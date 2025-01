Trasporto aereo: livelli record per la domanda passeggeri globale nel 2024 «Con una crescita della domanda del 10,4% rispetto all’anno precedente, nel 2024 i viaggi hanno raggiunto numeri record a livello nazionale e internazionale»: Willie Walsh, direttore generale della Iata, commenta così l’andamento dell’anno appena chiuso, che registra anche un incremento del 3,8% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019). La capacità totale, misurata in chilometri di posti disponibili (ASK), è aumentata dell’8,7% nel 2024, mentre il load factor complessivo ha raggiunto l’83,5%, un record per il traffico dell’intero anno. Il traffico internazionale è cresciuto del 13,6% rispetto al 2023 e la capacità è aumentata del 12,8%; il traffico domestico ha segnato una crescita del 5,7% rispetto all’anno precedente, mentre la capacità è salita del 2,5%. Significativo anche il dato del riempimento dei voli: l’83,5% di tutti i posti offerti è stato occupato, un nuovo record, in parte attribuibile ai vincoli della catena dell’offerta che hanno limitato la crescita della capacità. “Guardando al 2025, ci sono tutte le indicazioni che la domanda di viaggi continuerà a crescere, anche se a un ritmo moderato dell’8%, più allineato alle medie storiche. Il desiderio di partecipare alla libertà che il volo rende possibile mette a fuoco alcune sfide. In primo luogo, il tragico incidente avvenuto a Washington ci ricorda che la sicurezza richiede il nostro costante impegno. Il nostro pensiero va a tutte le persone colpite. Non smetteremo mai di lavorare per rendere l’aviazione sempre più sicura. Il secondo è il fermo impegno delle compagnie aeree a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. Mentre le compagnie aeree hanno investito cifre record nell’acquisto di Saf nel 2024, meno dello 0,5% del fabbisogno di carburante è stato soddisfatto con il Saf, che scarseggia e i costi devono diminuire. I governi potrebbero rafforzare la loro sicurezza energetica nazionale e risolvere questo problema dando priorità alla produzione di carburante rinnovabile da cui deriva il Saf”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo ABC è uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale. Grazie alla collaborazione con Hotiday (hotiday.com/), il primo hotel decentralizzato globale che opera all’interno delle migliori strutture alberghiere locali in Italia e nel Mondo, il tasso di occupazione in sette strutture del Gruppo è arrivato al 94% in soli due anni, anche nei periodi di bassa stagione. L’obiettivo per il futuro è di estendere la partnership a ulteriori sei strutture per portare più di 1M € di fatturato aggiuntivo. Hotiday acquisisce un numero limitato di camere nelle strutture selezionate dell’hotel partner che, in seguito, vengono adattate ai desideri e alle esigenze dei viaggiatori moderni e valorizzate in un’ottica comfort, con servizi e device tecnologici, mantenendo comunque intatta l’identità dell'hotel. Operando direttamente dall’interno della struttura, Hotiday è in grado di portare innovazione e valore agli hotel con cui collabora. Questo approccio integrato combina analisi dei dati, tecnologie avanzate e strategie commerciali personalizzate per aiutare gli hotel a massimizzare i ricavi su ogni camera disponibile, ottimizzare le tariffe e il tasso di occupazione, garantendo entrate stabili anche in un mercato imprevedibile. Il Gruppo ABC, uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale, registrava un'occupazione media dell’87% nelle sue 14 strutture in montagna. In soli due anni di collaborazione con Hotiday il tasso di occupazione è salito al 94%. Nel 2023, la collaborazione con Hotiday ha inoltre portato a un incremento di fatturato pari a 300.000 euro per le prime tre strutture del Gruppo ABC, con un aumento medio del tasso di occupazione delle camere tra il 4% e il 7% rispetto all'anno precedente. Forte di questo successo, nel 2024 il Gruppo ha scelto di estendere la partnership a sette strutture in località come Stresa, Cervinia e Sauze d'Oulx, incrementando la crescita del fatturato a 500.000 euro e mantenendo il trend di miglioramento del tasso di occupazione del 7%, anche nei periodi di bassa stagione. Nei prossimi anni l’obiettivo è quello di includere nella partnership ulteriori sei strutture del Gruppo per aumentare il fatturato del Gruppo ABC di più di 1.000.000 euro. «Grazie alla visione strategica di Hotiday e al nostro know-how - spiega Marco Timossi, Direttore Commerciale del Gruppo ABC - siamo riusciti a unire le forze, mantenendo l’identità del nostro brand e allo stesso tempo portando innovazione, raggiungendo nuovi target e ottenendo risultati concreti. È una sinergia che va oltre i numeri, ma che si fonda sulla valorizzazione reciproca e sulla crescita condivisa». Hotiday non si è limitata a garantire la crescita del Gruppo ABC, ma ha anche introdotto innovazioni che hanno attratto un nuovo target di clientela e rivoluzionato l’esperienza degli ospiti senza compromettere il brand. «Siamo orgogliosi di come la nostra collaborazione abbia significativamente aumentato sia l'occupazione delle camere che il fatturato del Gruppo ABC - commenta Federico di Carlo, Presidente e Co-Founder di Hotiday - Le sinergie che attuiamo non solo apportano valore concreto alle strutture partner, ma consolidano anche la nostra posizione come alleato strategico per gli albergatori. Il nostro impegno è offrire un modello di collaborazione distintivo che unisce performance finanziarie e innovazione». [post_title] => Gruppo ABC e Hotiday, si rafforza la partnership per aumentare il fatturato [post_date] => 2025-01-30T13:07:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738242456000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'impegno di Gesac nel sociale ha visto aprirsi un nuovo capitolo attraverso la collaborazione con Napoli Basket per l'inaugurazione del nuovo playground del Plesso Picasso dell'Istituto Comprensivo Moscati-D’Acquisto a Miano. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di implementare la pratica sportiva tra le nuove generazioni, avvicinandole al mondo della pallacanestro e offrendo loro opportunità concrete di crescita e aggregazione. Lo spazio dedicato alla pallacanestro rappresenta il primo tassello del più ampio progetto “Fly Basket” che vedrà ulteriori interventi nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione nei quartieri limitrofi all’aeroporto. Per trasmettere i valori positivi dello sport, il progetto prevede, inoltre, incontri con i giocatori della squadra e il coach e la possibilità di assistere alle partite casalinghe del campionato vivendo dal vivo le sfide del Napoli Basket. Gesac da anni impegnata in progetti sociali, culturali e ambientali in collaborazione con scuole e associazioni del territorio, intende rafforzare il proprio impegno sociale incentivando la pratica del basket nei quartieri caratterizzati da rischio di dispersione scolastica e carenza di strutture sportive. «Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come il mondo dello sport e quello dell’impresa possano unire le forze per il bene della comunità, trasformando i valori condivisi in azioni concrete per il futuro dei giovani, aiutandoli a coltivare ambizioni e sogni» ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Napoli. [post_title] => Gesac e Napoli Basket insieme per il sociale: nuovo playground a Milano [post_date] => 2025-01-30T11:47:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738237636000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivi ambiziosi per Civitatis che nel 2025 punta a vedere le proprie vendite crescere del 40% a livello globale. E l'asticella è ancora più alta in Italia, dove si prevede un incremento di oltre il 60%. «La Penisola è uno dei nostri mercati strategici - ha spiegato alla recente Fitur di Madrid, il ceo e fondatore di Civitatis, Alberto Gutiérrez -. Con una crescita prevista di oltre il 60% nel 2025, siamo certi che la nostra offerta di esperienze continuerà a conquistare un numero sempre maggiore di viaggiatori italiani. Restiamo determinati a investire in questo mercato, rafforzare le nostre collaborazioni locali e soddisfare le aspettative di chi è in cerca di esperienze memorabili». Nel settore b2b, oltre 36 mila agenzie di viaggio collaborano già con l’azienda, che continua a espandere la sua rete di affiliati e partner strategici, con una selezione di oltre 90 mila attività in 4 mila destinazioni in 160 Paesi differenti. “Il 2025 sarà un anno chiave per continuare a consolidare la nostra posizione - conclude Gutiérrez -. Il nostro obiettivo sarà rafforzare la nostra presenza nei mercati strategici, migliorare ulteriormente la nostra offerta e garantire che ogni esperienza con noi sia unica”. [post_title] => L'Italia al centro delle strategie di espansione di Civitatis: obiettivo +60% nel 2025 [post_date] => 2025-01-30T11:30:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738236627000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rafforza ulteriormente la propria presenza sulla base di Verona potenziando le frequenze per il 2025. Da aprile, i voli verso Parigi Orly diventeranno giornalieri, mentre quelli per Barcellona aumenteranno fino a cinque giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica. Una scelta che sostiene l’incoming internazionale verso il territorio scaligero e in parallelo offre nuove opportunità di viaggio per i passeggeri veronesi. Dal Catullo, con due aeromobili basati, Volotea volerà quest'anno verso 14 destinazioni in cinque Paesi: Italia, Spagna, Grecia, Francia e Germania. Nel 2024 la compagnia ha registrato incremento significativo sia nei passeggeri trasportati sia nelle operazioni effettuate: 700.000 i passeggeri, con un aumento del 18% rispetto ai 593.000 dell’anno precedente, e 4.283 i voli operati, in crescita del 21% rispetto al 2023. La base di Verona, attiva dal 2015, contra oggi oltre 90 dipendenti. «Verona rappresenta per Volotea una base di fondamentale importanza, non solo dal punto di vista operativo ma anche strategico - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director del vettore -. L’incremento delle frequenze verso Parigi Orly e Barcellona è un segnale concreto del nostro impegno per offrire ai passeggeri una connettività ancora migliore. «Con l’aumento delle frequenze settimanali sui mercati chiave di Parigi Orly e Barcellona, Volotea rafforza il suo legame con il territorio veronese adattando l’offerta alle esigenze dell’area” - sottolinea Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Nel 2024 la compagnia ha realizzato circa il 20% del traffico totale dell’aeroporto Catullo, con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente». [post_title] => Volotea accelera da Verona: più frequenze verso Parigi Orly e Barcellona [post_date] => 2025-01-30T11:22:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738236129000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambiano gli equilibri all'interno dell'azionariato dell'aeroporto di Bologna, che registra l'uscita del fondo 2Fi: quest'ultimo ha ceduto le proprie quote (9,99%) alle Camere di commercio di Modena e di Bologna. Modena ne ha acquistato il 6% (prima partecipava per lo 0,3%), mentre Bologna ha investito nel 3,99%, raggiungendo così da sola la quota del 44% della proprietà. Secondo quanto riportato da il Corriere di Bologna, considerando il patto di sindacato che lega i vari soci pubblici, questi controllano ora il 58% delle quote. Oltre alle quote già citate delle camere di Commercio bolognese e modenese, le altre restano in mano da un lato al socio forte Mundys (la holding di Benetton) al 29,3% e ai diversi enti: Comune di Bologna (3,8%), Città Metropolitana (2,3%), Regione Emilia-Romagna (2%) e quote sotto lo 0,5% per gli enti camerali di Ferrara, Reggio e Parma. Il Marconi ha chiuso il 2024 con il numero più alto di sempre di passeggeri: oltre dieci milioni di viaggiatori, pari ad una crescita dell’8,1% rispetto al 2023. [post_title] => Aeroporto Bologna: il fondo 2Fi cede le quote alle Camere di commercio di Modena e Bologna [post_date] => 2025-01-30T11:09:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738235384000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è anche il chief dog officer tra le novità della Icon of the Seas che quest'anno celebra il suo primo compleanno. Si tratta di una golden retriever di due anni, chiamata Rover, che ha regalato a tutti i passeggeri della nave momenti di gioia, sorprese e anche qualche lacrima di tenerezza. Da segnalare pure la Ultimate Family Townhouse, il primo parco acquatico in mare, la prima piscina a sfioro sospesa sulle acque e il primo swim-up bar in mare di Royal Caribbean. Dando uno guardo alle statistiche, 192 mila sono state le famiglie ospitate dalla Icon, 7.900 i compleanni festeggiati, 44.070 i cocktail serviti ai The Lime and Coconuts bar e 1.594.597 i coni gelato delle gelaterie self-service Sprinkles, nonché 28.736 i tuffi acrobatici eseguiti durante i 449 show Aqua Action (altre curiosità nell’infografica allegata, ndr). L’avventura, però, non si ferma con la prima delle unità di classe Icon. Ad agosto 2025, Royal Caribbean lancerà infatti la Star of the Seas, in partenza da Port Canaveral, in Florida. Offrirà vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con visite all’isola privata Perfect Day at CocoCay. Immancabili i servizi e le attrazioni della Icon Class, tra cui otto quartieri, oltre 40 opzioni per cenare e bere, il percorso avventura Crown's Edge e nuove esperienze tra cui Back to the Future: The Musical e il Lincoln Park Supper club, ispirato alle atmosfere caratteristiche di Chicago. È già possibile prenotare la propria vacanza, approfittando delle offerta della Wave Season di Rcl, tra cui il 60% di sconto sul secondo ospite e il Kids sail ree. [post_title] => La Icon of the Seas compie un anno: 192 mila le famiglie ospitate a bordo nei primi 12 mesi [post_date] => 2025-01-30T11:08:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738235333000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Jordanian ripristinerà domani, 31 gennaio, i collegamenti tra Amman e Damasco, che verranno effettuati quattro volte alla settimana, con possibilità di coincidenze dall’Italia. La compagnia è una delle prime a ripristinare il servizio aereo diretto con la Siria ed entro aprile i voli aumenteranno fino a diventare giornalieri. Il ceo del vettore giordano, Samer Majali, ha sottolineato l'impegno della compagnia aerea a ricollegare la Siria al mondo e ad affermare Amman come porta d'accesso all'Oriente. Il ritorno in Siria è parte della strategia di crescita di Royal Jordanian, che prevede l'espansione della flotta da 25 a 41 aeromobili entro il 2027, con l'arrivo imminente di nuovi Airbus A320neo e Boeing 787-9. La compagnia aerea opera verso Amman sia da Roma Fiumicino sia da Milano Malpensa, raggiungibili da tutta Italia grazie al codeshare con Ita Airways per le tratte domestiche, nonché all'accordo con Trenitalia. [post_title] => Royal Jordanian ripristina i voli su Damasco, accessibile anche con coincidenze dall'Italia [post_date] => 2025-01-30T10:43:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738233805000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Dubai a ospitare il 5 febbraio la diciottesima edizione di Travel Hashtag. A pochi giorni dai recenti appuntamenti di Parigi e Londra del 14 e 16 gennaio, il format itinerante, che con il patrocinio di Enit gira il mondo per promuovere l’Italia, tornerà negli Emirati Arabi Uniti per la terza volta (Abu Dhabi 2021, Dubai 2022). L'incontro b2b, realizzato in collaborazione con Ita Airways, è pensato per coinvolgere i buyer emiratini e una selezione ristretta di operatori tricolori che raggiungeranno Dubai appositamente per l’evento. "L'interesse crescente del trade emiratino verso la destinazione Italia è la ragione principale che ci condurrà a Dubai all'inizio di febbraio – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. In meno di 48 ore, grazie al prezioso supporto del nostro partner Tourmeon, abbiamo già chiuso le adesioni. Da Londra a Bangkok fino a New York, in sei anni di attività, abbiamo contribuito a dare visibilità e a facilitare opportunità di business per numerose destinazioni e attrazioni turistiche, operatori incoming e brand attivi nei settori hospitality, trasport & mobility, shopping e wedding." [post_title] => Travel Hashtag torna negli Emirati: appuntamento a Dubai il prossimo 5 febbraio [post_date] => 2025-01-30T10:20:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738232459000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa ha acquisito una partecipazione del 10% in Air Baltic per un valore di 14 milioni di euro: in seguito all'accordo Lufthansa avrà diritto ad avere un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione della compagnia aerea lettone. L'intesa - nell'aria già dal settembre 2024 - è successiva all'esistente accordo di wet lease tra il Gruppo Lufthansa ed airBaltic «intende rafforzare il ruolo di airBaltic come partner strategico del gruppo Lufthansa - si legge da una nota del gruppo tedesco -. L'espansione di questa cooperazione commerciale consente al Gruppo Lufthansa di migliorare la qualità del proprio network e di raggiungere altri mercati. Inoltre, è previsto un ulteriore sviluppo dei servizi di wet lease». La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre 2025 ed è soggetta al via libera delle autorità antitrust. Recentemente, l'accordo di wet lease tra il Gruppo Lufthansa e airBaltic è stato esteso per altri tre anni, oltre l'estate del 2025. Questa partnership consente di impiegare in modo flessibile fino a 21 aeromobili aggiuntivi dell'Airbus A220-300 e cinque aeromobili di questo tipo in inverno in vari hub del gruppo Lh. [post_title] => Lufthansa entra nel capitale AirBaltic con una quota del 10% [post_date] => 2025-01-30T10:01:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738231278000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trasporto aereo livelli record per la domanda passeggeri globale nel 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8867,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo ABC è uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale. Grazie alla collaborazione con Hotiday (hotiday.com/), il primo hotel decentralizzato globale che opera all’interno delle migliori strutture alberghiere locali in Italia e nel Mondo, il tasso di occupazione in sette strutture del Gruppo è arrivato al 94% in soli due anni, anche nei periodi di bassa stagione. L’obiettivo per il futuro è di estendere la partnership a ulteriori sei strutture per portare più di 1M € di fatturato aggiuntivo.\r

\r

Hotiday acquisisce un numero limitato di camere nelle strutture selezionate dell’hotel partner che, in seguito, vengono adattate ai desideri e alle esigenze dei viaggiatori moderni e valorizzate in un’ottica comfort, con servizi e device tecnologici, mantenendo comunque intatta l’identità dell'hotel. Operando direttamente dall’interno della struttura, Hotiday è in grado di portare innovazione e valore agli hotel con cui collabora.\r

\r

Questo approccio integrato combina analisi dei dati, tecnologie avanzate e strategie commerciali personalizzate per aiutare gli hotel a massimizzare i ricavi su ogni camera disponibile, ottimizzare le tariffe e il tasso di occupazione, garantendo entrate stabili anche in un mercato imprevedibile.\r

\r

Il Gruppo ABC, uno dei principali gruppi di hospitality in Italia con 14 strutture e oltre 800 camere su tutto il territorio nazionale, registrava un'occupazione media dell’87% nelle sue 14 strutture in montagna. In soli due anni di collaborazione con Hotiday il tasso di occupazione è salito al 94%.\r

\r

Nel 2023, la collaborazione con Hotiday ha inoltre portato a un incremento di fatturato pari a 300.000 euro per le prime tre strutture del Gruppo ABC, con un aumento medio del tasso di occupazione delle camere tra il 4% e il 7% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Forte di questo successo, nel 2024 il Gruppo ha scelto di estendere la partnership a sette strutture in località come Stresa, Cervinia e Sauze d'Oulx, incrementando la crescita del fatturato a 500.000 euro e mantenendo il trend di miglioramento del tasso di occupazione del 7%, anche nei periodi di bassa stagione. Nei prossimi anni l’obiettivo è quello di includere nella partnership ulteriori sei strutture del Gruppo per aumentare il fatturato del Gruppo ABC di più di 1.000.000 euro.\r

\r

«Grazie alla visione strategica di Hotiday e al nostro know-how - spiega Marco Timossi, Direttore Commerciale del Gruppo ABC - siamo riusciti a unire le forze, mantenendo l’identità del nostro brand e allo stesso tempo portando innovazione, raggiungendo nuovi target e ottenendo risultati concreti. È una sinergia che va oltre i numeri, ma che si fonda sulla valorizzazione reciproca e sulla crescita condivisa».\r

\r

Hotiday non si è limitata a garantire la crescita del Gruppo ABC, ma ha anche introdotto innovazioni che hanno attratto un nuovo target di clientela e rivoluzionato l’esperienza degli ospiti senza compromettere il brand.\r

\r

«Siamo orgogliosi di come la nostra collaborazione abbia significativamente aumentato sia l'occupazione delle camere che il fatturato del Gruppo ABC - commenta Federico di Carlo, Presidente e Co-Founder di Hotiday - Le sinergie che attuiamo non solo apportano valore concreto alle strutture partner, ma consolidano anche la nostra posizione come alleato strategico per gli albergatori. Il nostro impegno è offrire un modello di collaborazione distintivo che unisce performance finanziarie e innovazione».","post_title":"Gruppo ABC e Hotiday, si rafforza la partnership per aumentare il fatturato","post_date":"2025-01-30T13:07:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1738242456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'impegno di Gesac nel sociale ha visto aprirsi un nuovo capitolo attraverso la collaborazione con Napoli Basket per l'inaugurazione del nuovo playground del Plesso Picasso dell'Istituto Comprensivo Moscati-D’Acquisto a Miano.\r

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di implementare la pratica sportiva tra le nuove generazioni, avvicinandole al mondo della pallacanestro e offrendo loro opportunità concrete di crescita e aggregazione.\r

Lo spazio dedicato alla pallacanestro rappresenta il primo tassello del più ampio progetto “Fly Basket” che vedrà ulteriori interventi nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione nei quartieri limitrofi all’aeroporto.\r

Per trasmettere i valori positivi dello sport, il progetto prevede, inoltre, incontri con i giocatori della squadra e il coach e la possibilità di assistere alle partite casalinghe del campionato vivendo dal vivo le sfide del Napoli Basket.\r

Gesac da anni impegnata in progetti sociali, culturali e ambientali in collaborazione con scuole e associazioni del territorio, intende rafforzare il proprio impegno sociale incentivando la pratica del basket nei quartieri caratterizzati da rischio di dispersione scolastica e carenza di strutture sportive.\r

«Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come il mondo dello sport e quello dell’impresa possano unire le forze per il bene della comunità, trasformando i valori condivisi in azioni concrete per il futuro dei giovani, aiutandoli a coltivare ambizioni e sogni» ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Napoli.","post_title":"Gesac e Napoli Basket insieme per il sociale: nuovo playground a Milano","post_date":"2025-01-30T11:47:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738237636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivi ambiziosi per Civitatis che nel 2025 punta a vedere le proprie vendite crescere del 40% a livello globale. E l'asticella è ancora più alta in Italia, dove si prevede un incremento di oltre il 60%. «La Penisola è uno dei nostri mercati strategici - ha spiegato alla recente Fitur di Madrid, il ceo e fondatore di Civitatis, Alberto Gutiérrez -. Con una crescita prevista di oltre il 60% nel 2025, siamo certi che la nostra offerta di esperienze continuerà a conquistare un numero sempre maggiore di viaggiatori italiani. Restiamo determinati a investire in questo mercato, rafforzare le nostre collaborazioni locali e soddisfare le aspettative di chi è in cerca di esperienze memorabili».\r

\r

Nel settore b2b, oltre 36 mila agenzie di viaggio collaborano già con l’azienda, che continua a espandere la sua rete di affiliati e partner strategici, con una selezione di oltre 90 mila attività in 4 mila destinazioni in 160 Paesi differenti. “Il 2025 sarà un anno chiave per continuare a consolidare la nostra posizione - conclude Gutiérrez -. Il nostro obiettivo sarà rafforzare la nostra presenza nei mercati strategici, migliorare ulteriormente la nostra offerta e garantire che ogni esperienza con noi sia unica”.","post_title":"L'Italia al centro delle strategie di espansione di Civitatis: obiettivo +60% nel 2025","post_date":"2025-01-30T11:30:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738236627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rafforza ulteriormente la propria presenza sulla base di Verona potenziando le frequenze per il 2025. Da aprile, i voli verso Parigi Orly diventeranno giornalieri, mentre quelli per Barcellona aumenteranno fino a cinque giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica.\r

\r

Una scelta che sostiene l’incoming internazionale verso il territorio scaligero e in parallelo offre nuove opportunità di viaggio per i passeggeri veronesi. Dal Catullo, con due aeromobili basati, Volotea volerà quest'anno verso 14 destinazioni in cinque Paesi: Italia, Spagna, Grecia, Francia e Germania.\r

\r

Nel 2024 la compagnia ha registrato incremento significativo sia nei passeggeri trasportati sia nelle operazioni effettuate: 700.000 i passeggeri, con un aumento del 18% rispetto ai 593.000 dell’anno precedente, e 4.283 i voli operati, in crescita del 21% rispetto al 2023. La base di Verona, attiva dal 2015, contra oggi oltre 90 dipendenti.\r

\r

«Verona rappresenta per Volotea una base di fondamentale importanza, non solo dal punto di vista operativo ma anche strategico - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director del vettore -. L’incremento delle frequenze verso Parigi Orly e Barcellona è un segnale concreto del nostro impegno per offrire ai passeggeri una connettività ancora migliore.\r

\r

«Con l’aumento delle frequenze settimanali sui mercati chiave di Parigi Orly e Barcellona, Volotea rafforza il suo legame con il territorio veronese adattando l’offerta alle esigenze dell’area” - sottolinea Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Nel 2024 la compagnia ha realizzato circa il 20% del traffico totale dell’aeroporto Catullo, con un incremento del 18% rispetto all’anno precedente».","post_title":"Volotea accelera da Verona: più frequenze verso Parigi Orly e Barcellona","post_date":"2025-01-30T11:22:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738236129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambiano gli equilibri all'interno dell'azionariato dell'aeroporto di Bologna, che registra l'uscita del fondo 2Fi: quest'ultimo ha ceduto le proprie quote (9,99%) alle Camere di commercio di Modena e di Bologna. Modena ne ha acquistato il 6% (prima partecipava per lo 0,3%), mentre Bologna ha investito nel 3,99%, raggiungendo così da sola la quota del 44% della proprietà.\r

\r

Secondo quanto riportato da il Corriere di Bologna, considerando il patto di sindacato che lega i vari soci pubblici, questi controllano ora il 58% delle quote. Oltre alle quote già citate delle camere di Commercio bolognese e modenese, le altre restano in mano da un lato al socio forte Mundys (la holding di Benetton) al 29,3% e ai diversi enti: Comune di Bologna (3,8%), Città Metropolitana (2,3%), Regione Emilia-Romagna (2%) e quote sotto lo 0,5% per gli enti camerali di Ferrara, Reggio e Parma.\r

\r

Il Marconi ha chiuso il 2024 con il numero più alto di sempre di passeggeri: oltre dieci milioni di viaggiatori, pari ad una crescita dell’8,1% rispetto al 2023.","post_title":"Aeroporto Bologna: il fondo 2Fi cede le quote alle Camere di commercio di Modena e Bologna","post_date":"2025-01-30T11:09:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738235384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche il chief dog officer tra le novità della Icon of the Seas che quest'anno celebra il suo primo compleanno. Si tratta di una golden retriever di due anni, chiamata Rover, che ha regalato a tutti i passeggeri della nave momenti di gioia, sorprese e anche qualche lacrima di tenerezza. Da segnalare pure la Ultimate Family Townhouse, il primo parco acquatico in mare, la prima piscina a sfioro sospesa sulle acque e il primo swim-up bar in mare di Royal Caribbean.\r

\r

Dando uno guardo alle statistiche, 192 mila sono state le famiglie ospitate dalla Icon, 7.900 i compleanni festeggiati, 44.070 i cocktail serviti ai The Lime and Coconuts bar e 1.594.597 i coni gelato delle gelaterie self-service Sprinkles, nonché 28.736 i tuffi acrobatici eseguiti durante i 449 show Aqua Action (altre curiosità nell’infografica allegata, ndr).\r

\r

L’avventura, però, non si ferma con la prima delle unità di classe Icon. Ad agosto 2025, Royal Caribbean lancerà infatti la Star of the Seas, in partenza da Port Canaveral, in Florida. Offrirà vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con visite all’isola privata Perfect Day at CocoCay. Immancabili i servizi e le attrazioni della Icon Class, tra cui otto quartieri, oltre 40 opzioni per cenare e bere, il percorso avventura Crown's Edge e nuove esperienze tra cui Back to the Future: The Musical e il Lincoln Park Supper club, ispirato alle atmosfere caratteristiche di Chicago. È già possibile prenotare la propria vacanza, approfittando delle offerta della Wave Season di Rcl, tra cui il 60% di sconto sul secondo ospite e il Kids sail ree.\r

\r

","post_title":"La Icon of the Seas compie un anno: 192 mila le famiglie ospitate a bordo nei primi 12 mesi","post_date":"2025-01-30T11:08:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738235333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Jordanian ripristinerà domani, 31 gennaio, i collegamenti tra Amman e Damasco, che verranno effettuati quattro volte alla settimana, con possibilità di coincidenze dall’Italia.\r

La compagnia è una delle prime a ripristinare il servizio aereo diretto con la Siria ed entro aprile i voli aumenteranno fino a diventare giornalieri.\r

\r

Il ceo del vettore giordano, Samer Majali, ha sottolineato l'impegno della compagnia aerea a ricollegare la Siria al mondo e ad affermare Amman come porta d'accesso all'Oriente.\r

\r

Il ritorno in Siria è parte della strategia di crescita di Royal Jordanian, che prevede l'espansione della flotta da 25 a 41 aeromobili entro il 2027, con l'arrivo imminente di nuovi Airbus A320neo e Boeing 787-9.\r

La compagnia aerea opera verso Amman sia da Roma Fiumicino sia da Milano Malpensa, raggiungibili da tutta Italia grazie al codeshare con Ita Airways per le tratte domestiche, nonché all'accordo con Trenitalia.","post_title":"Royal Jordanian ripristina i voli su Damasco, accessibile anche con coincidenze dall'Italia","post_date":"2025-01-30T10:43:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738233805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Dubai a ospitare il 5 febbraio la diciottesima edizione di Travel Hashtag. A pochi giorni dai recenti appuntamenti di Parigi e Londra del 14 e 16 gennaio, il format itinerante, che con il patrocinio di Enit gira il mondo per promuovere l’Italia, tornerà negli Emirati Arabi Uniti per la terza volta (Abu Dhabi 2021, Dubai 2022). L'incontro b2b, realizzato in collaborazione con Ita Airways, è pensato per coinvolgere i buyer emiratini e una selezione ristretta di operatori tricolori che raggiungeranno Dubai appositamente per l’evento.\r

\r

\"L'interesse crescente del trade emiratino verso la destinazione Italia è la ragione principale che ci condurrà a Dubai all'inizio di febbraio – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. In meno di 48 ore, grazie al prezioso supporto del nostro partner Tourmeon, abbiamo già chiuso le adesioni. Da Londra a Bangkok fino a New York, in sei anni di attività, abbiamo contribuito a dare visibilità e a facilitare opportunità di business per numerose destinazioni e attrazioni turistiche, operatori incoming e brand attivi nei settori hospitality, trasport & mobility, shopping e wedding.\"","post_title":"Travel Hashtag torna negli Emirati: appuntamento a Dubai il prossimo 5 febbraio","post_date":"2025-01-30T10:20:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1738232459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa ha acquisito una partecipazione del 10% in Air Baltic per un valore di 14 milioni di euro: in seguito all'accordo Lufthansa avrà diritto ad avere un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione della compagnia aerea lettone.\r

\r

L'intesa - nell'aria già dal settembre 2024 - è successiva all'esistente accordo di wet lease tra il Gruppo Lufthansa ed airBaltic «intende rafforzare il ruolo di airBaltic come partner strategico del gruppo Lufthansa - si legge da una nota del gruppo tedesco -. L'espansione di questa cooperazione commerciale consente al Gruppo Lufthansa di migliorare la qualità del proprio network e di raggiungere altri mercati. Inoltre, è previsto un ulteriore sviluppo dei servizi di wet lease».\r

\r

La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre 2025 ed è soggetta al via libera delle autorità antitrust.\r

\r

Recentemente, l'accordo di wet lease tra il Gruppo Lufthansa e airBaltic è stato esteso per altri tre anni, oltre l'estate del 2025. Questa partnership consente di impiegare in modo flessibile fino a 21 aeromobili aggiuntivi dell'Airbus A220-300 e cinque aeromobili di questo tipo in inverno in vari hub del gruppo Lh. \r

\r

","post_title":"Lufthansa entra nel capitale AirBaltic con una quota del 10%","post_date":"2025-01-30T10:01:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738231278000]}]}}