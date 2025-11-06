Virgin Atlantic apre il volo giornaliero fra Londra Heathrow e Seul Virgin Atlantic , la compagnia aerea fondata da Richard Branson, annuncia il lancio di un volo giornaliero tra l’aeroporto di Londra Heathrow e l’aeroporto internazionale di Incheon a Seul. Questa nuova rotta sarà inaugurata il 29 marzo 2026 e sarà operata con un Boeing 787-9 Dreamliner. Questo nuovo servizio fa parte della strategia di espansione verso est di Virgin Atlantic, che si basa in particolare sulla collaborazione strategica con Korean Air e altri membri dell’alleanza SkyTeam . Questa alleanza consente a Virgin Atlantic di offrire ai suoi passeggeri collegamenti senza interruzioni verso oltre 15 città della Corea del Sud , nonché verso destinazioni chiave in Giappone (Tokyo, Osaka), Australia , Nuova Zelanda , Sud-est asiatico e oltre. Una partnership chiave tra Virgin Atlantic e Korean Air è stata rafforzata in seguito alla fusione tra Korean Air e Asiana. Il lancio di questa rotta è reso possibile da un accordo di concorrenza con le autorità britanniche a seguito della fusione tra Korean Air e Asiana. Per evitare una riduzione della concorrenza tra Regno Unito e Corea del Sud, Korean Air ha ceduto sette coppie di slot settimanali a Heathrow a Virgin Atlantic . Ciò consente a Virgin Atlantic di diventare un nuovo operatore sulla rotta Londra-Seul. Questo posizionamento non solo rafforza la concorrenza su questa destinazione, ma segna anche un passo significativo nello sviluppo della rete asiatica di Virgin Atlantic, che già serve Riyadh, Dubai, le Maldive e diverse città in India. L’ accordo di code-sharing con Korean Air semplifica inoltre il viaggio dei passeggeri per i collegamenti intercontinentali. Condividi

\r

Questa nuova rotta sarà inaugurata il 29 marzo 2026 e sarà operata con un Boeing 787-9 Dreamliner. Questo nuovo servizio fa parte della strategia di espansione verso est di Virgin Atlantic, che si basa in particolare sulla collaborazione strategica con Korean Air e altri membri dell'alleanza SkyTeam . Questa alleanza consente a Virgin Atlantic di offrire ai suoi passeggeri collegamenti senza interruzioni verso oltre 15 città della Corea del Sud , nonché verso destinazioni chiave in Giappone (Tokyo, Osaka), Australia , Nuova Zelanda , Sud-est asiatico e oltre.\r

\r

Una partnership chiave tra Virgin Atlantic e Korean Air è stata rafforzata in seguito alla fusione tra Korean Air e Asiana.\r

\r

Il lancio di questa rotta è reso possibile da un accordo di concorrenza con le autorità britanniche a seguito della fusione tra Korean Air e Asiana. Per evitare una riduzione della concorrenza tra Regno Unito e Corea del Sud, Korean Air ha ceduto sette coppie di slot settimanali a Heathrow a Virgin Atlantic . Ciò consente a Virgin Atlantic di diventare un nuovo operatore sulla rotta Londra-Seul. Questo posizionamento non solo rafforza la concorrenza su questa destinazione, ma segna anche un passo significativo nello sviluppo della rete asiatica di Virgin Atlantic, che già serve Riyadh, Dubai, le Maldive e diverse città in India. L' accordo di code-sharing con Korean Air semplifica inoltre il viaggio dei passeggeri per i collegamenti intercontinentali.","post_title":"Virgin Atlantic apre il volo giornaliero fra Londra Heathrow e Seul","post_date":"2025-11-06T12:21:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762431679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific ha in programma di riacquistare la quota del 9,6% venduta a Qatar Airways nel 2017, previa approvazione degli azionisti. Il prezzo di acquisto proposto, secondo quanto riporta Travel Weekly, sarebbe di 896,5 milioni di dollari; il Qatar ha acquistato la quota per 662 milioni di dollari.\r

«Il riacquisto riflette la nostra forte fiducia nel futuro del gruppo Cathay e sottolinea il nostro impegno nello sviluppo dell'hub internazionale dell'aviazione di Hong Kong» ha affermato Patrick Healy, presidente del gruppo. \r

La ripresa\r

Il piano di riacquisto di azioni fa seguito a una solida ripresa post-pandemia . Nel primo semestre del 2025, il gruppo, che comprende Cathay Pacific e HK Express, ha registrato un utile di 476 milioni di dollari, il terzo semestre consecutivo in utile. Anche i voli di Cathay Pacific hanno registrato una ripresa. Nei 12 mesi terminati a ottobre, la compagnia aerea ha offerto il 12,4% di posti in più rispetto ai 12 mesi terminati a ottobre 2019, secondo i dati di Cirium. \r

\r

Qatar Airways ha investimenti in diverse compagnie aeree: Virgin Australia , Latam, JSX, Airlink del Sudafrica e International Airlines Group (società madre di British Airways, Iberia, Vueling, Level e Aer Lingus). Il ceo di Qatar Airways, Badr Mohammed Al Meer, ha affermato che è il momento giusto per vendere le azioni Cathay. «Dopo un periodo di redditività record e di ottime prestazioni, questa decisione rientra in una strategia proattiva volta a ottimizzare i nostri investimenti e a posizionare il gruppo per una crescita a lungo termine», ha affermato. Cathay Pacific e Qatar Airways continueranno comunque a collaborare come partner nell'alleanza Oneworld. \r

\r

","post_title":"Cathay Pacific verso il riacquisto del 9,6% da Qatar Airways","post_date":"2025-11-06T09:59:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762423170000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493391\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sherif Fathy, ministro del turismo[/caption]\r

\r

Primo piano sull'Egitto al Wtm di Londra, dove la destinazione è tornata con una presenza di grande impatto per i viaggiatori britannici ed europei, forte della tanto attesa apertura del Grand Egyptian Museum.\r

\r

Sotto la guida del Ministero del Turismo e delle Antichità e dell'Autorità Egiziana per il Turismo (ETA), l'Egitto sta svelando una visione turistica di nuova generazione che fonde tesori antichi e bellezze naturali. Dalle vivaci strade del Cairo e di Alessandria alle sabbie dell'oasi di Siwa e alle acque del mar Rosso, la varietà del prodotto della destinazione è più che mai valorizzata.\r

\r

\"L'Europa ha sempre avuto un legame profondo con il patrimonio egiziano e noi stiamo rafforzando questo legame con nuovi prodotti pensati per ispirare i turisti europei\" ha dichiarato Sherif Fathy, Ministro del Turismo e dei Beni Culturali. Con l'apertura del Grand Egyptian Museum, i nuovi progetti di ecoturismo e il potenziamento delle infrastrutture, l'Egitto è pronto ad accogliere una nuova generazione di viaggiatori: ”La storia dell'Egitto è una storia di continua evoluzione\".\r

\r

La strategia di sviluppo si concentra su una crescita sostenibile, sulla diversificazione dei prodotti e sul potenziamento delle infrastrutture.\r

\r

Importanti miglioramenti negli aeroporti, nelle reti di trasporto e nelle strutture costiere stanno migliorando l'accessibilità e l'esperienza dei visitatori, priorità fondamentali per i partner britannici ed europei. La strategia rafforza anche la collaborazione tra pubblico e privato, garantendo che l'Egitto rimanga competitivo, lungimirante e pronto ad accogliere la crescente domanda di visitatori provenienti dall'Europa.\r

\r

Il binomio innovazione-autenticità definisce i nuovi prodotti\r

\r

In risposta ad una domanda che chiede viaggi personalizzati, l'Egitto sta introducendo una serie di nuove esperienze boutique. Dagli eco-lodge nel deserto occidentale e dai centri benessere sulla costa del mar Rosso, agli itinerari culinari e culturali nell'Alto Egitto, ogni prodotto è stato progettato per immergere i visitatori nel patrimonio vivente dell'Egitto, offrendo al contempo comfort e qualità contemporanei. In sostanza, nuove opportunità per gli operatori europei di espandere l'offerta Egitto oltre gli itinerari classici.","post_title":"La nuova era dell'Egitto al Wtm: sostenibilità, innovazione e tradizione","post_date":"2025-11-05T11:04:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762340661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un totale di 409.754 passeggeri movimentati nei primi dieci mesi del 2025 l'aeroporto di Rimini torna a superare quota 400.000 passeggeri dopo ben 10 anni. \r

\r

L’ultima anno in cui il ’Fellini’ superò tale cifra fu infatti il 2014 - come ricorda Il Resto del Carlino -: in seguito l’aeroporto, a causa di alti e bassi finanziari, chiuse in anticipo la stagione, riuscendo ad arrivare comunque a 473.103 passeggeri. In un'epoca in cui i voli provenienti dalla Russia portavano a Rimini la maggior parte dei passeggeri.\r

\r

In seguito, la pandemia e la guerra tra Ucraina e Russia che ha azzerato i voli dai due Paesi, quella del 2025 \"può essere considerata la stagione della rinascita dell’aeroporto\", che potrebbe concludersi con circa 430mila passeggeri e cioè il miglior risultato da quando è iniziata la gestione Airiminum. Un saldo nettamente positivo anche rispetto allo stesso periodo del 2019, con un crescita del +9%.\r

\r

Il solo mese di ottobre si è chiuso con 42.739 passeggeri, il 36% in più del 2024. \"Al di là dei numeri – osserva Leonardo Corbucci – è importante il percorso che abbiamo avviato con Regione, Apt e i comuni costieri con Rimini capofila, per aumentare i voli e portare nuove compagnie\". Tra le novità 2026 dovrebbero esserci il volo da Madrid e il ritorno dei collegamenti dalla Germania.\r

\r

Quest'anno la rotta più trafficata è stata quella da Tirana (volo annuale) operata da Wizz Air: 62.945; a seguire Londra, che quest’anno poteva contare sui voli di tre compagnie: Ryanair, British Airways ed easyJet, tutti confermati per il 2026.\r

\r

Infine, il volo da Budapest (altra rotta della Ryanair) con 46.372 passeggeri. Bene anche le altre rotte, tra cui Cagliari e Palermo. La low cost irlandese sospenderà il volo da Cagliari per l’inverno, per poi ripristinarlo nella primavera 2026.","post_title":"Rimini: dopo 10 anni l'aeroporto vola oltre quota 400.000 passeggeri","post_date":"2025-11-05T10:25:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762338338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Grande partecipazione al workshop stampa organizzato da Adutei in collaborazione con il Gruppo Bluvacanze e Starhotels. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e networking tra enti del turismo, operatori e media specializzati.\r

A dare il benvenuto è stata la nuova presidente dell'Associazione delegati ufficiali del turismo estero in Italia, Kyriaki Boulasidou, che ha sottolineato il ruolo strategico dell’associazione come ponte tra le destinazioni internazionali e il pubblico italiano.\r

“In un settore in continua evoluzione – ha dichiarato – la sinergia tra operatori è essenziale per sostenere la crescita e la qualità dell’offerta turistica.”\r

Il Gruppo Bluvacanze, partner dell’evento, nelle persone di Silvia Mussa, trade marketing, di Paola Baldacci corporate communication manager del gruppo, hanno ribadito il proprio impegno nel favorire la collaborazione tra le agenzie di viaggio italiane appartenenti al Gruppo e le destinazioni estere, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze di viaggio e rispondere alle nuove esigenze dei consumatori.\r

Lorenzo Nencini general manager degli Starhotels Metropole e Michelangelo ha espresso la soddisfazione del gruppo per aver ospitato un evento che valorizza il dialogo tra destinazioni e mercato italiano.Il gruppo alberghiero, che gestisce 32 strutture tra hotel e residenze di lusso in Italia e all’estero (Londra, Parigi, New York), offre oltre 4.500 camere di alta categoria.\r

Durante la serata, i delegati esteri hanno presentato le proprie destinazioni, offrendo anticipazioni esclusive sulle novità turistiche del 2026 nei rispettivi territori, suscitando grande interesse tra i giornalisti presenti.\r

L’iniziativa ha favorito un confronto diretto tra enti del turismo estero e stampa di settore, rafforzando la missione di Adutei di promuovere una comunicazione attiva e aggiornata sulle destinazioni internazionali.\r

Quirino Falessi","post_title":"Workshop Adutei: il valore della collaborazione nel turismo italiano","post_date":"2025-11-05T09:55:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762336552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell'Umbria \"San Francesco d'Assisi\" conferma, a chiusura del mese di ottobre, l'andamento record del 2025: con 57.862 passeggeri, si tratta del miglior ottobre di sempre per lo scalo, con una crescita del +9% rispetto all'ottobre 2024 e del +7% rispetto all'ottobre 2023, precedente record mensile per questo periodo, con 53.913 passeggeri.\r

\r

Il record mensile assoluto è stato registrato lo scorso agosto, con 81.267 passeggeri transitati.\r

\r

Il consuntivo dei primi dieci mesi dell'anno - spiega una nota della Sase - registra oltre 570.000 passeggeri, superando di oltre 35.000 transiti l'intero traffico del 2024 - precedente record annuale - e portando le proiezioni al 31 dicembre verso un totale superiore ai 600.000 passeggeri.\r

\r

In parallelo prosegue la crescita anche dei servizi di collegamento con lo scalo: il servizio Umbria Airlink, che collega direttamente Perugia e Assisi con l'aeroporto internazionale dell'Umbria, continua a svilupparsi grazie a nuove migliorie introdotte nelle ultime settimane. È stata infatti installata e brandizzata la nuova pensilina di attesa \"Fermata Aeroporto\", che rende ancora più riconoscibile il servizio dedicato, e attivata la possibilità di acquistare il biglietto a bordo con carta contactless: un ulteriore passo avanti verso una mobilità sempre più moderna e digitale.\r

\r

Il collegamento, realizzato in collaborazione tra Busitalia e Trenitalia, consente di raggiungere lo scalo in modo comodo e integrato, anche in combinazione treno+bus, con orari coordinati rispetto alle principali tratte ferroviarie e ai voli in partenza e in arrivo.\r

\r

Infine, la stagione invernale appena cominciata, vede confermati i collegamenti Ryanair da/per Londra Stansted, Cagliari, Catania e Palermo, e la rotta Wizz Air da/per Tirana, per un totale di 32 voli settimanali. Tutte le tratte vedranno un incremento di frequenze nel periodo delle festività natalizie. ","post_title":"Aeroporto dell'Umbria in corsa per un 2025 da record: ottobre a +9%","post_date":"2025-11-05T09:55:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762336508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gran Canaria celebra nel 2025 il 40º anniversario della regata Arc - Atlantic Rally for Cruisers, che è diventata una delle grandi manifestazioni sportive e turistiche del capoluogo Las Palmas de Gran Canaria. Quest'anno sono 239 le imbarcazioni iscritte nelle due rotte atlantiche verso i Caraibi: Arc+ e Arc.\r

E proprio per l'occasione speciale verrà anche riproposta la popolare regata dei dinghy, in programma domenica 16 novembre.\r

Il calendario prevede per il 9 novembre la partenza della Arc+ dal Muelle Deportivo verso l’isola di Grenada, con scalo a Mindelo (Capo Verde). In tutto 89 imbarcazioni percorreranno circa 3.000 miglia nautiche fino alla meta caraibica.\r

La Arc salperà invece il 23 novembre alla volta di Santa Lucia, con 150 yacht che affronteranno 2.700 miglia nautiche fino a Rodney Bay, in una traversata di 18–21 giorni.\r

Dalla prima edizione del 1986, oltre 7.000 imbarcazioni e decine di migliaia di velisti hanno attraversato l’oceano partendo dalla marina della capitale grancanaria.\r

Il World Cruising Club, organizzatore della regata, ha confermato la partecipazione di oltre 1.200 velisti provenienti da 38 paesi, in un’edizione particolarmente significativa che, dal 1986, fa di Las Palmas de Gran Canaria la grande porta d’uscita verso l’Atlantico.\r

«Questo evento ha un valore strategico per il turismo dell’isola - ha commentato Carlos Álamo, assessore al Turismo di Gran Canaria -. L’impatto economico è reale e contribuisce a diversificare l’offerta turistica. La Arc rappresenta il mare come esperienza di vita: un turismo che va oltre la spiaggia, fatto di famiglie di navigatori che cercano emozioni autentiche».","post_title":"Gran Canaria: countdown per la partenza della 40ª edizione della regata Arc","post_date":"2025-11-05T09:45:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762335929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«E' molto interessante che ci siano domande crescenti da parte di operatori per essere qui a Londra, al WTM, e che ci fa capire quanto sia importante il nostro Paese, quanto interesse susciti, naturalmente nel mondo anglosassone, che attualmente ci ospita, ma anche agli altri bacini turistici. Grazie naturalmente, al ministro Daniela Santanchè, che guida il turismo con grade visione, e all'ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini. », così Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit, ha introdotto la presentazione del Padiglione Italia organizzato da Enit al WTM di Londra.\r

\r

«Io sono onorata di essere qui a Londra - ha iniziato il ministro del turismo Daniela Santanchè -. Il mercato UK è il terzo per spesa turistica in Italia: Veneto, Lazio, Lombardia, Campania, Sardegna e Toscana le regioni più scelte. L’Italia si conferma regina del turismo europeo: +5,7% di presenze totali nelle strutture ricettive tra gennaio e luglio 2025, +10,4% se guardiamo esclusivamente a quelle internazionali; quasi 25 miliardi di euro dal turismo internazionale nel primo semestre (+5,9%) con un saldo della bilancia turistica dei primi sei mesi di 9,2 miliardi (in crescita del +6,5%); 105,5 milioni di passeggeri aeroportuali internazionali nei primi 8 mesi (cioè +7,4% rispetto al 2024) e una previsione di chiusura 2025 di 185 miliardi di euro di consumi turistici totali, con la spesa straniera in Italia che si stima a fine anno al +9,4% e quella domestica al +1,6%.»\r

\r

A tutto questo si accompagnano i dati positivi sull’occupazione (come dalle ultime rilevazioni WTTC) tra cui emergono donne e giovani: 1,34 milioni di posti di lavoro di occupazione femminile nel turismo (filiera diretta e indiretta) in crescita sul 2019 quando erano 1,28 milioni; 17,1% di occupazione ad alta retribuzione nel turismo sul totale dell'occupazione contro il 15,4% di media europea; riduzione della disoccupazione giovanile con 134.000 giovani impiegati direttamente nei viaggi e turismo.\r

\r

","post_title":"La forza del turismo italiano si conferma al WTM di Londra","post_date":"2025-11-04T14:14:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762265671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al WTM di Londra incontriamo Nello D'Auria, sindaco di Gragnano. \r

\r

«Come tutti sanno la Campania sta vivendo un momento positivo. Logicamente c'è il turismo, sul quale bisogna fare un discorso di accoglienza e di qualità. Per quanto riguarda il turismo a Gragnano, penso che abbiamo superato la fase di start up, e ci siamo posizionati in un sistema turistico definito. Del resto dal punto di vista geografico siamo molto avvantaggiati. A metà strada fra Napoli e Salerno, vicino Pompei , molto vicino alla penisola Sorrentina quindi alla costiera amalfitana. I dati sono tutti in crescita e ne siamo molti soddisfatti. Un altro punto che vorrei mettere in evidenza è questo: noi ci posizioniamo come la vera e propria capitale enogastronomica della regione Campania. Facciamo inltre leva sulle nostre bellezze naturali e sul turismo esperenziale che lega un prodotto a un territorio.\r

\r

E' molto interessante per esempio, coinvolgere il turismo anche sulla produzione della pasta, prodotti di panificazione, il vino, l'olio, il fior di latte».\r

\r

Ci sono idee e programmai per il 2026.\r

\r

«Noi abbiamo necessità di fare network fra territori omogenei. La nostra prima presenza al WTM ci fa capire l'importanza del nostro impegno aa proporci a livello internazionale.Naturalmente è solo il punto di partenza per allargare ancora l'interesse verso nuove destinazioni e nuovi bcini di flussi internazionali, senza mai dimenticare il turismo nostrano. Quindi stiamo sviluppando un'idea che tende ad allargare i margini ma sempre con attenzione al nostro territorio».","post_title":"D'Auria «Gragnano si apre al turismo internazionale, ma con grande attenzione al territorio»","post_date":"2025-11-04T13:52:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762264325000]}]}}