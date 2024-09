Volotea investe ancora sul green: intesa comn Enilive per la fornitura di Saf Nuovo investimento green per Volotea che ha siglato una lettera di intenti con Enilive, società di Eni, per favorire un accordo commerciale per la fornitura a lungo termine di Saf in 15 aeroporti italiani in cui opera il vettore. L’intesa potrebbe consentire al vettore di avere accesso fino a 15 milioni di litri di Saf tra il 2025 e il 2030. Volotea, già a partire dal 2022, ha iniziato a introdurre Saf nei suoi aerei e, tra il 2022 e il 2023, ha utilizzato 1 milione di litri di carburante sostenibile. Le due aziende lavoreranno insieme per promuovere l’adozione di Saf, il biocarburante Enilive prodotto prevalentemente da rifiuti e scarti biologici nelle proprie bioraffinerie e che può essere utilizzato in miscela con jet convenzionale fino al 50%. «La sigla di questa lettera di intenti è un ulteriore passo avanti verso un’aviazione più sostenibile e il primo atto di un nuovo percorso insieme a un partner importante come Enilive, che speriamo ci consentirà di fornire Saf ai nostri aerei in alcuni degli aeroporti italiani in cui operiamo – ha commentato Gloria Carreras, direttore Esg della compagnia aerea spagnola -. Nel corso degli anni abbiamo avviato diverse iniziative per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e adottare un approccio più responsabile per i viaggi low cost. Grazie a questo impegno costante e ai rapidi progressi ottenuti nell’ultimo periodo, saremo in grado di ridurre le nostre emissioni dirette di CO2 per passeggero-chilometro del 50% entro il 2025, con ben 5 anni di anticipo rispetto al target iniziale”. Condividi

