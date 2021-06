Si rinnova la partnership Snav – Trenitalia per l’estate

Anche quest’anno si rinnova la partnership tra Snav e Trenitalia, per favorire ulteriormente il turismo e gli spostamenti in massima sicurezza e comfort. Tra le novità 2021, l’acquisto di un biglietto integrato treno più nave sui più importanti canali di vendita Trenitalia, grazie al quale dalle principali stazioni italiane si potrà raggiungere Napoli con Frecce, Intercity e Intercity Notte per poi imbarcarsi sulle unità veloci Snav verso le isole Eolie e quelle del golfo di Napoli: Ischia, Procida e Capri. I clienti Trenitalia potranno inoltre usufruire di una tariffa speciale Snav per i collegamenti verso le Eolie.

Per chi desidera invece viaggiare alla scoperta delle isole di Ponza e Ventotene, o approdare sulle coste della Croazia, Snav riserva uno sconto del 20% per coloro che raggiungeranno il porto di Ancona in treno. I biglietti sono acquistabili presso le agenzie di viaggio partner o sui canali di vendita della compagnia di traghetti.