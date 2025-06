Turkish Airlines conferma: «Colloqui non vincolanti per valutare un investimento in Air Europa» Turkish Airlines conferma di aver avviato colloqui non vincolanti per valutare un potenziale investimento in Air Europa ed esplorare possibili sinergie di partnership. La conferma, si legge da Reuters, è contenuta in un documento depositato in Borsa nella tarda serata di venerdì, e segue i rumors di qualche giorno fa, secondo cui la compagnia di bandiera turca starebbe studiando un’offerta per una quota di minoranza di Air Europa. Turkish ha spiegato di valutare regolarmente le opportunità di crescita per rafforzare la sua posizione globale e la sua competitività nel settore dell’aviazione. «I media hanno riportato la notizia che Turkish Airlines sta discutendo l’acquisizione di quote di Air Europa. In questo contesto, sono in corso discussioni non vincolanti per valutare l’opportunità di investimento in Air Europa e per esplorare potenziali sinergie di partnership» sottolinea la nota del vettore. Per certo l’interesse di Turkish Airlines è significativo, considerati i pochi esempi di vettori extraeuropei che acquistano quote di compagnie della regione. Condividi

