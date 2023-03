Torino Airport archivia il 2022 con record di traffico e ritorno all’utile Torino Airport chiude un 2022 estremamente positivo. Sagat, la società di gestione dello scalo, ha infatti approvato il progetto di bilancio consolidato che ha messo in evidenza dati di traffico record e il ritorno all’utile. Lo scorso anno i passeggeri sono stati 4.193.881, il doppio dell’anno precedente (+103%) e il 6,1% in più del 2019, anno pre-pandemico. Si tratta del miglior anno di sempre: il precedente record di traffico risaliva infatti al 2017 con un totale di 4.176.556 passeggeri Il traguardo è stato raggiunto grazie all’accordo con Ryanair che, da novembre 2021, ha basato due aeromobili sullo scalo. Il 2022 è stato quindi il primo anno completo di operatività della nuova base. I voli domestici hanno trasportato 2,2 milioni di passeggeri (+49% sul 2021 e +16,3% rispetto al 2019), mentre sui voli internazionali i passeggeri sono stati 1,8 milioni, in crescita del 235,6% sul 2021, anno in cui le restrizioni pandemiche avevano imposto ancora un rallentamento. Il divario sul 2019, seppure fortemente ridotto, non è stato colmato del tutto, con un calo dell’1,8%. Tra le dieci direttrici con maggiore traffico Londra, Parigi e Barcellona. Gli indicatori economici mostrano ricavi per circa 86 milioni di euro, con un aumento del +131,3% rispetto all’esercizio 2021. L’ebitda è tornato positivo a 17,4 milioni di euro, migliorato di 22,5 milioni di euro rispetto al 2021. Il risultato netto è pari a 11,9 milioni di euro, in crescita di 20,3 milioni di euro rispetto al 2021. Gli investimenti hanno raggiunto i 7 milioni di euro, la posizione finanziaria netta è migliorata di 14,3 milioni di euro, passando da 16,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a 2,5 milioni di euro.

