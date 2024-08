Singapore Airlines, cambio al vertice in Italia: Aswin K è il nuovo general manager Aswin K è il nuovo general manager ltalia di Singapore Airlines. Il gm raccoglie il testimone da Dale Woodhouse il quale, dopo aver guidato il mercato italiano dal 2019, assume ora un nuovo incarico all’interno della compagnia aerea. Aswin K vanta 10 anni di esperienza nel settore, maturati nel corso della sua carriera in Singapore Airlines: dal 2014, infatti, ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità all’interno del vettore. “È un onore guidare il nostro team in Italia – afferma -, un mercato che è parte integrante del network di Singapore Airlines da oltre 50 anni. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lo staff e i partner del settore per consolidare la forte presenza di Singapore Airlines in Italia. Oltre a una flotta e a prodotti innovativi, un servizio eccezionale e un ampio network, Singapore Airlines offre comode connessioni attraverso il nostro hub di Singapore”. Aswin K ha iniziato la sua carriera come Aviation Network Analyst nel 2014, diventando nel 2018 regional marketing manager West Asia & Africa e ricoprendo successivamente il ruolo di manager Karnataka, Telangana & Andhra Pradesh nell’India del Sud dal 2018 al 2021. In seguito, è stato nominato general manager Gulf & Middle East fino all’inizio del 2024. Condividi

