Treni Turistici Italiani presenta le nuove tratte autunnali in Umbria e Piemonte Presentati nella sala presidenziale della stazione di Roma Ostiense i primi due nuovi collegamenti autunnali della società del Gruppo FS Treni Turistici Italiani (TTI): Roma-Assisi con l’Espresso Assisi e Roma-Alba a bordo dell’Espresso Langhe-Monferrato. Intervenuti all’evento, Alessandro Vannini Scatoli, presidente di TTI, Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato, Enrico Melasecche Germini, Assessore ai Trasporti Regione Umbria, l’Assessore al Turismo e Cultura Regione Umbria Paola Agabiti, il Sottosegretario Regione Piemonte Claudia Porchietto, il Sindaco di Alba Alberto Gatto e Fabrizio Ghera, Assessore ai Trasporti Regione Lazio. Sulla Roma-Assisi, anche in vista del Giubileo, il presidente di TTI rivela l’intenzione di progettare fin d’ora un proseguimento per Perugia e anche Firenze. “Adesso cominceremo già a lavorare sul progetto invernale che dovrà tenere conto del Giubileo imminente e quindi, la Roma-Assisi, potrà essere uno strumento per la città di Roma per delocalizzare il turismo, raggiungendo cittadine che hanno un livello culturale e religioso che le renda inseribili all’interno del circuito generale del Giubileo”. Inoltre, il presidente chiede il “supporto forte” da parte della holding Ferrovie dello Stato e delle regioni, per una collaborazione che possa competere con l’alto livello qualitativo che contraddistingue la concorrenza esterna e rendere così Treni Turistici Italiani non solo un punto di riferimento nazionale, ma anche internazionale. L’Espresso Langhe-Monferrato è un notturno. Passando per Nizza Monferrato e Asti il convoglio arriverà ad Alba. Le partenze da Roma Termini sono venerdì 25 e giovedì 31 ottobre alle 19.57 con arrivo a destinazione alle 10.35. Il rientro è previsto domenica 27 ottobre e domenica 3 novembre; entrambi partono alle ore 18.55 con arrivo nella capitale alle 6.33. Il diurno Espresso Assisi viaggia ogni sabato e domenica dal 5 ottobre al 1° dicembre con partenze da Roma Termini e fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. Parte il sabato alle 10.05 con ritorno alle 18.00 e la domenica alle 8.30 con rientro 16.58. Il treno Roma-Assisi è quindi adatto per un’escursione in giornata o un weekend. L’esperienza turistica condotta all’interno dei convogli di TTI si caratterizza per essere sostenibile e di qualità con l’obiettivo di assicurare ai passeggeri il massimo del comfort in una soluzione tesa a riscoprire la bellezza del viaggio e dei territori. Si tratta di vetture abbandonate completamente restaurate e riqualificate rigorosamente nel rispetto del periodo storico a cui sono appartenute, per garantire ai viaggiatori un’esperienza unica all’insegna dello slow tourism, che favorisca borghi e località minori, come sottolinea anche Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato. Il collegamento Roma-Alba coinciderà, inoltre, con la 94esima edizione della Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba, come ricordato dal Sindaco di Alba Alberto Gatto. Presenti a bordo una carrozza ristorante con proposte enogatronomiche di alto livello coerenti con la peculiarità della tratta e una carrozza adibita al deposito di bagagli ingombranti come le biciclette, per i più sportivi. I biglietti per viaggiare a bordo dell’Espresso Assisi e dell’Espresso Langhe-Monferrato sono acquistabili sul sito ufficiale di TTI https://www.fstrenituristici.it/ e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia: app, biglietterie di stazione, self-service e agenzie di viaggio. Di Elisa Biagioli Condividi

