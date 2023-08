Singapore Airlines aumenta la capacità in vista della stagione 2024 Il ripristino dei voli con l’Airbus A380 tra Singapore e Francoforte, l’utilizzo di aeromobili widebody Airbus A350-900 sui voli per Cairns e Malé, la ripresa dei voli diretti tra Singapore e Barcellona e l’aumento delle frequenze di volo, in modo da raggiungere i livelli pre-pandemia o superarli in alcune destinazioni del network. Sono alcune delle novità Singapore Airlines per la stagione 2024 (dal 31 marzo al 26 ottobre 2024), durante la quale la compagnia ha deciso di aumentare i propri servizi in diverse destinazioni del network, per sostenere la forte domanda di viaggi aerei. Tra le mete che si prevede raggiungeranno o supereranno i livelli pre-pandemici in termini di frequenze di voli si trovano in particolare Ahmedabad (India), Pechino e Shanghai (Cina), Copenaghen (Danimarca), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne e Perth (Australia), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Tokyo-Haneda (Giappone), Seattle e Houston (Stati Uniti d’America). “Grazie all’annuncio della programmazione dei voli per la prossima estate, i nostri passeggeri potranno pianificare in anticipo i propri viaggi per il 2024, approfittando di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità”, sottolinea la senior vice president marketing planning di Singapore Airlines, JoAnn Tan. Condividi

