Tap Air Portugal: Frederic Gossot è il nuovo senior director of sales and distribution

Tap Air Portugal ha nominato Frederic Gossot nuovo senior director of sales and distribution: di nazionalità francese, il nuovo manager del vettore portoghese conta oltre 25 anni in aree di gestione nel settore dell’aviazione, tra cui spiccano gli incarichi ricoperti in Air France, Air France-Klm e Qatar Airways, dove attualmente era regional director for Western Europe. ha nominatodi nazionalità francese, il nuovo manager del vettore portoghese conta oltre 25 anni in aree di gestione nel settore dell’aviazione, tra cui spiccano gli incarichi ricoperti in Air France, Air France-Klm e Qatar Airways, dove attualmente era regional director for Western Europe.

Master in Management alla Essec Business School, Frederic Gossot ha completato un programma avanzato di management alla Hec e ottenuto la certificazione Cpd dalla London School of Economics in Managerial Finance. Durante il proprio percorso professionale, Frederic Gossot si è specializzato in aree quali la gestione di grandi team, leadership e problem solving in ambienti multiculturali, il crisis management, la partecipazione e lo sviluppo di alleanze e partnership strategiche, la preparazione di business plan e l’orientamento ai risultati.