Turkish Airlines prepara lo spin-off della divisione low cost AnadoluJet Turkish Airlines studia la trasformazione del brand a corto raggio AnadoluJet in una compagnia autonoma, grazie alla ripresa della domanda dopo la crisi del coronavirus. Il presidente di Turkish Airlines, Ahmet Bolat – ripreso da Bloomberg – ha dichiarato che l’unità vola attualmente con un load factor che sfiora il 90%, rispetto a circa l’80% del gruppo nel suo complesso, rendendola quindi pronta per l’espansione. “Nell’attuale dinamica della domanda di mercato è molto più facile scorporare AnadoluJet come unità separata per incrementare la sua crescita”, ha spiegato Bolat a Istanbul in occasione di una conferenza della Iata. Inizialmente la nuova compagnia sarebbe posseduta al 100% dagli azionisti di Turkish Airlines, di cui lo Stato detiene il 49%. AnadoluJet è stata fondata nel 2008 e opera con una flotta di 63 aeromobili, di cui più di 50 Boeing 737-800, integrati da più moderni 737 Max; in flotta anche alcuni A320neo. Il vettore low cost è basato sullo scalo di Sabiha Gökçen, sul lato asiatico di Istanbul, e serve principalmente destinazioni nazionali, anche se Bolat ha precisato che dopo lo spin-off aggiungerà altre rotte verso destinazioni europee.

