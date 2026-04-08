Singapore: dal 15 aprile ammesse a bordo solo due power bank per passeggero Dal prossimo 15 aprile su tutti i voli in partenza da Singapore il trasporto a bordo degli aerei delle power bank sarà limitato a due unità per passeggero, al fine di ridurre i rischi di incendio legati alle batterie al litio. Singapore Airlines spiega sul proprio sito web che «applicherà le linee guida aggiornate dell’Icao, e della Caas (l’Autorità per l’aviazione civile di Singapore). Pertanto «i passeggeri possono portare a bordo un massimo di due power bank. È responsabilità dei passeggeri smaltire le batterie in eccesso prima del volo. I power bank fino a 100 Wh possono essere trasportati senza previa autorizzazione. I power bank compresi tra 100 Wh e 160 Wh richiedono l’autorizzazione preventiva della compagnia aerea. I power bank superiori a 160 Wh non sono invece ammessi a bordo. Le batterie devono essere trasportati nel bagaglio a mano e non sono ammesse in quello da stiva. Devono essere riposti in luoghi facilmente accessibili, come la tasca dello schienale del sedile o sotto il sedile davanti. I power bank non devono essere riposti nelle cappelliere della cabina. Per motivi di sicurezza, durante il volo le batterie non devono essere ricaricate utilizzando le prese di corrente o le porte Usb presenti nei sedili e non devono essere utilizzati per ricaricare dispositivi personali». Condividi

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La speranza condivisa da tutti, dento e fuori dal comparto turistico, è quella che la guerra possa finire al più presto. «Questo per diverse ragioni - commenta il ceo di Alidays, Davide Catania -. Credo e spero quindi non si debba parlare di stagioni, ma di qualche mese; magari, se siamo fortunati, di settimane. Certo è che i danni subiti e subendi sono consistenti per le tante cancellazioni; la Pasqua vedeva tante prenotazioni nelle aree mediorientali e nelle destinazioni 'beyond', impattate dall'interruzione del servizio delle compagnie del Golfo. L'Oriente continua a suscitare fortissimo interesse anche per i prossimi mesi, ma il problema è nella disponibilità di voli; le Americhe, sia Nord sia Sud, stanno guadagnando qualche passeggero, ma credo sia presto per immaginare gli scenari dei prossimi mesi».\r

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In questo scenario, Alidays non si ferma. «Avevamo già nei mesi scorsi, prima di questa guerra, creato dell promozioni per il Nord America, che ora abbiamo deciso di prolungare: una su tutte quella dedicata ai pass per l'ingresso nei parchi nazionali americani. Il Sudamerica vede da mesi un andamento positivo, sul quale abbiamo deciso di non intervenire. Detto questo, continueremo a lavorare su tutte le destinazioni. Sui Paesi del Golfo abbiamo semplicemente ridotto la frequenza dei messaggi e abbiamo cambiato l'oggetto della nostra comunicazione; non parliamo del “viaggio di oggi e forse nemmeno di quello di domani”; tuttavia prepariamo la ripartenza, per la quale auspico tempi non lunghi».","post_title":"Alidays, Catania: «Il problema è nella mancanza di capacità aerea»","post_date":"2026-04-02T09:49:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775123341000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510949\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jong Park, vicepresidente Asiana Airlines[/caption]\r

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Il 2026 disegnato come anno di ulteriore espansione in Europa per Asiana Airlines, si trova a fare i conti - come l'intera industria del trasporto aereo - con la crisi causata dal conflitto in Iran.\r

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Jong Man Park, vicepresidente della compagnia aerea della Corea del Sud, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo volo da Milano Malpensa, ammette i timori legati al perdurare della situazione di stallo sui cieli mediorientali: \"L'impatto c'è stato sin dall'inizio della guerra - spiega il manager -: il prezzo del petrolio (e dunque del carburante per aerei) è salito e ne risentiremo da aprile e maggio. Speriamo solo che la situazione in Medio Oriente si calmi.\r

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\"Ma c'è un altro effetto che ci sta colpendo. I vettori mediorientali che trasportavano molti passeggeri tra l'Asia e l'Europa, ora non operano. Per cui assistiamo ad un travaso della domanda verso di noi. Noto, ad esempio, passeggeri che da Manila, nelle Filippine, volavano a Londra via Dubai, mentre ora si stanno spostando verso Incheon. Manila, Incheon, Londra. A marzo il prezzo dei biglietti è salito parecchio e il load factor era piuttosto buono. Ma ora, in aprile, l'inserimento del fuel surcharge si farà sentire. Con l'aumento del prezzo del petrolio, il supplemento carburante aumenterà e diventerà sicuramente un peso per i viaggiatori, con un conseguente impatto negativo per noi\".\r

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L’impennata dei supplementi carburante tra le compagnie aeree coreane è più marcato rispetto a quello registrata dai vettori di altri paesi, soprattutto a causa della forte dipendenza della Corea dal greggio mediorientale.\r

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E, in ogni caso, il surcharge non compensa interamente l’aumento dei prezzi del petrolio, per cui se l'attuale trend \"dovesse continuare, i supplementi aumenteranno ulteriormente a maggio e, se la crisi dovesse protrarsi, la situazione diventerebbe ancora più preoccupante. Spero solo che la situazione in Medio Oriente si stabilizzi presto\".\r

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","post_title":"Asiana Airlines, Park: \"Ora il peso del fuel surcharge si farà sentire sulla domanda\"","post_date":"2026-04-01T09:45:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775036711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510956","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456876\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente del consiglio Giorgia Meloni[/caption]\r

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Sono passati sette giorni dalle sofferte dimissioni di Daniela Santanchè da ministro del turismo. Nel frattempo il presidente del Consiglio ha preso l'interim. Cioè si occuperà di guidare il governo e di lavorare come ministro del turismo. La cui cosa è del tutto impossibile. Se uno fa il premier è naturale che metta tutte le altre attività (come il ministero del turismo) in secondo se non in terzo piano.\r

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Quindi il turismo per ora non ha ancora un nome di riferimento. E ripeto, sono passati sette giorni. E sette giorni sono abbastanza per nominare un ministro che abbia delle conoscenze e delle abilità. Ma perché perdono tempo? Il motivo è chiaro: perché al governo meloni del turismo non importa nulla. Nonostante i grandi proclami di inizio legislatura. \"Il turismo è fondamentale, ecc ecc\". Evidentemente erano solo locuzioni messe lì senza pensarci troppo.\r

Numeri\r

Se a Meloni il turismo stesse sul serio a cuore avrebbe già dato una svolta, nominando un nuovo ministro, che avrebbe come primo passo del suo mandato, di supportare il turismo organizzato che dall’inizio ha registrato 7.100 prenotazioni cancellate, riprogrammate o dirottate verso altre destinazioni, con un impatto economico complessivo che, nelle prime settimane, raggiunge già quasi 100 milioni di euro.\r

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100 milioni di euro. Ma può un settore in questa difficoltà non avere un punto di riferimento stabile per poter almeno discutere della faccenda?","post_title":"Dopo sette giorni ancora non abbiamo il ministro del turismo. Possibile?","post_date":"2026-04-01T09:44:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775036673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alaska Airlines ha presentato la nuova Business Class internazionale che, da questa primavera, garantirà un'esperienza di viaggio premium sui voli a lungo raggio, in concomitanza con l'espansione del network della compagnia verso l'Europa e l'Asia.\r

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La nuova cabina è dotata di poltrone completamente reclinabili con porte per garantire la privacy e accesso diretto al corridoio sui Boeing 787-9 Dreamliner. Ogni poltrona, spiega una nota del vettore, include schermi HD da 18 pollici per l’intrattenimento e la possibilità di ricarica wireless.\r

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La compagnia offrirà pasti a più portate con opzioni di menù specifiche per ogni rotta. I voli per Roma includeranno piatti di ispirazione italiana, mentre quelli diretti a Seul proporranno cucina coreana. Alaska Airlines ha collaborato con lo chef di Seattle Brady Ishiwata Williams per alcune voci del menu e con Salt & Straw per il servizio di dessert.\r

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La biancheria da letto e i kit di cortesia sono stati sviluppati in collaborazione con il marchio Filson del Pacifico nord-occidentale. I passeggeri della Business Class avranno accesso alle lounge della rete Alaska e alle lounge dei partner oneworld in tutto il mondo.\r

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Il wi-fi veloce di Starlink sarà installato sui Dreamliner 787-9 di Alaska questo autunno: attualmente il servizio è già disponibile su alcuni aeromobili della flotta di Alaska, garantendo una connettività dal gate al gate.\r

Debutto ufficiale sulla Seattle-Roma\r

Il debutto ufficiale è previsto il prossimo 28 aprile, proprio sulla rotta da Seattle a Roma, cui seguiranno i voli per Londra il 21 maggio e Reykjavik il 28 maggio. La compagnia aerea opera già il collegamento Seattle-Seoul a partire da aprile, con voli per Tokyo previsti per l'autunno 2026.\r

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«Abbiamo deciso di progettare un'esperienza in Business Class che fosse al tempo stesso sofisticata e autenticamente Alaska: premium, confortevole e pensata con cura per i nostri ospiti - ha dichiarato Andrew Harrison, direttore commerciale di Alaska Airlines -. Quando lanceremo il nostro nuovo prodotto questa primavera, innalzeremo gli standard e ridefiniremo il concetto di viaggio a lungo raggio, continuando al contempo a offrire quell'eccezionale attenzione al passeggero che contraddistingue Alaska sulla scena mondiale».\r

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[gallery ids=\"510922,510923,510924\"]","post_title":"Alaska Airlines: la nuova business class lungo raggio debutterà sulla Seattle-Roma","post_date":"2026-04-01T09:20:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775035243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510880","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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La maggior parte delle attività del comparto turistico si trova a fare i conti con un andamento caratterizzato da periodi di alta e bassa stagione.\r

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Ed è proprio con l’avvicinarsi dell’alta stagione, che coincide prevalentemente con il periodo dell’estate, che hotel, ristoranti e strutture ricettive tendono ad avere la necessità di inserire rapidamente nuove risorse, non di rado con poca esperienza e tempi ridotti per la formazione.\r

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A prescindere dal contratto di lavoro, è necessario, per risultare in linea con le disposizioni del D. Lgs. 81/08 e del Decreto Legge n. 159/2025 - convertito nella Legge 198/2025 - effettuare la formazione obbligatoria per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Un adempimento che oggi è possibile conseguire anche da remoto, in linea con quanto stabilito nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.\r

Personale stagionale e sicurezza: i rischi di una formazione accelerata\r

Secondo il “XVII Rapporto dell’Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo” di Federalberghi, la stagionalità incide in maniera variabile a seconda della vocazione turistica dello specifico territorio; è più alta nelle regioni con turismo balneare e/o montano.\r

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I contratti utilizzati dalle aziende sono diversi tra apprendistati, contratti a termine e lavoro intermittente, ma una cosa vale sempre: l’inserimento rapido di lavoratori stagionali rappresenta una delle principali criticità per le aziende del comparto. Il tempo a disposizione per la formazione è limitato, nonostante l’intervento migliorativo del legislatore, mentre le esigenze operative sono immediate.\r

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Questo squilibrio può tradursi in una preparazione incompleta, soprattutto nei ruoli più esposti, ed è per questo che può risultare efficace effettuare la formazione sicurezza online: una soluzione che, previo l’accesso a piattaforme specializzate, permette di ridurre tempistiche e costi, dando modo ai datori di lavoro di essere in linea gli obblighi formativi, che prevedono la necessità di acquisire un percorso base di 8 ore.\r

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Le piattaforme certificate permettono di effettuare da remoto anche l’esame, a fronte dell’invio dell’attestato entro 24 ore.\r

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Occorre poi considerare che spesso si tratta di lavoratori giovani, alla prima esperienza o con una conoscenza parziale delle procedure.\r

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Per tale categoria di collaboratori, ricevere una formazione adeguata sulla sicurezza si rivela uno strumento efficace per ridurre i rischi di infortunio che derivano da possibili errori operativi, uso improprio delle attrezzature o sottovalutazione di comportamenti.\r

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L’e-learning, applicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro, permette dunque alle aziende del comparto turistico di poter fare i conti con modelli formativi più rapidi, ma allo stesso tempo efficaci.\r

Obblighi formativi e gestione aziendale, tra sostenibilità e operatività\r

La normativa sulla sicurezza impone percorsi precisi, con contenuti e modalità da valutare caso per caso, ma che richiedono allo stesso tempo una formazione base per tutti i collaboratori.\r

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La mancata o incompleta formazione espone a responsabilità (e sanzioni) rilevanti, sia sul piano legale, sia su quello gestionale. Questo anche alla luce della Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, che ha permesso alle attività della ristorazione e del ramo turistico-ricettivo di acquisire una maggiore flessibilità sui tempi necessari per effettuare la formazione obbligatoria. L’adempimento deve essere effettuato entro 30 giorni dall’assunzione (e non più nel momento stesso dell’assunzione).\r

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Il provvedimento è stato introdotto con due intenti: garantire una formazione migliore ai lavoratori, in particolare a quelli stagionali, esporre meno a sanzioni (che però risultano più severe).\r

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Risulta dunque una risposta efficace al fenomeno della stagionalità, trasformando un obbligo normativo in un processo sostenibile e continuo.","post_title":"Turismo e sicurezza sul lavoro: come cambia la gestione del personale stagionale","post_date":"2026-03-31T13:03:51+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["accordo-stato-regioni-2025","d-lgs-8108","e-learning-sicurezza","formazione-a-distanza-sicurezza","formazione-dipendenti-turismo","formazione-obbligatoria-lavoro","formazione-sicurezza-online","gestione-personale-stagionale","legge-198-2025","normative-sicurezza-lavoro","personale-stagionale","rischi-sul-lavoro-turismo","sicurezza-aziende-turistiche","sicurezza-lavoro-turismo","turismo-e-lavoro"],"post_tag_name":["accordo stato regioni 2025","D.Lgs 81/08","e-learning sicurezza","formazione a distanza sicurezza","formazione dipendenti turismo","formazione obbligatoria lavoro","formazione sicurezza online","gestione personale stagionale","legge 198 2025","normative sicurezza lavoro","personale stagionale","rischi sul lavoro turismo","sicurezza aziende turistiche","sicurezza lavoro turismo","turismo e lavoro"]},"sort":[1774962231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2026 che ne celebra il centenario, Lufthansa alza il sipario sulla nuova esperienza premium di bordo chiamata 'Fox', acronimo di Future Onboard Experience, che ha debuttato il 29 marzo in first class.\r

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Tra menu firmati da uno chef due stelle Michelin, una nuova carta degli champagne che include la cuvée Prestige La Grande Dame di Veuve Clicquot e trattamenti premium Babor, la compagnia tedesca intraprende una svolta verso l’alta gamma che, dal prossimo maggio, coinvolgerà tutte le classi sui voli a lungo raggio.\r

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Fox si inserisce in un ampio piano di miglioramento del servizio a bordo di Lufthansa, distinto dal programma dei nuovi sedili Allegris ma complementare. La compagnia annuncia un investimento di oltre 70 milioni di euro in dodici mesi per rivedere completamente tutti gli elementi del servizio e i processi a bordo, su tutta la flotta a lungo raggio e nelle quattro classi: Economy, Premium Economy, Business e First.\r

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«Per celebrare il nostro centenario, stiamo ridefinendo il servizio a bordo con Fox – in tutte le classi e su tutti i voli a lungo raggio - dichiara Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines -. Stiamo investendo oltre 70 milioni di euro nel nostro servizio a lungo raggio e, con ciò, nell’esperienza del passeggero. La nostra nuova offerta combina un comfort eccezionale con il massimo grado di personalizzazione, per creare momenti davvero unici.\r

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«Ogni dettaglio di questa nuova esperienza è stato concepito per definire nuovi standard nel settore dei viaggi premium - non solo in first class, ma in tutte e quattro le classi di viaggio».\r

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Fox è stato sviluppato nell’arco di due anni, con oltre 110 voli di prova e il feedback di più di 500 membri dell’equipaggio e 9.000 passeggeri, un volume di dati raro nel settore per questo tipo di evoluzione del servizio. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere l'esperienza a bordo più personalizzata, più flessibile e più coerente, su una rete a lungo raggio che rimane un pilastro della strategia del gruppo Lufthansa.\r

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«Ho 40 anni di carriera, sono stato vicepresidente con Ivana Jelinic, e questa esperienza mi ha mi ha insegnato molto. - Così inizia Gian Mario Pileri, presidente Fiavet Sardegna, che si candida a guidare la Fiavet per i prossimi tre anni. Ho una certa esperienza quindi, e negli ultimi tre anni ho fatto opposizione all'interno dell'associazione, i dissidenti. \r

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Sono stato per due anni e mezzo all'opposizione. In questo lavoro molti regionale si sono unite a me. Tutti hanno deciso che la persona giusta, per diventare presidente, fossi io. Non l'ho presa come una passeggiata di salute. E in effetti non lo è\r

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Cosa vorrei: che la Fiavet sia la casa di tutti gli agenti di viaggi. Noi siamo un sindacato, per cui vogliamo rappresentare le agenzie di viaggio. Siamo all'interno di Confcommercio. Vorrei che tutti gli 8000 adv possano rivolgersi a Fiavet. Se hanno un problema devono poter chiamare Fiavet. Non è importante che l'agenzia non sia appartenente alla Fiavet. Poi naturalmente consolidare i rapporti con le istituzioni, con il ministero, con Confcommercio. Voglio una una Fiavet che tutela gli interessi dell'intera categoria».\r

Guida e protezione\r

Di fronte a questa sfida, Fiavet non può limitarsi a rappresentare: deve guidare, proteggere, innovare, giocando di anticipo senza rincorrere le cose, ma anticipando proposte e possibili soluzioni. Deve tornare a essere la casa comune di chi il turismo lo costruisce con competenza, passione e responsabilità. Questo programma nasce dall’ascolto diretto di chi vive la professione ogni giorno, in ogni regione d’Italia. Non è un elenco di promesse: è un impegno concreto, articolato su sei priorità strategiche che rispondono alle urgenze reali della nostra categoria.\r

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Fiavet è l’unica organizzazione che firma il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per tutte le agenzie di viaggio d’Italia. Non siamo un’entità commerciale: siamo la voce sindacale della categoria, con una rappresentanza autentica, radicata su tutto il territorio Nazionale. Quando un’agenzia ha un problema legale, fiscale, normativo non esiste interlocutore più qualificato di Fiavet.\r

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La Fiavet deve ritornare a ricoprire quel ruolo centrale che ha sempre rivestito nello scenario della comunità turistico imprenditoriale e nei confronti delle Istituzioni. Deve tornare ad essere soggetto ed interlocutore autorevole ed ascoltato.\r

La squadra di governo è stata già delineata:\r

Presidente: Gian Mario Pileri (presidente Fiavet Sardegna) con delega ai rapporti Istituzionali e con Confcommercio, comunicazione e CCNL. Vice presidente vicario: Giuseppe Scanu (presidente Fiavet Campania e Basilicata) con delega all’abusivismo. Vice presidente: Giancarlo Reverenna (presidente Fiavet Veneto) con delega all’incoming. Membro di giunta: Alessandro Patti (delegato Fiavet Sicilia) con delega al Bilancio.\r

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Membro di giunta: Chiara Fabbri (presidente Fiavet Valle d’Aosta) con delega alla comunicazione e alla gestione degli eventi. Giordano Nobile (presidente Fiavet Lombardia) con delega ai rapporti con Fogar e revisione Statuto. Sandra Paoli (presidente Fiavet Trentino Alto Adige) con delega alla Ffrmazione, sviluppo social e fiere.\r

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A questa giunta si affiancheranno: Federico Tagliolini (presidente Fiavet Umbria) presidente Commissione trasporti. Giuseppe Ormas (presidente Fiavet Puglia) con delega rapporti con i tour operator. Gianluca Marcello (Ppesidente Fiavet Calabria) con delega ai rapporti con le regionali.","post_title":"Pileri (candidato presidenza): Fiavet come casa comune. Presentata la giunta","post_date":"2026-03-30T11:41:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774870893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le regioni si muovono per monitorare il turismo. Infatti La Campania è al lavoro per rafforzare il sistema di monitoraggio del turismo e arrivare alla costruzione di un Osservatorio regionale dei flussi turistici, uno strumento strategico per conoscere con maggiore precisione l'andamento del settore e supportare le politiche di sviluppo turistico del territorio.\r

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L'Osservatorio, già previsto da una legge regionale, consentirà di raccogliere, analizzare e integrare i dati relativi a arrivi, presenze, provenienza dei visitatori, tipologie di soggiorno e andamento dei flussi, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli operatori del settore un quadro aggiornato e affidabile del turismo in Campania.\r

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Disporre di dati più completi significa poter programmare meglio le strategie di promozione, la gestione dei flussi e le politiche di sviluppo dell'offerta turistica, valorizzando in modo più efficace i territori e sostenendo la crescita del comparto.","post_title":"La regione Campania vuole realizzare un Osservatorio dei flussi turistici","post_date":"2026-03-27T12:43:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1774615394000]}]}}