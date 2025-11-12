Trump ordina ai controllori di volo Usa di tornare a lavoro senza stipendio Il savoir fare di Mr. Trump. Problema controllori di volo Usa. Come è giusto che sia i controllori di volo pretendono di essere pagati per il loro lavoro, ma non ricevono un dollaro da parecchio tempo. Donald Trump, il presidente americano, ha chiesto loro di tornare immediatamente al lavoro Lunedì si sono registrate 1.400 cancellazioni, a causa di nuovi tagli parziali. Il venerdì è il giorno con il maggior numero di cancellazioni “Tutti i controllori di volo devono tornare al lavoro ORA“, ha scritto Trump, aggiungendo la lettera maiuscola per “ora”. “Chiunque non lo faccia verrà sospeso. Tornate subito al lavoro”, ha concluso. Oltre a questo caso, in cui i controllori non vengono pagati, c’è una carenza di circa 3.500 professionisti, secondo la stessa FAA. Se le cancellazioni sono un problema, anche le migliaia di ritardi rappresentano un problema serio. Lunedì scorso, oltre 3.400 voli hanno subito ritardi a causa di queste carenze. Condividi

