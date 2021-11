Singapore Airlines, ecco la nuova cabina del B737-8: un’esperienza premium

Singapore Airlines alza il sipario sulla nuova cabina che, a breve, sarà installata sulla flotta di Boeing 737-8: l’esperienza di viaggio dei passeggeri a bordo della flotta degli aeromobili narrowbody della compagnia aerea salirà così ad un livello simile a quello degli aeromobili wideboy, offrendo così un’esperienza di viaggio coerente e premium in tutto il network del vettore. L’investimento complessivo per lo sviluppo, progettazione e installazione dei nuovi prodotti è stato di circa 230 milioni di dollari di Singapore.

Tutti gli aeromobili 737-8 saranno dotati di 154 posti, dieci in Business Class e 144 in Economy Class, e dei nuovi prodotti di cabina con elementi su misura progettati appositamente per i passeggeri di Singapore Airlines. I sedili reclinabili della Business Class sono stati progettati dallo studio londinese Factorydesign e prodotti per Singapore Airlines da Thompson Aero Seating. La cabina di Economy Class sarà caratterizzata da sedili eleganti e sottili di ultima generazione, costruiti da Collins Aerospace. La cabina del 737-8 è stata inoltre progettata con un’attenzione particolare all’ergonomia, garantendo che tutto sia a portata di mano dei viaggiatori.

L’aeromobile è dotato di dispositivi di in-flight entertainment della serie X di Panasonic, che consente a tutti i passeggeri di accedere ai contenuti più recenti del sistema di intrattenimento KrisWorld. La flotta è inoltre dotata del servizio wi-fi in volo di Panasonic e dei servizi di connettività dati mobile.

Nelle prossime settimane, il 737-8 di Singapore Airlines entrerà progressivamente in servizio sui voli di corto e medio raggio in tutto il network della compagnia aerea, inclusi i voli verso le destinazioni in Brunei, Cambogia, Indonesia, Malesia, Maldive, Nepal e Thailandia, in base alle approvazioni normative.