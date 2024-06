Walsh, Iata, su Ita-Lufthansa: «Garantire l’interesse dei consumatori». Mah! Iata vs Ita-Lufthansa. L’affaire Ita Airways-Lufthansa versus Antitrust europeo arriva anche a Dubai, dove è in corso l’80esima edizione dell’Assemblea generale della Iata. «Il consolidamento del mercato aereo porta a importanti economie di scala e deve garantire l’interesse dei consumatori»: questo il commento del direttore generale dell’associazione delle compagnie aeree, Willie Walsh, in risposta a una domanda sull’operazione ancora al vaglio delle autorità europee per la concorrenza. «Credo che il consolidamento sia parte essenziale dell’industria aeronautica in termini di efficientamento perché può generare preziose economie di scala a vantaggio delle compagnie e dei consumatori. Lo abbiamo visto in molti casi in diverse parti del mondo». Aspettare le decisioni Sul caso specifico ha poi aggiunto: «Aspettiamo la decisione delle autorità regolatorie che agiscono nell’interesse dei consumatori». Allineata anche l’opinione di Tim Clark, presidente di Emirates, compagnia ospite dello Iata Agm: «Se guardiamo al mercato americano anni fa vediamo che dopo le operazioni di consolidamento ora il sistema è più efficiente. Guardando all’Europa sicuramente occorre vigilare che questo necessario consolidamento tuteli l’interesse dei consumatori». Nota a margine Piccola nota: cosa c’entra la Iata su questa questione? Niente. Perché ne parla? Evidentemente perché ha interesse verso qualcosa. Cosa? Non si sa. Ad essere maliziosi si potrebbe pensare che fra le lobby che stanno premendo affinché l’accordo sfumi ci sia anche Iata. Naturalmente è solo un’ipotesi. Ma a pensar male si fa peccato, ma spesso ci s’indovina, come diceva qualcuno. Condividi

