio personalizzato (pochette, zaino o trolley, in base al valore del viaggio); la guida o volume fotografico in base all’importo del viaggio; la cartella e etichette bagaglio, con spese di spedizione incluse.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Go World cambia le quote di iscrizione: copertura annullamento inclusa fino ai 2 mila euro","post_date":"2024-12-04T09:52:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733305924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sul Giappone per la Lombardia che parteciperà a Expo 2025 Osaka: la conferma ufficiale è arrivata da Raffaele Cattaneo, sottosegretario regionale alle relazioni internazionali ed europee di Lombardia in occasione dell'apertura della nuova rotta di All Nippon Airways tra Milano Malpensa e Tokyo Haneda.\r

\r

\"La giunta regionale ha deliberato la partecipazione a Expo 2025 di Regione Lombardia - ha spiegato Cattaneo -. Pertanto organizzeremo presto una delegazione istituzionale e il nostro impegno sarà volto a rafforzare ulteriormente i rapporti Lombardia-Giappone\".\r

\r

Un rapporto già saldo, sia dal punto di vista economico, \"Milano e la Lombardia rappresentano un partner commerciale strategico per il Giappone, con interscambi che ammontano a 4,2 miliardi di euro\" sia a livello turistico. E tante sono le similitudini che legano Milano alle città giapponesi: Tokyo ha ospitato le Olimpiadi nel 2021 e Milano lo farà nel 2026 per quelle invernali, a Osaka si svolgerà Expo nel 2025 e a Milano lo abbiamo fatto nel 2015\".\r

\r

","post_title":"La Regione Lombardia parteciperà a Expo 2025 Osaka","post_date":"2024-12-04T09:36:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733304975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro questa mattina a Malpensa per il primo volo di All Nippon Airways da Milano a Tokyo Haneda. Debutto che pone fine alla lunga attesa per l'inaugurazione di quello che è l'unico collegamento diretto tra Milano e il Giappone, originariamente programmato per il marzo 2020 e, gioco forza, posticipato a causa della pandemia.\r

\r

“Milano rappresenta una destinazione fondamentale per Ana in Europa, sia per quanto riguarda il traffico business sia per quello leisure, ed è una porta d’accesso privilegiata all'Italia per i viaggiatori giapponesi - ha dichiarato il ceo della compagnia, Shinichi Inoue -. Per contro, il Giappone è una meta molto popolare fra gli italiani, che sono attualmente il quarto mercato, in Europa, per numero di arrivi. Il nuovo collegamento sarà sicuramente strumentale anche nel rafforzare le relazioni commerciali e industriali tra Italia e Giappone, già molto solide\".\r

Tre volte a settimana\r

La rotta viene operate tre volte alla settimana - martedì, giovedì e domenica - con un Boeing 787-9 da 215 configurato con 215 posti: \"L'arrivo a Tokyo la mattina presto consente ai nostri passeggeri, in particolare a chi viaggia per affari, di poter fruire dell'intera giornata. Inoltre, da Haneda, è possibile proseguire attraverso il network Ana, verso numerose destinazioni domestiche e nella regione Asia-Pacifico\".\r

\r

L'aggiunta di Milano amplia la rete europea del vettore, che già include collegamenti da Londra, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Monaco di Baviera e Vienna, ai quali si aggiungeranno, all’inizio del 2025, anche i voli da Stoccolma e Istanbul. \"Ana è così la compagnia aerea che offre il network internazionale più esteso in assoluto fra il Giappone e la regione”.\r

Malpensa e il Giappone\r

“La scelta di Ana di attivare il volo da Milano Malpensa conferma ulteriormente il forte interesse dell'industria per le potenzialità del bacino di utenza milanese e del Nord Italia. Dopo 14 anni, Malpensa torna ad accogliere la livrea di un vettore giapponese e oggi Tokyo è nuovamente raggiungibile con un volo non-stop, per la prima volta sul grande hub di Haneda\". E' Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea, a sottolineare la valenza del debutto di Ana.\r

\r

In particolare per la domanda di viaggio tra Milano - e l'intera Lombardia - e il Giappone: \"Negli ultimi 12 mesi i passeggeri in transito fra Milano e Tokyo sono stati 200.000, dato che sale a 300.000 se si considera l'intero Giappone. Con Tokyo salgono a 27 le destinazioni orientali, ed è anche con il loro contributo che quest’anno il sistema aeroportuale milanese (Malpensa e Linate, ndr) ha accolto il numero record di 33, 2 milioni di passeggeri nei primi dieci mesi dell’anno, in crescita del + 11% rispetto al 2019 ed anche al 2023”.\r

\r

[gallery ids=\"480308,480309,480307,480324,480322,480323\"]\r

\r

","post_title":"All Nippon Airways ha aperto oggi il primo volo da Milano a Tokyo Haneda","post_date":"2024-12-03T13:18:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733231900000]}]}}