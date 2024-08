Turkish Airlines: acquistati due nuovi A350 grazie al finanziamento di KfW-Ipex Bank La flotta di Turkish Airlines cresce con l’aggiunta di due aeromobili Airbus A350, grazie al finanziamento in franchi svizzeri da KfW Ipex-Bank con la garanzia delle Agenzie europee di credito all’esportazione. “Questo storico accordo tra Turkish Airlines e KfW Ipex-Bank riconferma il nostro impegno verso gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, modernizzando la nostra flotta con aerei di nuova generazione – ha spiegato il direttore finanziario di Turkish Airlines e membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, Murat Şeker -. Siamo lieti di consolidare la nostra collaborazione con KfW Ipex-Bank attraverso questa transazione in valuta svizzera, che si allinea alle nostre strategie di diversificazione nel finanziamento degli aeromobili”. Dotati dei motori più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, gli Airbus A350 a fusoliera larga costituiscono una parte importante della flotta principale di Turkish Airlines per il lungo raggio. Condividi

\r

“Questo storico accordo tra Turkish Airlines e KfW Ipex-Bank riconferma il nostro impegno verso gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, modernizzando la nostra flotta con aerei di nuova generazione - ha spiegato il direttore finanziario di Turkish Airlines e membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, Murat Şeker -. Siamo lieti di consolidare la nostra collaborazione con KfW Ipex-Bank attraverso questa transazione in valuta svizzera, che si allinea alle nostre strategie di diversificazione nel finanziamento degli aeromobili\".\r

\r

Dotati dei motori più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, gli Airbus A350 a fusoliera larga costituiscono una parte importante della flotta principale di Turkish Airlines per il lungo raggio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines: acquistati due nuovi A350 grazie al finanziamento di KfW-Ipex Bank","post_date":"2024-08-30T10:58:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725015488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473507","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_473510\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] I fondatori di Takyon[/caption]\r

\r

Dopo Club del Sole anche il tour operator gardesano Europlan si allea con la startup italiana Takyon per permettere la trasformazione delle prenotazioni in beni digitali rivendibili. L’accordo consente infatti alle strutture afferenti al gruppo di offrire, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain, ossia prenotazioni che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, a garanzia di maggiore flessibilità, qualora sia necessario rimandare i soggiorni già acquistati.\r

\r

“Grazie all’integrazione della tecnologia blockchain, Takyon ha trasformato in realtà concetti di cui abbiamo sentito spesso parlare negli ultimi anni - sottolinea l'head of marketing di Europlan, Marco Avigo -. Questa collaborazione è per noi una nuova opportunità commerciale che permetterà di offrire ai nostri clienti un servizio ancora più sicuro e flessibile”.\r

\r

\"Aver ottenuto fiducia da un player del calibro di Europlan, con una storia di oltre 60 anni, è un’ulteriore conferma della validità del nostro progetto, che rappresenta una risorsa per gli operatori nel mondo del turismo che vogliano stare al passo coi tempi, innovando e innovandosi”, gli fa eco il ceo e fondatore di Takyon, Antonio Picozzi.\r

\r

","post_title":"Anche Europlan si allea a Takyon per rendere le prenotazioni rivendibili su blockchain","post_date":"2024-08-30T10:17:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1725013049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473497","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la posizione finanziaria di Ita Airways, a favore della crescita: in una nota la compagnia rende noto che Aip Capital - gestore di investimenti alternativi specializzato in opportunità nel settore dell'aviazione commerciale - ha completato un finanziamento da 240 milioni di dollari a favore di una società interamente controllata da Ita grazie alla sua strategia di private credit. Il finanziamento è garantito da tre aeromobili Airbus A330-900neo del 2024, dotati di motori Rolls-Royce Trent 7000.\r

Con l'introduzione degli aeromobili A330neo di ultima generazione ed eco-efficienti, la compagnia aerea continua a modernizzare la propria flotta per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. L’A330neo è dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, nuove ali e una serie di innovazioni aerodinamiche che consentono una riduzione del 25% nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2.\r

\"Questo accordo rappresenta un traguardo significativo nell'espansione della flotta di nuova generazione di Ita Airways - ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente del vettore - ed è in linea con la strategia di affiancare al capitale proprio un contributo bilanciato di capitale di debito. L'operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita, resa possibile da una crescente credibilità con banche e investitori, acquisita grazie alle performance positive registrate nel 2023 e nella prima metà del 2024\".\r

","post_title":"Ita Airways ottiene un finanziamento da 240 mln di dollari da Aip Capital","post_date":"2024-08-30T09:37:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725010669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Miles&Smiles, il programma di fidelizzazione di Turkish Airlines, ha raggiunto quota 20 milioni di soci: un traguardo che segna 35 anni di crescita e innovazione dal varo dell'iniziativa dedicata ai frequent flyer nel 1989.\r

\r

Oggi i soci Miles&Smiles possono accumulare miglia con i voli di Turkish Airlines e delle compagnie aeree aderenti a Star Alliance, ma anche tramite le spese effettuate con carte di credito co-branded e con i programmi dei partner del vettore turco in vari settori, tra cui ospitalità, turismo, noleggio auto e tecnologia.\r

\r

Le miglia accumulate possono essere riscattate per biglietti premio in classe economica e business sui voli Turkish Airlines e dei membri di Star Alliance. Possono inoltre essere utilizzate per ottenere upgrade di cabina, franchigia bagaglio aggiuntiva, selezione del posto e molte altre caratteristiche di bordo che migliorano l'esperienza di volo dei soci. I soci Miles&Smiles possono anche riscattare le miglia sulla piattaforma online del programma, attiva in 19 Paesi. I soci possono acquistare carte regalo, convertire le miglia in punti dei partner del programma o semplicemente pagare online con le miglia presso oltre 100 marchi leader.\r

\r

Dalla sua nascita, Miles&Smiles ha emesso oltre 20 milioni di biglietti premio, a dimostrazione della sua immensa popolarità tra i viaggiatori. Attualmente sono attive partnership con oltre 300 marchi a livello globale, tra cui Booking.com, Marriott, Enterprise, Apple, Ikea, Sephora e Ticketmaster.","post_title":"Turkish Airlines: il programma Miles&Smiles raggiunge i 20 milioni di soci","post_date":"2024-08-29T14:04:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1724940273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben cinque viaggi di dieci giorni ciascuno gli itinerari e i soggiorni proposti da Originaltour per trascorrere il Natale e il Capodanno in Oman. Alcuni di questi prevedono in particolare di festeggiare il nuovo anno nel deserto, in un’atmosfera di grande suggestione. È possibile anche organizzare viaggi su misura con estensione mare su richiesta. Ecco tutte le proposte.\r

\r

Tra storia e natura\r

Natale Capodanno, dal 24 dicembre al 2 gennaio, è un mix di storia/cultura e mare con la traversata del deserto bianco di Woodland per raggiungere il villaggio di pescatori di Al Ashkharan, Ras Al Jinz e Al Kabbah, dove il mare arabico si incontra con il golfo dell’Oman, per arrivare fino a Sur. Previsto anche il pernottamento al Desert Night Camp, unico 5 stelle lusso nel deserto. Quote da 2.590 euro a persona con partenza a Milano e Roma, con Turkish Airlines via Istanbul.\r

\r

Fantastico Oman, per chi si sente un po’ Vip\r

Dal 27 dicembre al 5 gennaio, è un viaggio fuori dagli schemi con guida madrelingua italiana. Prevede la crociera alle isole Daiymaniyat mentre l’ultima notte dell’anno si festeggia alla luce delle stelle, nel lussuoso Desert Night Camp. Non mancano visite alle oasi e a Ras Al Jinz, dove le tartarughe depositano le uova sulla spiaggia e alle Dune di Zucchero di Al Khaluf, di un bianco abbagliante. Quote da € 3.250 a persona con volo diretto Oman Air da Milano, incluso cenone nel deserto.\r

\r

Tre deserti dell’Oman\r

Dal 27 dicembre al 5 gennaio, questo itinerario si svolge nell’Oman centrale e a Salalah. La notte di Capodanno si trascorre nel deserto di Wahiba, ospiti del Desert Night Camp, 5 stelle lusso, con cenone incluso. Ma si attraversano anche Woodland, il deserto bianco e quello di Rub Al Khali. L’itinerario conduce fino a Sur, un tempo centro nevralgico commerciale e a Salalah, passando anche per Ubar, la città perduta conosciuta come l’Atlantide del Deserto. Quote da 2.990 euro a persona con volo diretto Oman Air da Milano Malpensa.\r

\r

Oman classico Plus\r

Si svolge dal 28 dicembre al 6 gennaio e tocca le città e le località principali del Paese, come Muscat, Nizwa, diverse Wadi e Jabal Akhdar, la montagna verde. Capodanno si festeggia al Desert Camp di Wahiba Sands e non manca una minicrociera a termine del viaggio da Muscat fino a Bandar al Khayran, tra incantevoli scenari costieri con archi naturali, rocce erose dal vento e calette segrete. Picnic sulla spiaggia e relax inclusi. Quote da 2.790 euro a persona con voli da Roma e Milano con Turkish Airlines via Istanbul.\r

\r

Oman, natura e antiche civiltà\r

Dal 28 dicembre al 6 gennaio, questo viaggio è un mix tra visite a siti di importanza storico e archeologico, come, per esempio, il complesso funerario di Boat Al Ayn, Patrimonio Unesco, a luoghi insoliti di straordinaria bellezza naturale come Jamal Shams per ammirare il tramonto con pernottamento allo spettacolare Sama Height Resort, arroccato su monti di grande suggestione. Al termine del viaggio, minicrociera al largo delle coste di Muscat per ammirare i delfini. Quote da 2.990 euro a persona, con voli da Roma e Milano con Turkish Airlines via Istanbul.\r

\r

Tutti i tour prevedono la sistemazione in camera doppia, i trasferimenti, itinerario in fuoristrada, quasi tutti pasti, le visite e il Cenone di Capodanno.\r

\r

[gallery ids=\"473321,473322,473323,473324,473325,473326\"]","post_title":"Originaltour: cinque proposte per trascorrere Natale e Capodanno in Oman","post_date":"2024-08-28T10:52:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1724842359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm ha accolto in flotta il suo primo A321neo, che porta a bordo la più recente tecnologia per abbassare i decibel e ridurre l'impatto acustico durante il decollo, l'avvicinamento e l'atterraggio. Insieme all'avanzata efficienza dei consumi, l'A321neo svolgerà un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi green di Klm.\r

\r

L'A321neo, configurato in due classi di servizio, può ospitare 227 passeggeri ed è dotato della cabina Airspace di Airbus. I passeggeri beneficiano di maggiore comfort grazie a sedili più ampi, tavoli più grandi e bagagliai più spaziosi. Ogni poltrona è inoltre dotata di una porta Usb-C e di un supporto per un cellulare o un tablet.\r

\r

L'A321neo inizierà a operare da metà settembre sulle rotte verso Copenaghen, Berlino e Stoccolma, a seguire su quelle verso Parigi, Praga e Vienna. Quest'anno Klm inserirà in flotta altri tre nuovi A321neo.\r

\r

«L'arrivo del primo A321neo segna l'inizio della sostituzione della nostra flotta di Boeing 737. L'A321neo produce meno rumore e CO2 e contribuisce quindi in modo significativo a un futuro più pulito e silenzioso. Inoltre, offre un maggiore comfort» ha commentato Marjan Rintel, presidente e ceo della compagnia aerea olandese.\r

\r

Nei prossimi anni Klm investirà 7 miliardi di euro nel programma di rinnovo della flotta, che rappresenta una quota sostanziale del portafoglio di investimenti totale. Sulle rotte europee, il vettore sostituirà i più datati Boeing 737 con Airbus A320 e A321neo. Sui voli Klm Cityhopper, i nuovi modelli E2 si uniranno agli Embraer 175 e 190. Per i voli intercontinentali, la compagnia aggiungerà cinque nuovi Boeing 787-10, seguiti dall'Airbus A350 che sostituirà i vecchi 777 e A330. Infine, Klm ha ordinato quattro A350F per la sua divisione cargo per sostituire i 747.\r

\r

","post_title":"Klm: debutta in flotta il primo A321neo che dà il via alla sostituzione dei B737","post_date":"2024-08-28T10:28:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1724840938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AirAsia ha ottenuto un finanziamento privato di 443 milioni di dollari che, secondo quanto reso noto dal proprietario di maggioranza Capital A, sarà destinato alla ristrutturazione degli aeromobili attualmente fermi a terra e al rifinanziamento dei debiti di leasing.\r

\r

Ares Management Corporation, con sede in California, e Indies Capital Partners Pte Ltd., entrambi gestori di investimenti alternativi, hanno versato 200 milioni di dollari per i lavori di ristrutturazione, mentre i locatori di aeromobili hanno fornito i restanti 243 milioni di dollari per rifinanziare i leasing.\r

\r

Secondo i dati di ch-aviation fleets, Air Asia ha attualmente 15 aeromobili in deposito - nove A320-200 e sei A320-200N.\r

\r

\"Questo revenue bond è utile per rafforzare la posizione finanziaria e la liquidità di AirAsia - ha dichiarato Bo Lingham, ceo di AirAsia Aviation Group -. In un contesto di crescita della domanda di viaggi, utilizzeremo questo finanziamento per ampliare e riattivare la nostra flotta e rifinanziare i debiti di leasing per ottenere un bilancio più solido. Prevediamo di riportare in servizio dieci aeromobili in ottobre, cui ne seguiranno altri 15 nel 2025”.","post_title":"Air Asia: finanziamenti per 443 milioni di dollari per il ripristino della flotta","post_date":"2024-08-27T09:15:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1724750146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Senza mezzi termini, Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, ha definito un inganno di marketing l'offerta di Wizz Air secondo cui con il pagamento di 499 euro si potrà volare tutto l'anno sui suoi aerei per soli 9 euro.\r

\r

O'Leary ha indicato il punto critico: l'offerta prevede che i biglietti a 9 euro possono essere acquistati solo tre giorni prima del volo, il che rende difficili i viaggi di andata e ritorno perché il ritorno è sempre in sospeso con tre giorni prima della partenza.\r

\r

Ma O'Leary aggiunge un altro punto di conflitto: da novembre, l'Unione europea ha richiesto a tutte le compagnie aeree di comunicare con i propri passeggeri due giorni prima del volo, il che riduce ulteriormente la finestra a disposizione dei clienti Wizz Air per acquistare i biglietti.\r

\r

Wizz Air ha risposto attraverso Yvonne Moynihan, responsabile di queste questioni presso la compagnia aerea ungherese, la quale ha indicato che “i commenti di O'Leary sono provocatori, ma sono anche errati. La nostra promozione è andata esaurita quasi immediatamente.\" Gli è stato chiesto se ci sarebbero stati abbastanza biglietti, al che ha risposto che di solito rimangono sempre dei posti invenduti.","post_title":"O'Leary: «La maxi offerta di Wizz Air? E' solo un inganno di marketing»","post_date":"2024-08-26T11:19:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1724671145000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 9 agosto hanno preso il via le nuove modalità per la fruizione di Via dell’Amore che ha riaperto, dopo 12 anni, il 27 luglio a seguito di un intervento straordinario ed un investimento di oltre 23 milioni di euro.\r

\r

Poco più di 900 metri di sentiero a picco sul mare, incastonato come un gioiello nella roccia della falesia, Via dell’Amore, luogo simbolo della Liguria nel mondo, nel cuore del paradiso naturale delle Cinque Terre, dichiarate nel 1997 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, era chiusa dal 2012 a causa di una frana.\r

\r

L’accesso a Via dell’Amore è contingentato e a pagamento ma le nuove regole hanno suscitato diverse polemiche. \r

\r

Da venerdì 9 agosto 2024, la Via dell’Amore è aperta a tutti.\r

\r

PER I TURISTI\r

\r

Si accede alla Via dell’Amore su prenotazione scegliendo uno slot orario (00’, 15’, 30’, 45’) per un massimo di 100 persone ogni 15 minuti.\r

\r

Il tempo massimo di percorrenza è di 30 minuti.\r

\r

L'ingresso è da Riomaggiore (a sinistra uscendo dalla Stazione) e, in alta stagione, il percorso è a senso unico con uscita a Manarola.\r

\r

ORARI DI VISITA E FRUIZIONE TURISTICA\r

\r

\r

\r

\tBASSA STAGIONE: Dal 1° novembre al 31 marzo: 9:30 -17:00 (ultimo accesso alle 16:30)\r

\tALTA STAGIONE: Dal 1° aprile al 31 ottobre: 8:30 – 21:30: (ultimo accesso alle 21:00)\r

\r

TURISTI INDIVIDUALI\r

\r

\tNecessaria prenotazione di uno slot orario e data specifici.\r

\tAccesso esclusivamente nell'orario di visita \r

\tEntrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione).\r

\r

GRUPPI\r

\r

\tMassimo 30 persone.\r

\tPrenotazione fino a 72 ore prima.\r

\tPagamento anticipato.\r

\tAccesso esclusivamente nell'orario di visita.\r

\tEntrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione)\r

\r

L'ingresso alla Via dell'Amore è acquistabile online e in loco, esclusivamente attraverso l’acquisto della Cinque Terre Card Via dell’amore o come quota aggiuntiva di €10,00 applicata ad ogni tipologia di Cinque Terre Card già acquistata. Per i turisti soggiornanti nelle strutture ricettive del Comune di Riomaggiore in possesso della carta del turista residente (Guest Card) e soggiornanti nelle strutture con Marchio di Qualità Ambientale CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile) la quota aggiuntiva è di €8.00.\r

\r

È possibile acquistare le Cinque Terre Card, che includono l'accesso alla Via dell'Amore:\r

\r

\tSul sito del Comune di Riomaggiore dedicato alla Via dell'Amore: www.viadellamore.info che sarà accessibile dal 9 agosto\r

\tSul sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre: https://card.parconazionale5terre.it/\r

\tPresso gli Info Point del Parco Nazionale delle Cinque Terre presenti sul territorio, dalla Spezia a Levanto.\r

\tRESIDENTI NEI COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO\r

\r

Per i residenti dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, l’accesso alla Via dell’Amore è sempre gratuito, possibile nei due sensi di marcia e senza prenotazione, nell’orario di apertura della strada (7:00-1:00).\r

\r

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità.\r

\r

\r

\r

\tRESIDENTI IN PROVINCIA DELLA SPEZIA (ESCLUSI I COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO)\r

\r

Per i residenti in Provincia della Spezia (esclusi i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso) si applicano le disposizioni in essere per l’accesso ad alcuni sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Nell’orario di visita (9:00-17:00) l’ingresso è consentito attraverso l’acquisto della Cinque Terre card Via dell’amore, alle stesse condizioni previste per il turista singolo; mentre al di fuori di questa fascia oraria l’accesso è gratuito, senza prenotazione e consentito in entrambe le direzioni.\r

La titolarità all’accesso nella fascia oraria gratuita sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità\r

\r

\tPROPRIETARI DI SECONDA CASA NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE, EX RESIDENTI DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE E RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI\r

\r

Per i proprietari di seconda casa nel Comune di Riomaggiore, ex residenti del Comune di Riomaggiore e rispettivi nuclei familiari l’accesso alla Via dell’Amore è sempre gratuito, possibile nei due sensi di marcia e senza prenotazione, nell’orario di apertura della strada (7:00-1:00).\r

\r

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso autocertificazione da presentare al momento del passaggio (modulo da scaricare sul sito del Comune di Riomaggiore) o con attestazione da richiedere presso il Comune di Riomaggiore e con controllo del documento di identità.\r

\r

\r

\r

\tTURISTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE\r

\r

Per i turisti residenti nel Comune di Riomaggiore e in possesso della carta del turista residente (Riomaggiore Guest card) la quota aggiuntiva è di 8,00€ e l’accesso è consentito in entrambe le direzioni e fuori dalla fascia oraria di prenotazione per tutta la durata del soggiorno.\r

\r

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla Cinque Terre Card e sulla Carta del turista residente.\r

\r

\tTURISTI RESIDENTI NELLE STRUTTURE CETS\r

\r

Per i turisti residenti nelle strutture CETS del Parco Nazionale delle Cinque Terre la quota aggiuntiva è di 8,00€.\r

\r

L’accesso è consentito in entrambe le direzioni nella fascia oraria di prenotazione e con il medesimo biglietto dopo le 17:00, nei giorni di validità della Cinque Terre card.\r

\r

La titolarità all’accesso sarà verificata attraverso il controllo del documento di identità e la corrispondenza con il nominativo riportato sulla Cinque Terre Card.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Via dell'Amore, orari e nuove modalità per l'accesso e la visita","post_date":"2024-08-26T11:03:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1724670180000]}]}}