Vueling: solo per oggi, 24 agosto, sconto del 50% per tutte le destinazioni

Solo per oggi, 24 agosto, Vueling lancia uno speciale sconto pari al 50% per tutti i voli verso tutte le destinazioni servite dalla compagnia. Basta inserire il codice SALE50% e scegliere la meta desiderata nel periodo dal 1 novembre 2021 al 6 aprile 2022. La promozione è valida per tutte le destinazioni operate da Vueling, per voli di sola andata o anche di andata e ritorno, per gruppi da 2 fino a 5 persone e per tutte le tariffe di Vueling. Per usufruire del codice, basta andare sul sito vueling.com o direttamente sull’app della compagnia e inserirlo al momento della prenotazione.

Tante le destinazioni tra cui scegliere e iniziare a pianificare il prossimo viaggio. Per chi desidera una fuga in una località dal clima mite e dall’atmosfera vivace, con Vueling è possibile volare verso Barcellona – hub internazionale della compagnia – collegata da tutti gli aeroporti in cui è presente Vueling in Italia. Tra tapas e piacevoli passeggiate nei quartieri simbolo della città catalana – Borne, Gotico, Gracia e Barceloneta – è possibile vivere qualche giorno di vacanza e divertimento.