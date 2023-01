Stati Uniti: la Faa blocca tutti i voli a causa di un guasto informatico Sono attualmente bloccati a terra tutti i voli negli aeroporti degli Stati Uniti. Un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Federal Aviation Administration – Faa – ha costretto a fermare tutti i voli, con possibili conseguenze per il trasporto aereo mondiale. Una situazione mai verificatasi fino ad oggi. Secondo quanto riportato dai media Usa, Nbc in primis, la Faa ha confermato di essere al lavoro per ripristinare il proprio sistema Notam (Notam to Air Missions), che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte di volo, il cui malfunzionamento ha costretto alla sospensione delle attività di volo. Attualmente i ritardi riguardano già 7.076 voli, di cui 1.230 in entrata o in uscita dagli Stati Uniti. Complessivamente i voli cancellati sono 1.354, di cui 99 in entrata e in uscita dagli Usa. La Faa ha dichiarato che “sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avviso. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ricaricando il sistema che interessa l’intero spazio aereo nazionale”. Complessivamente, come riportato dai dati Cirium, nella giornata di oggi, 11 gennaio, sono programmati oltre 21.000 voli in partenza dagli aeroporti statunitensi.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437106 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono attualmente bloccati a terra tutti i voli negli aeroporti degli Stati Uniti. Un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Federal Aviation Administration - Faa - ha costretto a fermare tutti i voli, con possibili conseguenze per il trasporto aereo mondiale. Una situazione mai verificatasi fino ad oggi. Secondo quanto riportato dai media Usa, Nbc in primis, la Faa ha confermato di essere al lavoro per ripristinare il proprio sistema Notam (Notam to Air Missions), che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte di volo, il cui malfunzionamento ha costretto alla sospensione delle attività di volo. Attualmente i ritardi riguardano già 7.076 voli, di cui 1.230 in entrata o in uscita dagli Stati Uniti. Complessivamente i voli cancellati sono 1.354, di cui 99 in entrata e in uscita dagli Usa. La Faa ha dichiarato che "sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avviso. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ricaricando il sistema che interessa l'intero spazio aereo nazionale". Complessivamente, come riportato dai dati Cirium, nella giornata di oggi, 11 gennaio, sono programmati oltre 21.000 voli in partenza dagli aeroporti statunitensi. [post_title] => Stati Uniti: la Faa blocca tutti i voli a causa di un guasto informatico [post_date] => 2023-01-11T13:24:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673443448000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia è destinata a salire sul primo gradino del podio dei paesi più visitati al mondo nel 2025, quando gli arrivi internazionali saliranno a 93,7 milioni. La previsione è quella stilata da GlobalData che evidenzia come il Paese sorpasserà quindi la Spagna, che aveva superato la Francia nel 2021. All'interno del rapporto "Tourism Destination Market Insight: Western Europe", la Francia deteneva il titolo di Paese più visitato al mondo prima della pandemia, con 88,1 milioni di visitatori nel 2019. Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025. "Insieme all'Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale - sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall'Europa stessa - in particolare Regno Unito, Germania e Belgio - ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti". La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni. [post_title] => Francia: nel 2025 potrebbe essere la destinazione più visitata al mondo, con 93,7 milioni di arrivi [post_date] => 2023-01-11T11:16:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673435760000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437063" align="alignleft" width="300"] Porto Flavia[/caption] Il comune di Iglesias si affida a The Gate Communication per le attività di ufficio stampa e media relations. L’agenzia, da sempre con un portfolio tourism-oriented e un’esperienza notevole nella valorizzazione delle destinazioni turistiche, nazionali ed estere, è pronta a lanciarsi in una nuova sfida: implementare ulteriormente la visibilità di un territorio che ha molto da offrire. Iglesias, infatti, non è solo mare; c’è la bellezza delle sue coste ma soprattutto autentiche esperienze basti pensare all’unicità dei siti minerari, tra cui Porto Flavia o al Cammino Minerario di Santa Barbara, 500 km in 30 tappe che raccontano 8000 anni di storia. “Siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova collaborazione con il Comune di Iglesias. Facilmente raggiungibile attraverso l’aeroporto di Cagliari, collegato più volte al giorno con il resto d’Italia, Iglesias ha tutte le carte in tavola per essere un territorio fortemente attrattivo 365 giorni l’anno. L’impegno di The Gate Communication, infatti, sarà quello di dare valore alla sua offerta turistica puntando anche alla destagionalizzazione affinchè qualunque tipo di turista possa captare autenticità, storia, bellezza e scoperta. Il lavoro dell’agenzia si articolerà su più fasi attraverso media relations, organizzazione di press tour, presenza ai più importanti appuntamenti b2b – dichiara Valerio Tavani, responsabile ufficio stampa di The Gate Communication. “Una collaborazione importante – spiega il sindaco Mauro Usai – che consentirà di implementare la promozione turistica e di far conoscere la Città di Iglesias e il suo territorio ad un numero sempre maggiore di persone e di addetti ai lavori. La partnership con The Gate Communication arriva dopo gli importanti risultati ottenuti in questi anni nella riqualificazione dei siti minerari e nel loro rilancio in ambito culturale e turistico. Una maniera per realizzare un ulteriore salto di qualità, grazie alla sinergia con un’agenzia leader nel settore”. [post_title] => The Gate Communication rappresenta il comune di Iglesias [post_date] => 2023-01-11T11:03:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673434981000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia investe ancora sull'Italia in vista dell'estate con l'aumento del numero dei voli da Belgrado verso Bologna, Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Un rafforzamento che si accompagna al recente lancio delle nuove rotte per Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo, oltre al volo su Venezia operativo tutto l'anno. Nel dettaglio, Bologna sarà servita da 4 frequenze settimanali dal 20 marzo prossimo; Roma con 12 frequenze a settimana dal 24 aprile e Milano con 10 voli alla settimana, dal 5 giugno. La compagnia collega l'Italia all'Est Europa con voli via Belgrado verso destinazioni quali: Romania, Bulgaria, Macedonia del Nord, Slovenia, Croazia, Albania, Polonia, Cipro, Grecia, ma anche gli Stati Uniti con voli per Chicago e New York e la Cina con volo diretto da Belgrado per Tainjin. La flotta del vettore è composta da Airbus A330-200, A320 e A319. [post_title] => Air Serbia: più frequenze per l'estate su Bologna, Milano e Roma [post_date] => 2023-01-11T09:23:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673429018000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' tornato in servizio rotta Dubai-Londra Heathrow il primo A380 di Emirates completamente rinnovato, in linea con il programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari varato dalla compagnia aerea. L'A380 presenta gli ultimi prodotti e i recenti interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori visibili nella moquette e nei pannelli a parete. Sul ponte superiore, i sedili di First e Business Class sfoggiano l'ultimo rivestimento in pelle color crema e finiture in legno dai toni più chiari, simili al prodotto "game changer" della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell'albero ghaf di Emirates è presente in tutti gli interni, compresi i pannelli stampati a mano nella doccia termale di prima classe. "Lo spazioso A380 sarà ancora più impressionante e confortevole - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Il progetto riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all'interno di Emirates e negli Emirati Arabi Uniti". Il prossimo aeromobile A380 di Emirates in attesa di restyling è l'A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine del mese di gennaio. Man mano che il programma di ammodernamento andrà avanti, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su due velivoli. Ciò significa che un aeromobile della flotta verrà ritirato dal servizio ogni otto giorni e trasferito presso le strutture di Emirates Engineering. Entro il 2024, tutti i 67 A380 del programma di ammodernamento ritorneranno in servizio. Dopo aver ammodernato gli A380, la compagnia aerea inizierà a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. Il vettore prevede di completare il programma di ammodernamento nel 2025. [post_title] => Emirates: in servizio il primo A380 con cabine e prodotto totalmente rinnovati [post_date] => 2023-01-10T11:42:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673350962000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436956 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Alessandro Caristo il general manager del Nolinski Venezia, il nuovo hotel luxury lifestyle del gruppo francese Evok in apertura quest'anno. Nato in una famiglia di albergatori, Caristo ne ha ereditato la passione per l’ospitalità e il servizio. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola alberghiera di Stresa e Milano, ha iniziato la propria carriera negli alberghi a 4 e a 5 stelle tra Londra, la Svizzera e l’Italia. Accumulati oltre dieci anni di esperienza maturati fra le attività di front office, il settore food&beverage e le vendite, Caristo ha conseguito il master in economia e gestione del turismo presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Ha successivamente assunto incarichi dirigenziali all’interno di alberghi italiani e svizzeri, tra i quali spicca il suo periodo da direttore dell’hotel Cipriani nel capoluogo veneto, poco prima di entrare a far parte del gruppo Evok e assumere la direzione del Nolinski Venezia. Il suo primo incarico sarà ora quello di scegliere e assumere i 140 impiegati che andranno a costituire il suo team. Di proprietà di Pierre Bastid, il gruppo Evok nasce da un’idea di Romain Yzerman e di Emmanuel Sauvage, direttore generale, nel 2014. L’obiettivo dei tre co-fondatori era quello di creare nuovi approcci al lifestyle e destinazioni turistiche capaci di cambiare le regole del gioco nel campo dell’ospitalità di lusso. Oltre al brand Nolinski, la compagnia vanta anche i marchi Brach e Sinner, nonché altri ristoranti e proprietà indipendenti. Attualmente gestisce sei indirizzi brandizzati. In arrivo, in aggiunta al Nolinski Venezia, ci sono i Brach di Madrid e di Roma, la cui inaugurazione è prevista rispettivamente nel 2024 e nel 2025. [post_title] => L’ex direttore del Cipriani, Alessandro Caristo, nominato gm del nuovo Nolinski Venezia [post_date] => 2023-01-10T10:09:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673345355000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal potenzia i collegamenti lungo raggio operati da Porto: la prossima primavera debutterà una nuova rotta per Luanda, in Angola, mentre quella già attiva su New York diventerà giornaliera. Dalla fine di maggio 2023, previa approvazione governativa, saranno due a settimana i voli per Luanda, mentre le due rotazioni settimanali tra Porto e New York-Jfk passeranno a sette durante la stagione estiva, e saranno servite da un Airbus A321LR. Anche i voli per Rio de Janeiro-Galeao e San Paolo-Guarulhos saranno attivi per tutta l'estate, rispettivamente con tre e due voli settimanali e orari "ottimizzati". Con questi aumenti, Tap "raddoppia quasi l'offerta di voli intercontinentali all'aeroporto Francisco Sá Carneiro, aumentando il collegamento di Porto con due dei più importanti mercati di emissione per il turismo, gli Stati Uniti e il Brasile, nonché con una città di crescente importanza in termini di affari con la regione settentrionale, Luanda", ha dichiarato il ceo, Christine Ourmières-Widener in una nota ripresa da Air Journal. L'estate 2023 a Porto si concentrerà anche sul miglioramento della rete di destinazioni a medio raggio. Le rotte europee più richieste saranno rafforzate: la rotta Ginevra-Cointrin, ad esempio, passerà da quattro a cinque frequenze settimanali e la Zurigo-Kloten da tre a cinque voli settimanali. Parigi, Londra, Lussemburgo e Funchal saranno tutte servite da aeromobili Airbus a corridoio singolo, "favorendo una maggiore coerenza e qualità del prodotto offerto e un aumento del 10% della capacità in termini di posti disponibili". [post_title] => Tap Air Portugal raddoppia, quasi, l'offerta dei voli lungo raggio da Porto [post_date] => 2023-01-10T09:35:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673343358000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Monaco ha scelto Interface Tourism Italy per la rappresentanza sul nostro mercato. L'incarico dell'agenzia integrata di pr, comunicazione e marketing specializzata nel settore turistico comprende attività di marketing e azioni rivolte agli operatori del settore, inclusi i principali attori del comparto Mice, agenti e consulenti di viaggio, con l’obiettivo strategico di tracciare un più preciso posizionamento sul mercato, differenziandolo da quello dei competitor, e rafforzare concretamente la brand awareness della destinazione. Grande enfasi verrà posta alla comunicazione e alle attività rivolte alla stampa, così come alla presenza digitale e alla gestione dei profili social. Il Principato di Monaco è forte di un'offerta variegata, ricca di eventi e occasioni di scoperta per i viaggiatori. Il prestigio di questo territorio, da sempre meta gettonata per una vacanza all’insegna del lifestyle, è ben conosciuto sul mercato italiano; la mission è quella di andare oltre gli stereotipi fornendo nuove chiavi di lettura e ampliando le opportunità per la destinazione. Monaco infatti è un paese d’arte e di cultura, dove la vitalità e la diversità di manifestazioni artistiche ne forgiano da sempre l’identità. “L’incarico rappresenta per noi una sfida entusiasmante; da sempre la destinazione ha una connotazione molto forte che cercheremo in parte di scardinare e nel contempo arricchire grazie alla competenza ed expertise dell’agenzia – commenta Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy –. L’obiettivo è quello di posizionare in una nuova veste il territorio monegasco e ispirare i maggiori player nel mercato e media attraverso attività di marketing e comunicazione. Monaco è una destinazione di prestigio che vogliamo far splendere e far conoscere nei suoi lati più nascosti ma pur sempre preziosi.” [post_title] => Visit Monaco affida la rappresentanza nel nostro paese a Interface Tourism Italy [post_date] => 2023-01-09T13:48:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673272135000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte con tante novità di programmazione e comunicazione il 2023 di Etnia Travel Concept, tra cui nuovi cataloghi e un sito web completamente rinnovato a breve online. Per presentare il tutto, l'operatore ha perciò già preparato una fitta agenda di appuntamenti dedicati agli agenti di viaggio. E' quasi infatti completamente definita la proposta formativa sul campo, con diversi fam trip già programmati e una serie di eventi in presenza, tra i quali uno ad hoc per i 15 anni dalla nascita del tour operator. Per quanto riguarda i viaggi con gli agenti si inizierà quindi a febbraio, con un coinvolgente itinerario tra i parchi della Tanzania. Nel mese successivo, si andrà invece alla scoperta della Cappadocia. La stagione dei fam proseguirà poi con una crociera a bordo di Norwegian Cruise Line, un tour alla scoperta del Guatemala e un avventuroso viaggio tra Ecuador, Amazzonia e Galapagos. Altre mete saranno svelate più avanti nel corso dei mesi, programmate in base anche alla curiosità e alle esigenze degli agenti stessi. [post_title] => Etnia Travel Concept: fam trip ed eventi per presentare tutte le novità 2023 [post_date] => 2023-01-09T12:48:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673268531000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "stati uniti la faa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":18,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2112,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono attualmente bloccati a terra tutti i voli negli aeroporti degli Stati Uniti. Un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Federal Aviation Administration - Faa - ha costretto a fermare tutti i voli, con possibili conseguenze per il trasporto aereo mondiale. Una situazione mai verificatasi fino ad oggi.\r

Secondo quanto riportato dai media Usa, Nbc in primis, la Faa ha confermato di essere al lavoro per ripristinare il proprio sistema Notam (Notam to Air Missions), che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte di volo, il cui malfunzionamento ha costretto alla sospensione delle attività di volo.\r

Attualmente i ritardi riguardano già 7.076 voli, di cui 1.230 in entrata o in uscita dagli Stati Uniti. Complessivamente i voli cancellati sono 1.354, di cui 99 in entrata e in uscita dagli Usa.\r

La Faa ha dichiarato che \"sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avviso. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ricaricando il sistema che interessa l'intero spazio aereo nazionale\". \r

Complessivamente, come riportato dai dati Cirium, nella giornata di oggi, 11 gennaio, sono programmati oltre 21.000 voli in partenza dagli aeroporti statunitensi. ","post_title":"Stati Uniti: la Faa blocca tutti i voli a causa di un guasto informatico","post_date":"2023-01-11T13:24:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1673443448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia è destinata a salire sul primo gradino del podio dei paesi più visitati al mondo nel 2025, quando gli arrivi internazionali saliranno a 93,7 milioni. La previsione è quella stilata da GlobalData che evidenzia come il Paese sorpasserà quindi la Spagna, che aveva superato la Francia nel 2021.\r

\r

All'interno del rapporto \"Tourism Destination Market Insight: Western Europe\", la Francia deteneva il titolo di Paese più visitato al mondo prima della pandemia, con 88,1 milioni di visitatori nel 2019. Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025.\r

\r

\"Insieme all'Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale - sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall'Europa stessa - in particolare Regno Unito, Germania e Belgio - ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti\".\r

\r

La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni.\r

\r

","post_title":"Francia: nel 2025 potrebbe essere la destinazione più visitata al mondo, con 93,7 milioni di arrivi","post_date":"2023-01-11T11:16:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673435760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437063\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Porto Flavia[/caption]\r

\r

Il comune di Iglesias si affida a The Gate Communication per le attività di ufficio stampa e media relations. L’agenzia, da sempre con un portfolio tourism-oriented e un’esperienza notevole nella valorizzazione delle destinazioni turistiche, nazionali ed estere, è pronta a lanciarsi in una nuova sfida: implementare ulteriormente la visibilità di un territorio che ha molto da offrire.\r

\r

Iglesias, infatti, non è solo mare; c’è la bellezza delle sue coste ma soprattutto autentiche esperienze basti pensare all’unicità dei siti minerari, tra cui Porto Flavia o al Cammino Minerario di Santa Barbara, 500 km in 30 tappe che raccontano 8000 anni di storia.\r

\r

“Siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova collaborazione con il Comune di Iglesias. Facilmente raggiungibile attraverso l’aeroporto di Cagliari, collegato più volte al giorno con il resto d’Italia, Iglesias ha tutte le carte in tavola per essere un territorio fortemente attrattivo 365 giorni l’anno.\r

L’impegno di The Gate Communication, infatti, sarà quello di dare valore alla sua offerta turistica puntando anche alla destagionalizzazione affinchè qualunque tipo di turista possa captare autenticità, storia, bellezza e scoperta. Il lavoro dell’agenzia si articolerà su più fasi attraverso media relations, organizzazione di press tour, presenza ai più importanti appuntamenti b2b – dichiara Valerio Tavani, responsabile ufficio stampa di The Gate Communication.\r

\r

“Una collaborazione importante – spiega il sindaco Mauro Usai – che consentirà di implementare la promozione turistica e di far conoscere la Città di Iglesias e il suo territorio ad un numero sempre maggiore di persone e di addetti ai lavori.\r

La partnership con The Gate Communication arriva dopo gli importanti risultati ottenuti in questi anni nella riqualificazione dei siti minerari e nel loro rilancio in ambito culturale e turistico. Una maniera per realizzare un ulteriore salto di qualità, grazie alla sinergia con un’agenzia leader nel settore”.","post_title":"The Gate Communication rappresenta il comune di Iglesias","post_date":"2023-01-11T11:03:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673434981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia investe ancora sull'Italia in vista dell'estate con l'aumento del numero dei voli da Belgrado verso Bologna, Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Un rafforzamento che si accompagna al recente lancio delle nuove rotte per Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo, oltre al volo su Venezia operativo tutto l'anno.\r

\r

Nel dettaglio, Bologna sarà servita da 4 frequenze settimanali dal 20 marzo prossimo; Roma con 12 frequenze a settimana dal 24 aprile e Milano con 10 voli alla settimana, dal 5 giugno.\r

\r

La compagnia collega l'Italia all'Est Europa con voli via Belgrado verso destinazioni quali: Romania, Bulgaria, Macedonia del Nord, Slovenia, Croazia, Albania, Polonia, Cipro, Grecia, ma anche gli Stati Uniti con voli per Chicago e New York e la Cina con volo diretto da Belgrado per Tainjin. La flotta del vettore è composta da Airbus A330-200, A320 e A319.","post_title":"Air Serbia: più frequenze per l'estate su Bologna, Milano e Roma","post_date":"2023-01-11T09:23:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673429018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' tornato in servizio rotta Dubai-Londra Heathrow il primo A380 di Emirates completamente rinnovato, in linea con il programma di ammodernamento da 2 miliardi di dollari varato dalla compagnia aerea.\r

L'A380 presenta gli ultimi prodotti e i recenti interni di Emirates in tutte le cabine, tra cui 56 posti in Premium Economy sul ponte principale e un nuovo mix di colori visibili nella moquette e nei pannelli a parete. Sul ponte superiore, i sedili di First e Business Class sfoggiano l'ultimo rivestimento in pelle color crema e finiture in legno dai toni più chiari, simili al prodotto \"game changer\" della compagnia aerea. Il caratteristico motivo dell'albero ghaf di Emirates è presente in tutti gli interni, compresi i pannelli stampati a mano nella doccia termale di prima classe.\r

\"Lo spazioso A380 sarà ancora più impressionante e confortevole - ha dichiarato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. Con i nostri interni e prodotti più recenti, questo aeromobile eleva la nostra esperienza di volo in tutte le classi di viaggio e ci consente di offrire più posti in Premium Economy per soddisfare la domanda dei viaggiatori. Il progetto riflette le capacità e le infrastrutture aeronautiche di livello mondiale che esistono all'interno di Emirates e negli Emirati Arabi Uniti\".\r

Il prossimo aeromobile A380 di Emirates in attesa di restyling è l'A6-EUW, e i lavori dovrebbero essere completati entro la fine del mese di gennaio. Man mano che il programma di ammodernamento andrà avanti, gli ingegneri lavoreranno contemporaneamente su due velivoli. Ciò significa che un aeromobile della flotta verrà ritirato dal servizio ogni otto giorni e trasferito presso le strutture di Emirates Engineering. Entro il 2024, tutti i 67 A380 del programma di ammodernamento ritorneranno in servizio. Dopo aver ammodernato gli A380, la compagnia aerea inizierà a lavorare sui suoi 53 Boeing 777 destinati a questo progetto. Il vettore prevede di completare il programma di ammodernamento nel 2025.","post_title":"Emirates: in servizio il primo A380 con cabine e prodotto totalmente rinnovati","post_date":"2023-01-10T11:42:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673350962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Alessandro Caristo il general manager del Nolinski Venezia, il nuovo hotel luxury lifestyle del gruppo francese Evok in apertura quest'anno. Nato in una famiglia di albergatori, Caristo ne ha ereditato la passione per l’ospitalità e il servizio. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola alberghiera di Stresa e Milano, ha iniziato la propria carriera negli alberghi a 4 e a 5 stelle tra Londra, la Svizzera e l’Italia.\r

\r

Accumulati oltre dieci anni di esperienza maturati fra le attività di front office, il settore food&beverage e le vendite, Caristo ha conseguito il master in economia e gestione del turismo presso l’università Ca’ Foscari di Venezia. Ha successivamente assunto incarichi dirigenziali all’interno di alberghi italiani e svizzeri, tra i quali spicca il suo periodo da direttore dell’hotel Cipriani nel capoluogo veneto, poco prima di entrare a far parte del gruppo Evok e assumere la direzione del Nolinski Venezia. Il suo primo incarico sarà ora quello di scegliere e assumere i 140 impiegati che andranno a costituire il suo team.\r

\r

Di proprietà di Pierre Bastid, il gruppo Evok nasce da un’idea di Romain Yzerman e di Emmanuel Sauvage, direttore generale, nel 2014. L’obiettivo dei tre co-fondatori era quello di creare nuovi approcci al lifestyle e destinazioni turistiche capaci di cambiare le regole del gioco nel campo dell’ospitalità di lusso. Oltre al brand Nolinski, la compagnia vanta anche i marchi Brach e Sinner, nonché altri ristoranti e proprietà indipendenti. Attualmente gestisce sei indirizzi brandizzati. In arrivo, in aggiunta al Nolinski Venezia, ci sono i Brach di Madrid e di Roma, la cui inaugurazione è prevista rispettivamente nel 2024 e nel 2025.","post_title":"L’ex direttore del Cipriani, Alessandro Caristo, nominato gm del nuovo Nolinski Venezia","post_date":"2023-01-10T10:09:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673345355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal potenzia i collegamenti lungo raggio operati da Porto: la prossima primavera debutterà una nuova rotta per Luanda, in Angola, mentre quella già attiva su New York diventerà giornaliera. Dalla fine di maggio 2023, previa approvazione governativa, saranno due a settimana i voli per Luanda, mentre le due rotazioni settimanali tra Porto e New York-Jfk passeranno a sette durante la stagione estiva, e saranno servite da un Airbus A321LR.\r

\r

Anche i voli per Rio de Janeiro-Galeao e San Paolo-Guarulhos saranno attivi per tutta l'estate, rispettivamente con tre e due voli settimanali e orari \"ottimizzati\".\r

\r

Con questi aumenti, Tap \"raddoppia quasi l'offerta di voli intercontinentali all'aeroporto Francisco Sá Carneiro, aumentando il collegamento di Porto con due dei più importanti mercati di emissione per il turismo, gli Stati Uniti e il Brasile, nonché con una città di crescente importanza in termini di affari con la regione settentrionale, Luanda\", ha dichiarato il ceo, Christine Ourmières-Widener in una nota ripresa da Air Journal.\r

\r

L'estate 2023 a Porto si concentrerà anche sul miglioramento della rete di destinazioni a medio raggio. Le rotte europee più richieste saranno rafforzate: la rotta Ginevra-Cointrin, ad esempio, passerà da quattro a cinque frequenze settimanali e la Zurigo-Kloten da tre a cinque voli settimanali. Parigi, Londra, Lussemburgo e Funchal saranno tutte servite da aeromobili Airbus a corridoio singolo, \"favorendo una maggiore coerenza e qualità del prodotto offerto e un aumento del 10% della capacità in termini di posti disponibili\".","post_title":"Tap Air Portugal raddoppia, quasi, l'offerta dei voli lungo raggio da Porto","post_date":"2023-01-10T09:35:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673343358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Monaco ha scelto Interface Tourism Italy per la rappresentanza sul nostro mercato. L'incarico dell'agenzia integrata di pr, comunicazione e marketing specializzata nel settore turistico comprende attività di marketing e azioni rivolte agli operatori del settore, inclusi i principali attori del comparto Mice, agenti e consulenti di viaggio, con l’obiettivo strategico di tracciare un più preciso posizionamento sul mercato, differenziandolo da quello dei competitor, e rafforzare concretamente la brand awareness della destinazione. Grande enfasi verrà posta alla comunicazione e alle attività rivolte alla stampa, così come alla presenza digitale e alla gestione dei profili social.\r

Il Principato di Monaco è forte di un'offerta variegata, ricca di eventi e occasioni di scoperta per i viaggiatori. Il prestigio di questo territorio, da sempre meta gettonata per una vacanza all’insegna del lifestyle, è ben conosciuto sul mercato italiano; la mission è quella di andare oltre gli stereotipi fornendo nuove chiavi di lettura e ampliando le opportunità per la destinazione. Monaco infatti è un paese d’arte e di cultura, dove la vitalità e la diversità di manifestazioni artistiche ne forgiano da sempre l’identità.\r

“L’incarico rappresenta per noi una sfida entusiasmante; da sempre la destinazione ha una connotazione molto forte che cercheremo in parte di scardinare e nel contempo arricchire grazie alla competenza ed expertise dell’agenzia – commenta Serena Valle, ceo di Interface Tourism Italy –. L’obiettivo è quello di posizionare in una nuova veste il territorio monegasco e ispirare i maggiori player nel mercato e media attraverso attività di marketing e comunicazione. Monaco è una destinazione di prestigio che vogliamo far splendere e far conoscere nei suoi lati più nascosti ma pur sempre preziosi.”","post_title":"Visit Monaco affida la rappresentanza nel nostro paese a Interface Tourism Italy","post_date":"2023-01-09T13:48:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673272135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte con tante novità di programmazione e comunicazione il 2023 di Etnia Travel Concept, tra cui nuovi cataloghi e un sito web completamente rinnovato a breve online. Per presentare il tutto, l'operatore ha perciò già preparato una fitta agenda di appuntamenti dedicati agli agenti di viaggio. E' quasi infatti completamente definita la proposta formativa sul campo, con diversi fam trip già programmati e una serie di eventi in presenza, tra i quali uno ad hoc per i 15 anni dalla nascita del tour operator.\r

\r

Per quanto riguarda i viaggi con gli agenti si inizierà quindi a febbraio, con un coinvolgente itinerario tra i parchi della Tanzania. Nel mese successivo, si andrà invece alla scoperta della Cappadocia. La stagione dei fam proseguirà poi con una crociera a bordo di Norwegian Cruise Line, un tour alla scoperta del Guatemala e un avventuroso viaggio tra Ecuador, Amazzonia e Galapagos. Altre mete saranno svelate più avanti nel corso dei mesi, programmate in base anche alla curiosità e alle esigenze degli agenti stessi.","post_title":"Etnia Travel Concept: fam trip ed eventi per presentare tutte le novità 2023","post_date":"2023-01-09T12:48:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673268531000]}]}}