Wizz Air: altri 10.000 biglietti gratuiti per i rifugiati ucraini

Wizz Air rilancia il suo impegno verso i rifugiati ucraini offrendo 10.000 biglietti gratuiti per viaggiare dai Paesi confinanti con l’Ucraina (Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia) verso il Regno Unito. L’iniziativa è realizzata a sostegno del programma di visti del governo britannico “Homes for Ukraine” e in collaborazione con le organizzazioni no profit “Choose Love”, “The Shapiro Foundation”, “The Steve Morgan Foundation” e “USPUK”.

I biglietti saranno disponibili per viaggiare dal 14 maggio al 15 giugno. L’obiettivo principale di questa iniziativa è di mettere a disposizione dei rifugiati ucraini viaggi gratuiti durante questo periodo di crisi. Wizz Air vuole anche sostenere il programma di visti del governo britannico “Homes for Ukraine”, consentendo ai rifugiati ucraini di insediarsi nel Regno Unito con l’aiuto dei loro sponsor. Al 5 maggio, il governo britannico ha rilasciato oltre 95.000 visti nell’ambito del programma “Homes for Ukraine”. Oltre 37.000 rifugiati sono già arrivati nel Regno Unito: questa nuova iniziativa permetterà a un numero ancora maggiore di famiglie ucraine di essere accolte nel Paese nelle prossime settimane.

I biglietti gratuiti messi a disposizione da Wizz Air sono disponibili su un totale di 61 rotte che la compagnia opera da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia verso il Regno Unito e comprendono un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva (fino a 32 kg) per persona. L’elenco completo delle rotte con i biglietti gratuiti disponibili è riportato di seguito.