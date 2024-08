Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l’ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani. Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze ‘Centoporte’ degli anni 30′, carrozze ‘Corbellini’ degli anni 50 e bagagliaio. “Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un’esperienza dall’alto valore attrattivo, storico e culturale“. Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs. Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un network di oltre 70 rotte da e verso Basilea che collegano l'Europa alla Svizzera: easyJet, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest, guarda così all'edizione 2025 della kermesse musicale, 9 spettacoli che porteranno alla Gran Finale del 17 maggio. I passeggeri possono già prenotare i loro posti su una delle 11 rotte che collegano l’Italia a Basilea durante la stagione estiva: Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino, Napoli, Salerno-Costa d’Amalfi, Bari, Brindisi, Lamezia, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia. "Siamo estremamente orgogliosi di supportare l'Eurovision Song Contest e di contribuire a rendere memorabile questa edizione a Basilea - afferma Gabriella Neudecker, direttore marketing del vettore -. Non vediamo l'ora di accogliere i fan a bordo dei nostri aerei e di accompagnarli in questa esperienza unica." [post_title] => Focus Basilea per easyJet, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2025 [post_date] => 2024-08-30T13:29:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725024568000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l'ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani. Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio. "Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale". Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs. Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. [post_title] => Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express [post_date] => 2024-08-30T12:28:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725020898000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473516 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La flotta di Turkish Airlines cresce con l'aggiunta di due aeromobili Airbus A350, grazie al finanziamento in franchi svizzeri da KfW Ipex-Bank con la garanzia delle Agenzie europee di credito all'esportazione. “Questo storico accordo tra Turkish Airlines e KfW Ipex-Bank riconferma il nostro impegno verso gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, modernizzando la nostra flotta con aerei di nuova generazione - ha spiegato il direttore finanziario di Turkish Airlines e membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, Murat Şeker -. Siamo lieti di consolidare la nostra collaborazione con KfW Ipex-Bank attraverso questa transazione in valuta svizzera, che si allinea alle nostre strategie di diversificazione nel finanziamento degli aeromobili". Dotati dei motori più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, gli Airbus A350 a fusoliera larga costituiscono una parte importante della flotta principale di Turkish Airlines per il lungo raggio. [post_title] => Turkish Airlines: acquistati due nuovi A350 grazie al finanziamento di KfW-Ipex Bank [post_date] => 2024-08-30T10:58:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725015488000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Numa Salzburg Vogelweider la nuova proprietà salisburghese del gruppo tedesco. La struttura dispone di 120 camere e appartamenti. Il design e gli interni presentano arredi minimalisti, con opere d'arte che danno luminosità agli ambienti. Gli accenti di colore in rosso Bordeaux e i divani gialli nelle aree comuni completano il nuovo concept della struttura. Ammessi gli animali domestici. La nuova proprietà austriaca di Numa è ideale punto partenza per una gita di un giorno nella natura. Si possono ammirare le cascate più alte d'Europa, quelle di Krimml a Pinzgau. Ma anche i monti Mönchsberg e il Kapuzinerberg sono facilmente raggiungibili in pochi minuti dal centro città. Senza dimenticare che la fiabesca città di Mozart, situata al margine settentrionale delle Alpi, attira i visitatori con le sue gallerie, i suoi musei, il suo centro storico e i suoi laghi: il Wallersee e l'Obertrumer See sono infatti a pochi passi da Salisburgo. [post_title] => Numa si espande in Austria con una nuova proprietà a Salisburgo [post_date] => 2024-08-30T10:32:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725013966000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo 11 novembre Vistara opererà come parte di Air India, in seguito all'attesa fusione tra i due vettori. I passeggeri, spiega una nota del vettore, dal 3 settembre non potranno più prenotare biglietti su Vistara per viaggi programmati dal 12 novembre. "I team interfunzionali di Air India e Vistara hanno lavorato insieme per molti mesi per rendere il più agevole possibile la transizione degli aeromobili, dell'equipaggio di volo, dei colleghi di terra e, soprattutto, dei nostri clienti, verso la nuova Air India" afferma Campbell Wilson, ceo di Air India. L'annuncio di Vistara è successivo alla precedente dichiarazione di Singapore Airlines, in cui si affermava che il governo indiano aveva autorizzato la compagnia a detenere una quota del 25,1% nella nuova Air India, un ostacolo normativo fondamentale per la finalizzazione della fusione. Sia possiede il 49% di Vistara, mentre la società madre di Air India, Tata, ne detiene il 51%. La fusione è l'elemento principale di una più ampia combinazione delle attività delle compagnie aeree di Tata, che ha visto anche la fusione di AirAsia India in Air India Express. [post_title] => Vistara entra ufficialmente nell'orbita di Air India, da novembre [post_date] => 2024-08-30T10:25:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725013520000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473470 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 4 al 7 settembre tornano a Varese le eccellenze della produzione documentaristica internazionale di Archeologia, Arte, Ambiente ed Etnologia del 2024. Verranno proiettate nella Sala Montanari in 4 serate a ingresso gratuito. Il festival, nato per celebrare la passione per la storia dell’uomo dei fratelli Castiglioni, prevede 3 serate con proiezione di documentari in concorso e una quarta serata con opere a tema e premiazione del pubblico e di una giuria tecnica, composta dagli esperti Diego Pisati, Maurizio Fantoni Minnella, Matteo Inzaghi e Gulio Rossini. Marco Castiglioni, direttore del Museo Castiglioni e ideatore dell’evento varesino, presenta il festival, che ha il sostegno del Comune. «Archeofilm si aprirà con “Franco Mezzena. L’archeologia raccontata con il sorriso”, un documentario-intervista sul percorso scientifico e appassionato di uno dei maggiori esperti di preistoria italiani. Dopo l’intervento di Barbara Cermesoni (curatrice del Museo Archeologico di Varese) e di Lanfredo Castelletti (archeobotanico, già direttore dei Musei Civici di Como, consulente e amico dei fratelli Castiglioni) verrà proiettato “Pescatori-cacciatori-raccoglitori: abitanti del Nilo Bianco nella preistoria recente” che racconta un territorio dove anche mio padre e mio zio hanno studiato popolazioni preistoriche e contemporanee. Il sorprendente “Hardangerfolk” indagherà poi un pezzo di storia recente: alla fine della Seconda Guerra Mondiale un gruppo di militari norvegesi sabotò i centri di ricerca per l’acqua pesante dei nazisti, forse impedendo alla Germania di avere la bomba atomica. La serata del 5 inizia con “Bansky e la ragazza del Bataclan”. - prosegue Castiglioni - In primo piano l’arte contemporanea con un artista che opera nel cuore degli avvenimenti storici. Il documentario racconta la sparizione, la ricerca e il ritrovamento della ragazza dolente che Bansky dipinse sulla porta del Bataclan dopo la strage. Ospite della serata sarà il varesino Andrea Ravo Mattoni, che ci aiuterà a capire la Street Art. Seguiremo poi “Li chiamiamo vichinghi”, un popolo la cui civiltà raffinata è stata evidenziata da recenti ricerche». Nella terza serata di Archeofilm saranno a Varese i registi Marco Melluso e Diego Schiavo con “L’incantevole Lucrezia Borgia”, un personaggio storico presentato in chiave leggera, piacevole e scientificamente rigorosa. «Nel ricorrere del bicentenario dell’interpretazione dei geroglifici torna poi l’Egitto Faraonico in “I fratelli Champollion. Nel segreto dei geroglifici”. In primo piano la genialità di questi due fratelli, che insieme decrittarono una delle più belle scritture mai create dall’uomo». L’ultima serata di Archeofilm, fuori concorso, sarà dedicata alla montagna e alla premiazione. «Quest’anno, mentre il lavoro del papà e dello zio emerge dalla mostra in corso a Villa Mirabello: “Mondi lontani. Dai viaggi di esplorazione di fine ‘800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni”, ho voluto dedicare questo momento alla montagna. Verrà proiettato il documentario “Cervino. La montagna del mondo” realizzato da Nicolò Buongiorno, che sarà nostro ospite. La pellicola mostra il lavoro di indagine a livello naturalistico, paesaggistico, climatico, ambientale, politico e sociale realizzato dal figlio di Mike Buongiorno. Racconta la storia della conquista del Cervino e del legame tra la montagna e la famiglia Buongiorno, che Nicolò ha voluto rinnovare seguendo le orme del padre sulla vetta». Se il Cervino è simbolo delle Alpi, il K2 è la montagna simbolo degli italiani nel mondo. Nel ricorrere dei 70 anni dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio - che portò il tricolore sulla vetta - l’impresa viene celebrata negli spazi del Museo castiglioni dalla mostra “K2 un’impresa italiana 1954-2024”. «Per concludere questa 7^ edizione di Varese Archeofilm - afferma Castiglioni - ho seguito il consiglio di Luca Bich, organizzatore del Cervino Cinemountain Festival, proponendo “Peacks of energy”. Il documentario racconta l’impresa del 2022 di 6 alpinisti valdostani che scalarono tre 8000m: il K2, il Nanga Prabat e il Broad Peack. Una pellicola spettacolare, anche nelle immagini. Il festival si chiuderà poi con la premiazione». Varese Archeofilm racconterà quindi la meraviglia e la passione del pubblico per i documentari internazionali di archeologia, arte, ambiente ed etnologia che, presentati ogni anno a Firenze Archeofilm, portano poi la loro bellezza e conoscenza in tante città italiane: da Napoli a Giardini Naxos, Vieste, Pesaro, Grosseto, Aquileia, Cuneo ... Negli ultimi 7 anni, anche a Varese, ricordando il meraviglioso lavoro di scoperta, testimonianza e divulgazione di Alfredo e Angelo Castiglioni. [post_title] => Al via la settima edizione di Varese Archeofilm, alla scoperta della nostra storia [post_date] => 2024-08-30T09:35:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725010539000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473426 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Domanda ai massimi storici per il trasporto aereo, praticamente in tutto il mondo - Africa a parte -: l'analisi Iata certifica un record per lo scorso mese di luglio con una crescita della domanda complessiva (rpk) dell'8% rispetto al luglio 2023. La capacità totale, misurata in posti km disponibili (ask), è aumentata del 7,4% rispetto all'anno precedente, mentre il load factor si è attestato all'86,0% (+0,5ppt rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. «Luglio è stato un altro mese positivo. In effetti, la domanda di passeggeri ha raggiunto il massimo storico per il settore e in tutte le regioni, tranne l'Africa, nonostante i notevoli disagi causati dall'interruzione del servizio informatico CrowdStrike» ha commentato il direttore generale Iata, Willie Walsh. In particolare, la domanda internazionale è aumentata del 10,1% rispetto a luglio 2023, con una capacità salita del 10,5% su base annua e un load factor sceso all'85,9% (-0,3ppt rispetto a luglio 2023). La domanda interna è aumentata invece del 4,8% rispetto a luglio 2023, a fronte di una capacità che ha visto un incremento del 2,8% su base annua; il load factor è stato dell'86,1% (+1,7ppt rispetto a luglio 2023). «La fine della stagione estiva nordica ci ricorda quanto le persone dipendano dal volo. I fattori di carico sono al massimo possibile. Ma i persistenti colli di bottiglia della catena di approvvigionamento hanno reso più difficile l'impiego della capacità per soddisfare la necessità di viaggiare. Mentre gran parte del mondo torna dalle vacanze, è urgente chiedere ai produttori e ai fornitori di risolvere i problemi della catena di approvvigionamento in modo che i viaggi aerei rimangano accessibili e convenienti per tutti coloro che vi fanno affidamento» ha concluso Walsh. [post_title] => Trasporto aereo: domanda ai massimi storici a luglio, +8%. L'analisi Iata [post_date] => 2024-08-29T11:26:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724930767000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_473414" align="alignright" width="300"] Castello Papadopoli Giol, Ville Castelli Dimore - Antonio Brigo[/caption] Tra le colline e i borghi del Veneto, Ville Castelli Dimore accoglie gli ospiti in residenze d'epoca. Un itinerario enogastronomico d'eccezione che si snoda tra luoghi storici esclusivi nel territorio delle Colline del Prosecco, patrimonio Unesco e patria di pregiati vini. Soggiornare in dimore di charme, visitare cantine storiche e degustare i prodotti locali: un'esperienza sensoriale unica, per scoprire le bellezze e i sapori autentici del territorio e per conoscere i segreti millenari della produzione vitivinicola veneta. Una vacanza nel gusto, oltre che nella bellezza e nella storia, non può che iniziare dal Castello San Salvatore. Immersa nelle Colline del Prosecco, dal 1245 questa dimora storica è custode silenziosa di memorie e tradizioni. Oltrepassando le antiche mura del castello, gli ospiti possono soggiornare negli appartamenti situati all'interno di un borgo medievale. Ai piedi del castello, la Cantina Conte Collalto continua la tradizione vitivinicola della famiglia, valorizzando i frutti del territorio. Nella suggestiva foresteria della cantina, nasce il Prosecco Collalto Lodge. A 20 minuti d’auto si possono degustare i pregiati vini del Castello Papadopoli Giol, tradizione che risale al 1427. Il tragitto all’insegna del buon vino continua a Ponte di Piave (TV), dove, immersa nella natura, si trova Villa Rechsteiner, dimora seicentesca di proprietà dei Baroni von Stepski-Doliwa. Una vacanza in questa residenza permette di respirare l'autenticità del posto, anche grazie ai vini prodotti nella tenuta fin dal 1881, frutto di un'agricoltura sostenibile e condotta nel pieno rispetto dell'ambiente. Ad appena mezzora d’auto si può visitare Villa Tiepolo Passi a Carbonera (TV) accompagnati dal conte Alberto Passi. Una visita emozionante, per la bellezza dei luoghi e per la storia che vi è racchiusa: oltre quattro secoli di vita vissuta, tra personaggi interessanti e aneddoti curiosi. L’ultima tappa dell’itinerario alla scoperta di vini pregiati e prodotti tipici porta a Roncade (TV). A pochi chilometri dalla Laguna di Venezia, nella silenziosa campagna veneta sorge il Castello di Roncade, raro esempio di villa pre-palladiana cinta da mura medievali. Nel 1930 il barone Tito Ciani Bassetti diede vita al suo grande sogno: inaugurare un'attività vinicola in questa terra da sempre vocata alla viticoltura. A 30 minuti d’auto, a Stra (VE) si raggiunge Villa Rossi Foscarini, affacciata sulle rive del Brenta. Il complesso architettonico datato XVII secolo ospita il Museo della Calzatura che raccoglie 1.350 modelli femminili di lusso, prodotti dagli anni ‘60 a oggi per i più grandi brand internazionali. ­ ­ ­ ­ ­ [post_title] => Ville Castelli Dimore, itinerari enogastronomici in Veneto per chi sceglie le residenze d'epoca [post_date] => 2024-08-29T11:08:27+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724929707000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Demeter Italia lancia il progetto "Agriturismo Demeter", un'iniziativa dedicata alla promozione del turismo biodinamico attraverso la creazione di una rete di strutture certificate. Questo network offrirà ai viaggiatori l'opportunità di scoprire le bellezze del territorio italiano, immergersi nella cultura locale e apprezzare i valori delle produzioni biodinamiche: una vera e propria “vacanza green”,attraverso lo stivale alla scoperta delle aziende agroturistiche Demeter. L’obiettivo dell’associazione, oltre naturalmente all’incremento delle adesioni delle strutture – ad oggi sono circa 30 gli agriturismi certificati da Nord a Sud, isole comprese, ma la ricerca continua – è la creazione di una mappa interattiva sul sito www.demeter.it, dove ogni agriturismo sarà descritto in una scheda con dettagli, informazioni di contatto e immagini. Il visitatore potrà avere quindi una panoramica per ciascuna proposta sul numero di camere disponibili, il periodo di apertura, la tipologia di alloggio, la presenza o meno di un servizio di ristorazione e la possibilità di acquistare prodotti in loco. «Il progetto sta muovendo i suoi primi passi - spiega Enrico Amico, presidente di Demeter Italia - e l’idea è quella di creare una vera e propria rete di aziende agrituristiche biodinamiche Demeter in modo da proporre un turismo attento all’ambiente, alla salubrità degli ambienti e dei prodotti. Sarà possibile così programmare percorsi turistici, anche la classica gita fuoriporta alla scoperta degli ambienti naturalistici e delle città, perché molte strutture si trovano in posizioni ottimali per raggiungere le principali città d’arte. Si tratta di un’importante opportunità per fare crescere un turismo più consapevole e responsabile nel nostro paese e, al tempo stesso, riuscire a rispondere a un’importante richiesta che arriva dall’estero e guarda con grande attenzione ai valori espressi dalla struttura, alla salute e all’ambiente naturale. Siamo certi che le strutture Demeter, anche per la grande passione dei loro titolari, saranno un’importante alternativa alle proposte turistiche già esistenti». Tra le realtà che hanno aderito al progetto, diversi agriturismi si distinguono per la loro eccellenza e impegno nel promuovere la cultura biodinamica, attenti alla condivisione di ogni elemento: il terreno, le piante, gli animali e l’uomo che, tutti insieme e in costante dialogo, creano un ambiente capace di generare benessere. Un approccio virtuoso attento alla responsabilità sociale, che Demeter Italia vuole valorizzare, e all’impatto ambientale. [post_title] => Agriturismo Demeter, obiettivo creare una rete di strutture certificate per promuovere il turismo biodinamico [post_date] => 2024-08-29T10:58:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1724929090000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "treni storici in lombardia riparte il 1 settembre il garda express" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1614,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un network di oltre 70 rotte da e verso Basilea che collegano l'Europa alla Svizzera: easyJet, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest, guarda così all'edizione 2025 della kermesse musicale, 9 spettacoli che porteranno alla Gran Finale del 17 maggio. \r

I passeggeri possono già prenotare i loro posti su una delle 11 rotte che collegano l’Italia a Basilea durante la stagione estiva: Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino, Napoli, Salerno-Costa d’Amalfi, Bari, Brindisi, Lamezia, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia.\r

\"Siamo estremamente orgogliosi di supportare l'Eurovision Song Contest e di contribuire a rendere memorabile questa edizione a Basilea - afferma Gabriella Neudecker, direttore marketing del vettore -. Non vediamo l'ora di accogliere i fan a bordo dei nostri aerei e di accompagnarli in questa esperienza unica.\"","post_title":"Focus Basilea per easyJet, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2025","post_date":"2024-08-30T13:29:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725024568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l'ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani.\r

\r

Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio.\r

\r

\"Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale\".\r

\r

Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.\r

\r

Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. \r

\r

","post_title":"Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express","post_date":"2024-08-30T12:28:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725020898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473516","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La flotta di Turkish Airlines cresce con l'aggiunta di due aeromobili Airbus A350, grazie al finanziamento in franchi svizzeri da KfW Ipex-Bank con la garanzia delle Agenzie europee di credito all'esportazione.\r

\r

“Questo storico accordo tra Turkish Airlines e KfW Ipex-Bank riconferma il nostro impegno verso gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, modernizzando la nostra flotta con aerei di nuova generazione - ha spiegato il direttore finanziario di Turkish Airlines e membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, Murat Şeker -. Siamo lieti di consolidare la nostra collaborazione con KfW Ipex-Bank attraverso questa transazione in valuta svizzera, che si allinea alle nostre strategie di diversificazione nel finanziamento degli aeromobili\".\r

\r

Dotati dei motori più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, gli Airbus A350 a fusoliera larga costituiscono una parte importante della flotta principale di Turkish Airlines per il lungo raggio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines: acquistati due nuovi A350 grazie al finanziamento di KfW-Ipex Bank","post_date":"2024-08-30T10:58:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725015488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Numa Salzburg Vogelweider la nuova proprietà salisburghese del gruppo tedesco. La struttura dispone di 120 camere e appartamenti. Il design e gli interni presentano arredi minimalisti, con opere d'arte che danno luminosità agli ambienti. Gli accenti di colore in rosso Bordeaux e i divani gialli nelle aree comuni completano il nuovo concept della struttura. Ammessi gli animali domestici.\r

\r

La nuova proprietà austriaca di Numa è ideale punto partenza per una gita di un giorno nella natura. Si possono ammirare le cascate più alte d'Europa, quelle di Krimml a Pinzgau. Ma anche i monti Mönchsberg e il Kapuzinerberg sono facilmente raggiungibili in pochi minuti dal centro città. Senza dimenticare che la fiabesca città di Mozart, situata al margine settentrionale delle Alpi, attira i visitatori con le sue gallerie, i suoi musei, il suo centro storico e i suoi laghi: il Wallersee e l'Obertrumer See sono infatti a pochi passi da Salisburgo.\r

\r

","post_title":"Numa si espande in Austria con una nuova proprietà a Salisburgo","post_date":"2024-08-30T10:32:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725013966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 11 novembre Vistara opererà come parte di Air India, in seguito all'attesa fusione tra i due vettori. I passeggeri, spiega una nota del vettore, dal 3 settembre non potranno più prenotare biglietti su Vistara per viaggi programmati dal 12 novembre.\r

\r

\"I team interfunzionali di Air India e Vistara hanno lavorato insieme per molti mesi per rendere il più agevole possibile la transizione degli aeromobili, dell'equipaggio di volo, dei colleghi di terra e, soprattutto, dei nostri clienti, verso la nuova Air India\" afferma Campbell Wilson, ceo di Air India.\r

\r

L'annuncio di Vistara è successivo alla precedente dichiarazione di Singapore Airlines, in cui si affermava che il governo indiano aveva autorizzato la compagnia a detenere una quota del 25,1% nella nuova Air India, un ostacolo normativo fondamentale per la finalizzazione della fusione.\r

\r

Sia possiede il 49% di Vistara, mentre la società madre di Air India, Tata, ne detiene il 51%.\r

\r

La fusione è l'elemento principale di una più ampia combinazione delle attività delle compagnie aeree di Tata, che ha visto anche la fusione di AirAsia India in Air India Express.","post_title":"Vistara entra ufficialmente nell'orbita di Air India, da novembre","post_date":"2024-08-30T10:25:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725013520000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 4 al 7 settembre tornano a Varese le eccellenze della produzione documentaristica internazionale di Archeologia, Arte, Ambiente ed Etnologia del 2024. Verranno proiettate nella Sala Montanari in 4 serate a ingresso gratuito. Il festival, nato per celebrare la passione per la storia dell’uomo dei fratelli Castiglioni, prevede 3 serate con proiezione di documentari in concorso e una quarta serata con opere a tema e premiazione del pubblico e di una giuria tecnica, composta dagli esperti Diego Pisati, Maurizio Fantoni Minnella, Matteo Inzaghi e Gulio Rossini.\r

Marco Castiglioni, direttore del Museo Castiglioni e ideatore dell’evento varesino, presenta il festival, che ha il sostegno del Comune. «Archeofilm si aprirà con “Franco Mezzena. L’archeologia raccontata con il sorriso”, un documentario-intervista sul percorso scientifico e appassionato di uno dei maggiori esperti di preistoria italiani. Dopo l’intervento di Barbara Cermesoni (curatrice del Museo Archeologico di Varese) e di Lanfredo Castelletti (archeobotanico, già direttore dei Musei Civici di Como, consulente e amico dei fratelli Castiglioni) verrà proiettato “Pescatori-cacciatori-raccoglitori: abitanti del Nilo Bianco nella preistoria recente” che racconta un territorio dove anche mio padre e mio zio hanno studiato popolazioni preistoriche e contemporanee. Il sorprendente “Hardangerfolk” indagherà poi un pezzo di storia recente: alla fine della Seconda Guerra Mondiale un gruppo di militari norvegesi sabotò i centri di ricerca per l’acqua pesante dei nazisti, forse impedendo alla Germania di avere la bomba atomica. La serata del 5 inizia con “Bansky e la ragazza del Bataclan”. - prosegue Castiglioni - In primo piano l’arte contemporanea con un artista che opera nel cuore degli avvenimenti storici. Il documentario racconta la sparizione, la ricerca e il ritrovamento della ragazza dolente che Bansky dipinse sulla porta del Bataclan dopo la strage. Ospite della serata sarà il varesino Andrea Ravo Mattoni, che ci aiuterà a capire la Street Art. Seguiremo poi “Li chiamiamo vichinghi”, un popolo la cui civiltà raffinata è stata evidenziata da recenti ricerche».\r

Nella terza serata di Archeofilm saranno a Varese i registi Marco Melluso e Diego Schiavo con “L’incantevole Lucrezia Borgia”, un personaggio storico presentato in chiave leggera, piacevole e scientificamente rigorosa. «Nel ricorrere del bicentenario dell’interpretazione dei geroglifici torna poi l’Egitto Faraonico in “I fratelli Champollion. Nel segreto dei geroglifici”. In primo piano la genialità di questi due fratelli, che insieme decrittarono una delle più belle scritture mai create dall’uomo».\r

L’ultima serata di Archeofilm, fuori concorso, sarà dedicata alla montagna e alla premiazione. «Quest’anno, mentre il lavoro del papà e dello zio emerge dalla mostra in corso a Villa Mirabello: “Mondi lontani. Dai viaggi di esplorazione di fine ‘800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni”, ho voluto dedicare questo momento alla montagna. Verrà proiettato il documentario “Cervino. La montagna del mondo” realizzato da Nicolò Buongiorno, che sarà nostro ospite. La pellicola mostra il lavoro di indagine a livello naturalistico, paesaggistico, climatico, ambientale, politico e sociale realizzato dal figlio di Mike Buongiorno. Racconta la storia della conquista del Cervino e del legame tra la montagna e la famiglia Buongiorno, che Nicolò ha voluto rinnovare seguendo le orme del padre sulla vetta».\r

Se il Cervino è simbolo delle Alpi, il K2 è la montagna simbolo degli italiani nel mondo. Nel ricorrere dei 70 anni dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio - che portò il tricolore sulla vetta - l’impresa viene celebrata negli spazi del Museo castiglioni dalla mostra “K2 un’impresa italiana 1954-2024”. «Per concludere questa 7^ edizione di Varese Archeofilm - afferma Castiglioni - ho seguito il consiglio di Luca Bich, organizzatore del Cervino Cinemountain Festival, proponendo “Peacks of energy”. Il documentario racconta l’impresa del 2022 di 6 alpinisti valdostani che scalarono tre 8000m: il K2, il Nanga Prabat e il Broad Peack. Una pellicola spettacolare, anche nelle immagini. Il festival si chiuderà poi con la premiazione».\r

Varese Archeofilm racconterà quindi la meraviglia e la passione del pubblico per i documentari internazionali di archeologia, arte, ambiente ed etnologia che, presentati ogni anno a Firenze Archeofilm, portano poi la loro bellezza e conoscenza in tante città italiane: da Napoli a Giardini Naxos, Vieste, Pesaro, Grosseto, Aquileia, Cuneo ... Negli ultimi 7 anni, anche a Varese, ricordando il meraviglioso lavoro di scoperta, testimonianza e divulgazione di Alfredo e Angelo Castiglioni.\r

","post_title":"Al via la settima edizione di Varese Archeofilm, alla scoperta della nostra storia","post_date":"2024-08-30T09:35:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725010539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Domanda ai massimi storici per il trasporto aereo, praticamente in tutto il mondo - Africa a parte -: l'analisi Iata certifica un record per lo scorso mese di luglio con una crescita della domanda complessiva (rpk) dell'8% rispetto al luglio 2023.\r

\r

La capacità totale, misurata in posti km disponibili (ask), è aumentata del 7,4% rispetto all'anno precedente, mentre il load factor si è attestato all'86,0% (+0,5ppt rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.\r

\r

«Luglio è stato un altro mese positivo. In effetti, la domanda di passeggeri ha raggiunto il massimo storico per il settore e in tutte le regioni, tranne l'Africa, nonostante i notevoli disagi causati dall'interruzione del servizio informatico CrowdStrike» ha commentato il direttore generale Iata, Willie Walsh.\r

\r

In particolare, la domanda internazionale è aumentata del 10,1% rispetto a luglio 2023, con una capacità salita del 10,5% su base annua e un load factor sceso all'85,9% (-0,3ppt rispetto a luglio 2023). La domanda interna è aumentata invece del 4,8% rispetto a luglio 2023, a fronte di una capacità che ha visto un incremento del 2,8% su base annua; il load factor è stato dell'86,1% (+1,7ppt rispetto a luglio 2023).\r

\r

«La fine della stagione estiva nordica ci ricorda quanto le persone dipendano dal volo. I fattori di carico sono al massimo possibile. Ma i persistenti colli di bottiglia della catena di approvvigionamento hanno reso più difficile l'impiego della capacità per soddisfare la necessità di viaggiare. Mentre gran parte del mondo torna dalle vacanze, è urgente chiedere ai produttori e ai fornitori di risolvere i problemi della catena di approvvigionamento in modo che i viaggi aerei rimangano accessibili e convenienti per tutti coloro che vi fanno affidamento» ha concluso Walsh.","post_title":"Trasporto aereo: domanda ai massimi storici a luglio, +8%. L'analisi Iata","post_date":"2024-08-29T11:26:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1724930767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_473414\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Castello Papadopoli Giol, Ville Castelli Dimore - Antonio Brigo[/caption]\r

\r

Tra le colline e i borghi del Veneto, Ville Castelli Dimore accoglie gli ospiti in residenze d'epoca. Un itinerario enogastronomico d'eccezione che si snoda tra luoghi storici esclusivi nel territorio delle Colline del Prosecco, patrimonio Unesco e patria di pregiati vini. Soggiornare in dimore di charme, visitare cantine storiche e degustare i prodotti locali: un'esperienza sensoriale unica, per scoprire le bellezze e i sapori autentici del territorio e per conoscere i segreti millenari della produzione vitivinicola veneta.\r

\r

Una vacanza nel gusto, oltre che nella bellezza e nella storia, non può che iniziare dal Castello San Salvatore. Immersa nelle Colline del Prosecco, dal 1245 questa dimora storica è custode silenziosa di memorie e tradizioni. Oltrepassando le antiche mura del castello, gli ospiti possono soggiornare negli appartamenti situati all'interno di un borgo medievale. Ai piedi del castello, la Cantina Conte Collalto continua la tradizione vitivinicola della famiglia, valorizzando i frutti del territorio. Nella suggestiva foresteria della cantina, nasce il Prosecco Collalto Lodge.\r

\r

A 20 minuti d’auto si possono degustare i pregiati vini del Castello Papadopoli Giol, tradizione che risale al 1427.\r

\r

Il tragitto all’insegna del buon vino continua a Ponte di Piave (TV), dove, immersa nella natura, si trova Villa Rechsteiner, dimora seicentesca di proprietà dei Baroni von Stepski-Doliwa. Una vacanza in questa residenza permette di respirare l'autenticità del posto, anche grazie ai vini prodotti nella tenuta fin dal 1881, frutto di un'agricoltura sostenibile e condotta nel pieno rispetto dell'ambiente.\r

\r

Ad appena mezzora d’auto si può visitare Villa Tiepolo Passi a Carbonera (TV) accompagnati dal conte Alberto Passi. Una visita emozionante, per la bellezza dei luoghi e per la storia che vi è racchiusa: oltre quattro secoli di vita vissuta, tra personaggi interessanti e aneddoti curiosi.\r

\r

L’ultima tappa dell’itinerario alla scoperta di vini pregiati e prodotti tipici porta a Roncade (TV). A pochi chilometri dalla Laguna di Venezia, nella silenziosa campagna veneta sorge il Castello di Roncade, raro esempio di villa pre-palladiana cinta da mura medievali. Nel 1930 il barone Tito Ciani Bassetti diede vita al suo grande sogno: inaugurare un'attività vinicola in questa terra da sempre vocata alla viticoltura.\r

\r

A 30 minuti d’auto, a Stra (VE) si raggiunge Villa Rossi Foscarini, affacciata sulle rive del Brenta. Il complesso architettonico datato XVII secolo ospita il Museo della Calzatura che raccoglie 1.350 modelli femminili di lusso, prodotti dagli anni ‘60 a oggi per i più grandi brand internazionali.\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­","post_title":"Ville Castelli Dimore, itinerari enogastronomici in Veneto per chi sceglie le residenze d'epoca","post_date":"2024-08-29T11:08:27+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1724929707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Demeter Italia lancia il progetto \"Agriturismo Demeter\", un'iniziativa dedicata alla promozione del turismo biodinamico attraverso la creazione di una rete di strutture certificate. \r

\r

Questo network offrirà ai viaggiatori l'opportunità di scoprire le bellezze del territorio italiano, immergersi nella cultura locale e apprezzare i valori delle produzioni biodinamiche: una vera e propria “vacanza green”,attraverso lo stivale alla scoperta delle aziende agroturistiche Demeter. \r

\r

L’obiettivo dell’associazione, oltre naturalmente all’incremento delle adesioni delle strutture – ad oggi sono circa 30 gli agriturismi certificati da Nord a Sud, isole comprese, ma la ricerca continua – è la creazione di una mappa interattiva sul sito www.demeter.it, dove ogni agriturismo sarà descritto in una scheda con dettagli, informazioni di contatto e immagini. Il visitatore potrà avere quindi una panoramica per ciascuna proposta sul numero di camere disponibili, il periodo di apertura, la tipologia di alloggio, la presenza o meno di un servizio di ristorazione e la possibilità di acquistare prodotti in loco. \r

\r

«Il progetto sta muovendo i suoi primi passi - spiega Enrico Amico, presidente di Demeter Italia - e l’idea è quella di creare una vera e propria rete di aziende agrituristiche biodinamiche Demeter in modo da proporre un turismo attento all’ambiente, alla salubrità degli ambienti e dei prodotti. Sarà possibile così programmare percorsi turistici, anche la classica gita fuoriporta alla scoperta degli ambienti naturalistici e delle città, perché molte strutture si trovano in posizioni ottimali per raggiungere le principali città d’arte. Si tratta di un’importante opportunità per fare crescere un turismo più consapevole e responsabile nel nostro paese e, al tempo stesso, riuscire a rispondere a un’importante richiesta che arriva dall’estero e guarda con grande attenzione ai valori espressi dalla struttura, alla salute e all’ambiente naturale. Siamo certi che le strutture Demeter, anche per la grande passione dei loro titolari, saranno un’importante alternativa alle proposte turistiche già esistenti». \r

\r

Tra le realtà che hanno aderito al progetto, diversi agriturismi si distinguono per la loro eccellenza e impegno nel promuovere la cultura biodinamica, attenti alla condivisione di ogni elemento: il terreno, le piante, gli animali e l’uomo che, tutti insieme e in costante dialogo, creano un ambiente capace di generare benessere. Un approccio virtuoso attento alla responsabilità sociale, che Demeter Italia vuole valorizzare, e all’impatto ambientale. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Agriturismo Demeter, obiettivo creare una rete di strutture certificate per promuovere il turismo biodinamico","post_date":"2024-08-29T10:58:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1724929090000]}]}}