Volotea amplia la rete internazionale da Palermo: nuova rotta per Atene dal 10 giugno

Volotea amplia il network internazionale da Palermo con l’apertura di una nuova rotta per Atene, operativa dal prossimo 10 giugno, con due frequenze settimanali (ogni martedì e venerdì). E’ prevista un’offerta di oltre 11.500 biglietti in vendita. Sale così a circa 290.000 il numero totale dei posti in vendita per l’estate 2022 a Palermo, dove la compagnia si classifica al secondo posto per numero di collegamenti attivi. A partire da giugno, inoltre, a seguito del recente annuncio di incremento della sua flotta, Volotea baserà a Palermo uno dei suoi Airbus A320.

“Soltanto poche settimane fa abbiamo lanciato a Palermo altre 2 nuove rotte per la Francia, verso Deauville e Lille, a riprova del nostro impegno nel sostenere la ripresa del settore turistico, tanto incoming quanto in uscita – ha dichiarato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea –. Questa nuova rotta amplierà ulteriormente le opzioni di viaggio dei passeggeri siciliani, permettendo di raggiungere comodamente Atene, che – oltre ai meravigliosi siti archeologici presenti – rappresenta anche un punto di partenza strategico sia per le isole che circondano la terraferma sia per la Grecia Continentale”.