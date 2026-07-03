Tap Air Portugal vola a Curitiba, 14a destinazione servita in Brasile Taglio del nastro per la nuova rotta di Tap Air Portugal da Lisbona a Curitiba, che diventa la quattordicesima città brasiliana servita dal vettore lusitano. Il collegamento viene operato tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, con un Airbus A330-200 configurato con 269 posti. La rotta opererà con un percorso circolare: Lisbona-Curitiba-Rio de Janeiro-Lisbona, offrendo alla capitale del Paraná il suo primo collegamento diretto con l’Europa e al contempo alimentando l’hub di Rio. Tap si conferma al primo posto tra le compagnie aeree europee per numero di destinazioni e voli verso il Brasile: questo nuovo servizio si aggiunge inoltre all’aumento delle frequenze verso Porto Alegre e Florianópolis, entrambe le quali beneficeranno di un quarto volo settimanale proprio da questo mese di luglio. La rotta per Curitiba rientra nel lancio di 4 novità internazionali per l’estate, da Lisbona e Porto: Atene, operativa dal 1° luglio da Lisbona, con cinque voli settimanali per la capitale greca, rafforzando il segmento mediterraneo del suo network europeo. Da Porto, la compagnia aerea inaugurerà due nuove rotte: Porto-Terceira, nell’arcipelago delle Azzorre, operata quattro volte a settimana, e Porto-Praia, a Capo Verde, servita tre volte a settimana. Queste nuove rotte riflettono la volontà di sfruttare al meglio il potenziale di Porto come secondo hub portoghese, collegandolo con destinazioni insulari molto ambite dal mercato turistico, generando al contempo ulteriore traffico di collegamento con il network transatlantico. Condividi

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Sul piano economico il rinnovo prevede, salvo assorbimenti per anticipi concessi dopo il primo luglio 2024, un incremento complessivo della retribuzione di fatto pari a 700 euro mensili a regime, articolato in tre tranche: 250 euro dal 1° luglio 2026, 240 euro dal 1° gennaio 2027 e 210 euro dal 1° gennaio 2028.\r

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Viene inoltre adeguata l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, particolarmente significativa per le specificità dell’attività alberghiera. A decorrere dal 1° luglio 2026, l’importo mensile lordo passa a 245 euro, con un incremento di 100 euro al mese rispetto al valore precedente, di cui 148 euro relativi al vitto e 97 euro relativi all’alloggio. In caso di assenza del servizio sarà convenuta una indennità mensile di pari valore.\r

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Particolare attenzione è stata dedicata al welfare contrattuale. Per il triennio 2026-2028 viene riconosciuto dalle aziende un credito welfare complessivo minimo pari a 5.600 euro, erogato attraverso la piattaforma CFMT: 2.600 euro per il 2026, 1.500 euro per il 2027 e 1.500 euro per il 2028. Le Parti si impegnano inoltre ad arricchire progressivamente l’offerta della piattaforma, con particolare riferimento a previdenza complementare, tutela sanitaria, istruzione, assistenza personale e familiare.\r

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Il rinnovo conferma e rafforza anche il ruolo del CFMT in materia di formazione, politiche attive, fissando a 2.000 euro il contributo destinato ai percorsi di supporto nei casi previsti dal contratto, e servizi di welfare, quale infrastruttura contrattuale a sostegno della crescita professionale dei dirigenti e della competitività delle imprese.\r

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Sul versante previdenziale, l’accordo interviene sul Fondo Mario Negri, prevedendo un progressivo incremento del contributo integrativo a carico del datore di lavoro. Viene inoltre elevato, dal 1° gennaio 2026, il contributo ordinario a carico del dirigente dall’1% al 2%, calcolato sulla retribuzione convenzionale annua.\r

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In materia assicurativa, viene confermato l’adeguamento della Garanzia Infortuni Pastore, con l’incremento del relativo premio annuo da 410 euro a 560 euro per assicurato a decorrere dal 1° gennaio 2026, assicurando continuità e rafforzamento delle tutele previste dal contratto.\r

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Tra le principali novità figurano anche la rimodulazione e semplificazione delle agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine dirigenziali, con l’obiettivo di favorire l’inserimento di dirigenti nelle PMI, nonché la disciplina del dirigente temporaneo e l’introduzione di strumenti di invecchiamento attivo, mentoring e tutoraggio per i dirigenti senior prossimi all’età pensionabile. L’accordo interviene inoltre in materia di genitorialità, gravi patologie, pari opportunità, diversità, inclusione e trasparenza retributiva, anche attraverso l’istituzione di un Osservatorio nazionale dedicato.\r

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","post_title":"Aica e manageritalia sottoscrivono il rinnovo del Ccnl dei dirigenti alberghieri","post_date":"2026-07-03T15:06:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1783091161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nelle ultime settimane, la crescita sul prenotato di Quality Group è stata pari al 20-30%. Un dato positivo, che consente al direttore commerciale , Marco Peci, di guardare all'anno in corso con più fiducia. «Siamo ormai abituati a gestire le crisi e il fatto di appartenere a un gruppo solido ci consente di guardare con serenità al futuro - ha spiegato in manager in occasione della presentazione della Colombia a cura di Latin World -. Archiviamo un primo semestre che registra una flessione globale del 7% sul fatturato, che si riduce al meno 4,3% considerando anche l'incoming. Al 30 giugno, il prenotato luglio-dicembre 2026 riporta un calo del 7%, ma le ultime settimane si sono dimostrate strategiche per una positiva inversione di tendenza».\r

Modello vincente\r

Quel che è certo è che il modello, praticamente unico sul mercato italiano, del consorzio fra diversi tour operator, ognuno gestito dal proprio product manager che ne è anche il proprietario, si è rivelato vincente anche nei momenti di crisi.\r

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“Il fatto di centralizzare le attività di marketing, comunicazione e amministrazione, lasciando ai singoli l'operatività sul singolo brand, ci ha consentito di sfruttare al meglio le economie di scala. Abbinato alla passione dei pm, questo fattore ci ha permesso di guadagnare una posizione solida sul mercato, che ci consente di affrontare con serenità anche i momenti di difficoltà come quello attuale insieme a uno staff che oggi è più numeroso anche rispetto al pre pandemia».\r

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Peci segnala poi come ci sia stato un cambio nella dinamica dei consumi dei viaggiatori: «Accanto a destinazioni che stanno realizzando performance importanti, penso ad esempio al Brasile o alla Cina, ci sono mete inspiegabilmente ferme come l'India. Dal canto loro, gli Emirati Arabi sono invece in ripresa».\r

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Sul fronte Stati Uniti, i numeri stentano a riprendersi per quell'\"effetto antipatia\" che l'amministrazione Trump ha suscitato in parecchi viaggiatori. «Il ruolo giocato dal Nord America negli scorsi anni è stato per certi versi, fatti i dovuti distinguo, rimpiazzato dalla Cina. Un Paese \"nuovo\", da scoprire, dagli ampi spazi, caratterizzato da scenari naturali diversi e da culture differenti fra loro».\r

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","post_title":"Peci, Quality Group: «Nelle ultime settimane crescita sul prenotato fra il 20 e il 30%»","post_date":"2026-07-03T12:45:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1783082743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per la nuova rotta di Tap Air Portugal da Lisbona a Curitiba, che diventa la quattordicesima città brasiliana servita dal vettore lusitano.\r

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Il collegamento viene operato tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, con un Airbus A330-200 configurato con 269 posti. La rotta opererà con un percorso circolare: Lisbona-Curitiba-Rio de Janeiro-Lisbona, offrendo alla capitale del Paraná il suo primo collegamento diretto con l'Europa e al contempo alimentando l'hub di Rio.\r

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Tap si conferma al primo posto tra le compagnie aeree europee per numero di destinazioni e voli verso il Brasile: questo nuovo servizio si aggiunge inoltre all'aumento delle frequenze verso Porto Alegre e Florianópolis, entrambe le quali beneficeranno di un quarto volo settimanale proprio da questo mese di luglio.\r

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La rotta per Curitiba rientra nel lancio di 4 novità internazionali per l'estate, da Lisbona e Porto: Atene, operativa dal 1° luglio da Lisbona, con cinque voli settimanali per la capitale greca, rafforzando il segmento mediterraneo del suo network europeo.\r

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Da Porto, la compagnia aerea inaugurerà due nuove rotte: Porto-Terceira, nell'arcipelago delle Azzorre, operata quattro volte a settimana, e Porto-Praia, a Capo Verde, servita tre volte a settimana. Queste nuove rotte riflettono la volontà di sfruttare al meglio il potenziale di Porto come secondo hub portoghese, collegandolo con destinazioni insulari molto ambite dal mercato turistico, generando al contempo ulteriore traffico di collegamento con il network transatlantico.","post_title":"Tap Air Portugal vola a Curitiba, 14a destinazione servita in Brasile","post_date":"2026-07-03T12:12:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1783080722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_518140\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Denise Bolandrina ed Elena Barbieri Ripamonti[/caption]\r

Riconoscere un cliente ad alto potenziale di spesa non è più questione di apparenza. Lo dimostra l’analisi presentata a Milano da Global Blue, che invita il trade a superare gli stereotipi generazionali: tra i giovani viaggiatori internazionali il profilo dello shopper non sempre coincide con l’immagine consolidata dell’alto spendente, e distinguerlo richiede oggi strumenti di profilazione più sofisticati rispetto al passato.\r

I numeri, del resto, parlano chiaro. Sul mercato italiano gli shopper Gen Z sono cresciuti del 22% nell’ultimo anno, con una spesa Tax Free in aumento dell’11%; dal 2019 l’incremento sfiora il 368%, contro il 39% registrato dalle altre generazioni. Se la Spagna resta la meta più frequentata (35% dei viaggiatori Gen Z contro il 29% italiano), è l’Italia a guidare l’Europa per spesa generata da questo target, con il 28% del totale continentale. Milano si conferma seconda piazza europea dopo Parigi, con scontrini medi che superano i 1.400 euro, ben oltre Roma, Firenze o le principali città spagnole.\r

Un dato particolarmente rilevante per chi programma accoglienza e promozione riguarda la provenienza di questi viaggiatori. Gli Stati Uniti si confermano primo mercato Gen Z in Italia, con il 21% degli shopper (+20%) e una spesa media di circa 1.000 euro; la Cina, pur seconda per incidenza (10% degli shopper), cresce del 48% e rappresenta oggi il bacino con il maggior potenziale di sviluppo. A completare il quadro, un’area latinoamericana in forte movimento — Brasile e Argentina su tutti — che il trade è chiamato a monitorare con attenzione crescente, superando un approccio ancora troppo concentrato sulle sole nazionalità storiche.\r

A questa geografia si somma una composizione interna del target che merita altrettanta cura: la Gen Z in Italia è in larga parte costituita da consumatori aspirational (85% degli shopper), ma include una nicchia Uhnwi — appena lo 0,3% dei viaggiatori — capace di una spesa media di 51.000 euro, superiore a quella di qualsiasi altra fascia d’età.\r

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Segmento emergente\r

«La Generazione Z non è più soltanto un segmento emergente, ma una componente sempre più strategica per il Tax Free Shopping in Italia - ha dichiarato Denise Bolandrina, marketing&communication director di Global Blue -. Stiamo osservando consumatori guidati da nuove logiche di acquisto, in cui valore percepito, desiderabilità del prodotto e influenza dei social media giocano un ruolo determinante».\r

Un’osservazione che trova eco, e sviluppo, nell’intervento di Elena Barbieri Ripamonti, AI trainer di Poliedro, partner di Global Blue sui temi della formazione: «È l’esperienza in-store, l’esperienza del cliente in prima persona, che conta per la Gen Z - ha spiegato, ricordando che - l’obiettivo è ingaggiare la Gen Z in maniera fluida».\r

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Un principio che, cucito alle parole di Bolandrina, delinea un percorso coerente: prima capire chi si ha davvero di fronte — anche in termini di provenienza e cultura d’acquisto — poi costruire un’esperienza all’altezza delle sue aspettative. Un lavoro che riguarda tanto il retail quanto l’intera filiera dell’accoglienza, chiamata a intercettare una generazione che valuta ogni tappa del proprio viaggio con lo stesso metro esigente.\r

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(Micol Rossi)","post_title":"Milano seconda in Europa dopo Parigi: la Gen Z ridefinisce il Tax Free Shopping","post_date":"2026-07-03T11:51:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1783079475000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_518121\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Peci, Michele De Carlo e Cristina Giordano[/caption]\r

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Sarà la particolare congiuntura geopolitica, sarà la voglia di viaggiare che nin manca mai, sarà un fenomeno in parte legato alle mode del momento, ma l'America Latina sta riscuotendo un successo crescente nelle scelte dei viaggiatori.\r

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La conferma arriva da Michele De Carlo, managing director di Latin World, che nel corso di una serata milanese dedicata alla Colombia, ha evidenziato risultati superiori alle attese per il brand della famiglia di Quality Group. «A oggi abbiamo già raggiunto il fatturato dell'intero 2025. Merito sicuramente del Brasile, meta richiestissima, che genera un importante numero di repeater. Merito però anche della Colombia, una destinazione che sta conquistando terreno, anche in virtù della varietà e qualità dell'offerta».\r

Una meta sicura\r

Certo, ammette De Carlo, la destinazione va affrancata da quell'immagine di meta poco sicura che ancora, immotivatamente, sta condizionando le scelte di alcuni viaggiatori: «La Colombia è una meta assolutamente tranquilla, vivibile, con tante frecce all'arco da scoccare. Il circuito classico, che comprende Bogotà con i suoi musei e la vicina Villa de Leyva, Medellin, la zona Cafetera e Cartagena, continua a essere il più richiesto, ma le possibilità di ampliare il raggio d'azione all'Amazzonia o alla zona archeologica tuttora meno visitata sono ampie».\r

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In catalogo, oltre ai grandi classici, si trovano anche i tour della linea QSmart, dal prezzo particolarmente competitivo, dedicati a una clientela che vuole sentirsi più libera. Nella linea QFeel rientra invece un itinerario-tipo che consente di vivere un'esperienza di lusso nel Paese, con servizi esclusivi personalizzati. «Naturalmente le proposte in catalogo rappresentano solo spunti dai quali partire per declinare la propria esperienza di viaggio - aggiunge il manager -. Non va infatti dimenticato che la metà del fatturato di Latin World deriva dal su misura e che, grazie alla profonda esperienza maturata sui Paesi programmati, possiamo studiare viaggi ad hoc».","post_title":"Latin World, De Carlo: «Già raggiunto l'intero fatturato totalizzato nel 2025»","post_date":"2026-07-03T10:03:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1783072993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_321917\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carsten Spohr[/caption]\r

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Ieri l'intera dirigenza di Lufthansa e il primo ministro portoghese, Luís Montenegro, si sono incontrati a Santa Maria da Feira, vicino a Porto, per l'inaugurazione dei lavori preparatori per la costruzione di un impianto di manutenzione aeronautica di 55.000 metri quadrati da parte di Lufthansa Technik.\r

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Il grande interesse della stampa riguarda la possibile influenza che questo investimento di Lufthansa in Portogallo potrebbe avere sulla vendita di TAP a una compagnia aerea privata, nella cui lista di candidati figurano solo due concorrenti: Air France e Lufthansa.\r

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Né il primo pinistro portoghese né l'amministratore delegato di Lufthansa hanno collegato la vendita di TAP al consistente investimento tedesco. Il primo ha affermato che la vendita dimostra l'impegno di Lufthansa nei confronti del Portogallo, mentre il secondo ha sottolineato che \"siamo presenti in questo Paese da settant'anni\" e che tale investimento garantisce la loro presenza continuativa. \r

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Le due questioni sono distinte, sebbene Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa, abbia ammesso che \"questo impegno spiega anche il nostro interesse per TAP, come naturale estensione del nostro impegno in questo Paese\".","post_title":"Lufthansa costruisce un enorme impianto di manutenzione in Portogallo. C'è di mezzo l'affare TAP?","post_date":"2026-07-02T13:30:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1782999003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"518038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air in allungo da Torino Airport con l'inserimento di quattro nuove rotte internazionali pensate per la stagione sciistica: dal 16 gennaio 2027 decolleranno i collegamenti diretti da Breslavia, Danzica e Katowice, in Polonia, e da Praga, in Repubblica Ceca, operativi ogni sabato fino all’inizio di marzo.\r

Le nuove rotte - i biglietti sono in vendita da ieri, 1° luglio - si inseriscono nel percorso di crescita di Wizz Air a Torino, già avviato con l’annuncio dell’apertura della nuova base operativa. La base, settima in Italia e quarantesima a livello globale per la compagnia, prevede il posizionamento di due aeromobili sullo scalo piemontese: il primo dal 14 settembre e il secondo dal 25 ottobre 2026.\r

Nel 2026 il network della low cost ungherese da Torino arriverà complessivamente a 20 rotte verso 9 Paesi.\r

«Questi nuovi collegamenti contribuiranno a generare nuovi flussi di traffico in entrata dai mercati dell’Europa centrale, avvicinando sempre più passeggeri internazionali alle principali località sciistiche del Piemonte e sostenendo concretamente lo sviluppo del turismo invernale nella regione - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Grazie anche alla crescita di Torino, Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza in Italia, offrendo più scelta, tariffe accessibili e nuove opportunità di viaggio ai passeggeri italiani ed europei».\r

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«Le quattro nuove rotte sci di Wizz Air rafforzano il posizionamento di Torino come aeroporto di riferimento per gli sciatori da tutta Europa interessati alla varietà e alla qualità dell’offerta delle montagne piemontesi - ha sottolineato Paolo Papale, direttore sviluppo aviation di Torino Airport -. I collegamenti con Polonia e Repubblica Ceca aprono nuove opportunità per intercettare flussi turistici verso Torino, le Alpi del Nord-Ovest e il sistema neve regionale».\r

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La rotta è servita tre volte alla settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì: grazie alla presenza di una base operativa Wizz Air presso l'aeroporto Marco Polo, i passeggeri potranno beneficiare di nuove opportunità di viaggio verso numerose destinazioni europee servite dal vettore, con partenza dall’hub di Venezia.\r

Sono complessivamente 11 le destinazioni operate da Wizz Air dal Nord Sardegna (otto da Alghero e 3 da Olbia) nel corso dell'estate 2026. Complessivamente la low cost offre oltre 439mila posti nella summer in corso, registrando, solo nello scalo di Alghero, una crescita del 253% rispetto all'estate precedente e consolidando la propria posizione come terza compagnia aerea dell'Aeroporto del Nord Ovest.\r

“L'avvio del collegamento con Venezia amplia ulteriormente le opportunità di mobilità rafforzando i collegamenti con il mercato nazionale e creando al tempo stesso nuove possibilità di accesso al network internazionale di Wizz Air”, dichiara Silvio Pippobello, amministratore delegato degli aeroporti del Nord Sardegna. “L'investimento della compagnia sullo scalo di Alghero continua a produrre risultati concreti, con un'offerta di collegamenti sempre più ampia e competitiva che contribuisce alla crescita dell'attrattività del territorio del Nord Sardegna producendo, inoltre, una positiva diversificazione del network.”","post_title":"Wizz Air operativa sulla nuova rotta stagionale da Alghero a Venezia","post_date":"2026-07-01T13:24:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1782912244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"517949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis lancia Civitatis Pro, la nuova identità che riunisce e rafforza la sua offerta dedicata ai professionisti del turismo.\r

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Civitatis Pro nasce per dare forma a una realtà che il business B2B dell'azienda costruisce da anni: una rete globale di partner professionali che integrano, distribuiscono o raccomandano il catalogo di attività di Civitatis attraverso i propri canali, con una presenza consolidata in mercati chiave come Spagna, Brasile, Messico, Argentina, Italia e Francia. Il canale professionale si è infatti affermato come uno dei principali motori di crescita dell'azienda, che prevede di chiudere il 2026 con un incremento del 32% del proprio volume d'affari B2B.\r

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«Civitatis Pro nasce per rappresentare una realtà che cresce da anni all'interno dell'azienda. Oggi collaboriamo con oltre 50.000 partner in tutto il mondo e volevamo dotare questo ecosistema di un'identità, di strumenti e di una proposta di valore all'altezza della sua importanza strategica e della maturità raggiunta. Non si tratta di un semplice cambio di nome, ma di una scelta che riflette il modo in cui vogliamo competere, collaborare e continuare a crescere insieme ai nostri partner nei prossimi anni», afferma Andrés Spitzer, ceo di Civitatis.\r

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Questa è la proposta di valore che Civitatis Pro mette ora a disposizione di ogni partner: «Vogliamo che ogni professionista del turismo trovi in Civitatis Pro molto più di un semplice fornitore di attività: un partner capace di aiutarlo a vendere di più, operare meglio e offrire ai propri clienti un'esperienza davvero distintiva. È questa la differenza tra vendere singole esperienze e costruire una relazione di lungo periodo con ciascun partner», sottolinea Verónica de Íscar, chief B2B sales officer di Civitatis.\r

Semplificazione\r

Con questo lancio, l'azienda semplifica e rinnova la propria offerta per il settore professionale, riunendo sotto un'unica identità i principali modelli di collaborazione B2B e B2B2C. Questa evoluzione punta a rafforzare il posizionamento di Civitatis come partner strategico, offrendo una soluzione più chiara, flessibile e adattabile alle esigenze di ogni business.\r

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L'offerta si articola attorno a cinque grandi profili, ciascuno con esigenze specifiche: agenzie di viaggio retail, che cercano strumenti di prenotazione semplici ed efficaci; tour operator e grossisti, che necessitano di scalabilità e condizioni dedicate; marketplace e partner tecnologici, focalizzati su integrazione e performance; content creator, interessati a monetizzare la propria audience; e aziende che integrano attività come servizio complementare, benefit o valore aggiunto per clienti, utenti, dipendenti, membri o ospiti. Questa struttura consente di adattare comunicazione, strumenti e supporto alla realtà di ciascun partner.\r

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Non si tratta di un cambiamento isolato, ma del punto di partenza di un'evoluzione progressiva del segmento B2B dell'azienda: un modo più chiaro, professionale e competitivo di collaborare con partner in tutto il mondo.\r

Quattro orizzonti\r

La proposta di valore di Civitatis Pro si fonda su quattro pilastri: un catalogo accuratamente selezionato, tecnologia adattata ai diversi modelli di distribuzione, supporto specializzato e accompagnamento commerciale.\r

A differenza dei modelli basati esclusivamente sull'ampiezza dell'inventario, Civitatis punta su una selezione rigorosa di attività, visite guidate, escursioni, trasferimenti ed esperienze, con particolare attenzione alla qualità, all'affidabilità operativa e alla soddisfazione del viaggiatore. Questo approccio consente ai partner di raccomandare e distribuire esperienze con maggiore fiducia, senza dover sviluppare internamente una rete di fornitori locali.\r

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Dal punto di vista tecnologico, Civitatis Pro integra diverse soluzioni per facilitare la distribuzione del catalogo in funzione del modello di business di ciascun partner: piattaforma professionale, integrazioni API, soluzioni white label, cobranding, widget, link dedicati e accordi personalizzati. L'obiettivo è offrire un'esperienza flessibile, capace di adattarsi sia ai modelli di vendita assistita sia agli ambienti completamente integrati e automatizzati.\r

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Inoltre, l'azienda dispone di team specializzati di assistenza e customer care che supportano il cliente prima, durante e dopo l'attività, un aspetto particolarmente importante per i partner che necessitano di operare in sicurezza e garantire un servizio di qualità ai propri clienti.\r

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Con il lancio di questo nuovo marchio, Civitatis innalza ulteriormente lo standard delle proprie partnership professionali, combinando innovazione tecnologica e attenzione umana per guidare il futuro della distribuzione delle esperienze turistiche.","post_title":"Civitatis lancia Civitatis Pro e rinnova la propria offerta professionale","post_date":"2026-07-01T10:05:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1782900306000]}]}}