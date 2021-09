South African Airways è tornata a volare nei cieli africani

South African Airways è tornate nei cieli e, dopo un lungo percorso di ristrutturazione, ha ripristinato i servizi sia sul network domestico sia su quello continentale. Il primo volo di linea operato ieri, 23 settembre, è stato quello da Johannesburg a Città del Capo; avviati anche i collegamenti verso altre cinque destinazioni africane – Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka e Maputo.

“Questa settimana è decisamente significativa per South African Airways, per i dipendenti e per tutti i cittadini sudafricani – ha dichiarato l’amministratore delegato ad interim della compagnia, Thomas Kgokolo -. Il nostro ritorno nei cieli non è stato facile e rendo omaggio a tutti i dipendenti che hanno lavorato molto per arrivare a questo giorno”.

Kgokolo anticipa che tra le sue priorità c’è gestione fiscale responsabile e prudente e un impegno alla trasparenza. “Ricominciamo questo business con una nuova vision. Il nostro primo ordine del giorno è quello di servire le nostre rotte di partenza in modo efficiente e redditizio e poi guardare all’espansione del network e alla crescita della nostra flotta, il tutto a seconda della domanda e delle condizioni di mercato”.