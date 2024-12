Sncf Voyages Italia: Caroline Chabrol è la nuova direttrice generale Sncf Voyages Italia – Svi – ha scelto Caroline Chabrol come nuova direttrice generale: la società si prepara così al debutto nei collegamenti di Alta Velocità in Italia, previsto per il 2026. Il suo ruolo sarà inizialmente quello di condurre la ripresa del servizio ferroviario tra Milano e Parigi, e contribuirà allo sviluppo dell’offerta di alta velocità con i nuovi treni TgvM di ultima generazione, promuovendo l’innovazione e la mobilità sostenibile come alternativa al trasporto aereo e su gomma. Lo sviluppo in Italia include il lancio di una campagna di recruiting, rivolta a tutte le figure professionali, finalizzata a rafforzare il team dei Caroline Chabrol, attualmente composto da circa 60 dipendenti. A sostegno di questa iniziativa, è stato appena lanciato il nuovo sito web aziendale www.sv-italia.com , con l’obiettivo principale di attrarre nuovi talenti e far conoscere al pubblico l’azienda e i suoi valori. “Entro a far parte della nostra filiale Svi con grande entusiasmo, consapevole dell’importanza di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell’offerta di mobilità ferroviaria in Europa e di rafforzare ulteriormente l’attrattiva del treno per i viaggi su lunga distanza. L’ingresso di Sncf Voyages Italia nel mercato italiano dell’alta velocità arricchirà l’offerta di soluzioni per i passeggeri, introducendo treni di ultima generazione caratterizzati da una maggiore capienza e prestazioni migliorate in termini di sostenibilità ambientale. Questo nuovo servizio andrà ad integrare l’attuale offerta ferroviaria tra l’Italia e la Francia, un collegamento che i passeggeri sperano riprenda al più presto”. Condividi

\r

“Il nostro lavoro degli ultimi anni è decisamente improntato alla cooperazione internazionale e transfrontaliera - sottolinea Ota - lo stesso spirito che porterà la nostra Nova Gorica a condividere nel 2025 con Gorizia il titolo di Capitale Europea della Cultura, ci porta quest’inverno ad avere un unico skipass per le più belle località sciistiche slovene, italiane e austriache. Senza contare che sei di queste località sono raggiungibili in un’ora di guida da un luogo magico quale è Bled, la più amata e riconoscibile tra le cartoline della Slovenia invernale, per un’abbinata sport e cultura davvero imbattibile”.","post_title":"Slovenia d'inverno: tutte le novità della stagione sciistica 2024-25","post_date":"2024-11-29T08:55:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732870532000]}]}}