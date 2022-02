Wizz Air Abu Dhabi amplia il network fino a 31 rotte, con le novità di Amman e Aqaba

Wizz Air Abu Dhabi cresce e per l’estate opererà fino a 31 rotte, include le due più recenti new entry di Amman e Aqaba. Il volo per Amman opererà due volte a settimana il martedì e il sabato, mentre quello per Aqaba sarà attivo due volte a settimana, la domenica e il giovedì.

In Italia, la compagnia collega Abu Dhabi con Bari e Catania; la rotta più lunga del network sarà però quella diretta a Vienna: poco lontano dalle 3.000 miglia (4.828 km) considerate a lungo raggio. Quest’ultima sostituirà la Vienna-Dubai, che Wizz Air sta operando temporaneamente nei mesi di febbraio e marzo.

Attualmente la compagnia conta quattro aeromobili Airbus A321neo basati nell’emirato, che saliranno a quota otta nella prossima stagione invernale (da ottobre 2022).