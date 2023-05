Sea Prime: boom di voli privati a Milano Malpensa e Linate Un vero e proprio exploit di voli privati per gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate. A certificarlo è Sea Prime, che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa: durante lo scorso aprile il traffico ha registrato una crescita mensile del 10%. A certificarlo è Sea Prime, che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa: durante lo scorso aprile il traffico ha registrato una crescita mensile del 10%. A fare da traino all’aumento la Milano Design Week, con oltre 980 movimenti nel periodo tra il 17 e il 23 aprile: la kermesse nella sua 61a edizione ha attirato il numero record di 307.418 visitatori, di cui due terzi internazionali, con oltre 2.000 espositori. Con un picco di oltre 180 movimenti registrati venerdì 21 aprile e 80 aeromobili in scalo notturno, Milano Prime conferma il suo ruolo fondamentale, all’interno del sistema aeroportuale milanese, di porta d’accesso per buyer e visitatori internazionali ai principali eventi di Milano.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444870 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un vero e proprio exploit di voli privati per gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate. A certificarlo è Sea Prime, che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa: durante lo scorso aprile il traffico ha registrato una crescita mensile del 10%. A fare da traino all'aumento la Milano Design Week, con oltre 980 movimenti nel periodo tra il 17 e il 23 aprile: la kermesse nella sua 61a edizione ha attirato il numero record di 307.418 visitatori, di cui due terzi internazionali, con oltre 2.000 espositori. Con un picco di oltre 180 movimenti registrati venerdì 21 aprile e 80 aeromobili in scalo notturno, Milano Prime conferma il suo ruolo fondamentale, all'interno del sistema aeroportuale milanese, di porta d'accesso per buyer e visitatori internazionali ai principali eventi di Milano. [post_title] => Sea Prime: boom di voli privati a Milano Malpensa e Linate [post_date] => 2023-05-05T12:10:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683288609000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444929" align="alignright" width="294"] Dale Woodhouse e Melissa Thompson[/caption] Singapore accelera lungo la strada della ripresa e insieme a Singapore Airlines punta dritto sul segmento Mice, anch'esso protagonista di un ritorno di domanda già vivace. "Dopo aver chiuso il 2022 con 6,5 milioni di visitatori, risultato superiore alle nostre stime che si attestavano fra i 4 e i 6 milioni - afferma Melissa Thompson, area director Western Europe di Singapore Tourism Board - ora, con la riapertura della Cina da una parte e la significativa riattivazione dei voli da e per Singapore, vediamo un recupero decisamente veloce del turismo, che ci consente di stimare per il 2023 tra i 12 e i 13 milioni di visitatori. Un po' oltre il 50% dei 23 milioni di arrivi totalizzati nel 2019, per poi arrivare ad un recupero completo nel 2024". Ecco allora nuovi format, soluzioni all'avanguardia, esperienze qualificate e una location che - oltre al fatto di essere strategicamente posizionata per sua natura - è in grado di rispondere alle esigenze di diverse tipologie eventi oltre che di offrire esperienze uniche e memorabili. In particolare, Stb ha aggiornato i programmi ad hoc per l’organizzazione di eventi, con due alternative: "Inspire - spiega Francesco Corte Colò, assistant manager Western Europe Stb - che prevede per i partecipanti l'offerta di un'esperienza da svolgere gratuitamente in città (dalle gastronomia alle attrazioni, ai tour tematici al team building) dedicata a gruppi da 20 a 250 delegati stranieri, per soggiorni di minimo tre giorni. La proposta è valida fino al 31 gennaio 2026. BEiS punta ad incentivare l'organizzazione di eventi business di qualità e di rilevanza globale a Singapore. Prevede il supporto nella pianificazione di conferenze, attività aziendali, meeting e incentives. Le aziende idonee riceveranno sostegno finanziario in base alla portata e ai meriti del progetto". In questo quadro l'Italia torna a rivestire un ruolo importante tra i mercati strategici per Singapore, "già nel 2019 era nella top five dei mercati europei" precisa Melissa Thompson. E la riprova giunge proprio da Singapore Airlines, che opera "voli giornalieri da Milano Malpensa - spiega Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia aerea - mentre da Roma Fiumicino, servita fino al 31 maggio da quattro frequenze alla settimana, opereremo un quinto collegamento fino al 31 agosto, in risposta alla robusta domanda di viaggio sia per Singapore quale destinazione finale, sia per i collegamenti beyond, verso altre mete del Sud-est asiatico e Australia, in primis". [post_title] => Singapore in accelerata sulla ripresa: focus sul segmento Mice [post_date] => 2023-05-05T11:21:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683285712000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444808 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Corsica rilancia gli investimenti sull'Italia con la prossima apertura di nuovi collegamenti su Milano Linate, da Calvi e Figari. Le due rotte, che saranno operative ogni sabato dal 2 settembre al 4 novembre 2023, seguono l'introduzione dei voli stagionali Ajaccio-Roma (nel 2022) e Bastia-Roma per l'estate 2023. I due collegamenti saranno serviti dai nuovi Atr72-600 con una capacità totale di 2.880 posti. Uno studio di mercato realizzato dall'Agenzia del Turismo della Corsica ha permesso di comprendere meglio le aspettative della clientela italiana e il potenziale del mercato transalpino per lo sviluppo del turismo in Corsica. I voli diretti tra l'Italia e la Corsica daranno quindi un nuovo impulso e apriranno la strada all'arrivo di una nuova categoria di visitatori. La creazione di questi itinerari costituisce anche un importante banco di prova per il mercato turistico in bassa stagione e per i brevi soggiorni in Italia destinati alla clientela dell'isola durante tutto l'autunno, comprese le vacanze scolastiche di Ognissanti. «Dopo i buoni risultati registrati lo scorso anno sulla rotta di Roma - ha spiegato Marie-Hélène Csanova-Servas, presidente del Consiglio di Sorveglianza del vettore - Air Corsica rafforza la sua presenza in Italia cercando una nuova clientela a Milano, a supporto di una più ampia stagione di spalla. Sono soddisfatta della vitalità della nostra strategia commerciale, che ci porta ad ampliare il nostro network al di fuori del servizio pubblico. Questa dinamica di sviluppo, volta a collegare la Corsica all'Europa, aumenterà anche la mobilità degli isolani, sempre desiderosi di voli diretti». [post_title] => Air Corsica arriva a Milano Linate con due nuove rotte da Calvi e Figari [post_date] => 2023-05-04T08:55:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683190555000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Autentico Hotels sposa la tendenza del viaggiare lento e consapevole, valorizzando nella sua offerta turistica territoriale la componente esperienziale della vacanza, tenendo in grande considerazione la sostenibilità e l’aspetto green. Nel Golfo dei Poeti Relais & Spa, Montemarcello 5 Terre (Liguria) l’attenzione alla sostenibilità è un must per questa struttura. Nel nuovo ristorante si possono gustare prodotti a km zero provenienti dall'orto. Inoltre pannelli solari fotovoltaici saranno predisposti per la produzione di elettricità. Immancabili sono le Api Calessino Elettriche a disposizione degli ospiti per i transfer da e verso il Relais. L'hotel Metropole ama Venezia e la sua fragile bellezza. Incentiva gli ospiti a soggiornare più a lungo e a salvaguardare l’ambiente tramite un programma speciale in camera. La vista sulla laguna, una spa di ispirazione orientale e l’Oriental Bar fanno da cornice a questo rifugio sensuale dall’animo retrò. Con la promozione Long Stay per un soggiorno di almeno quattro notti, si vive Venezia in relax con vantaggi esclusivi. Il San Montano Resort & Spa (Ischia) rinnova il suo look e inaugura la stagione 2023 con nuove dieci suite ideate impiegando tecnologie di risparmio energetico innovative. Insieme all’uso di veicoli elettrici, la piantumazione di oltre 600 alberi, la riduzione dell’uso della plastica e la scelta di prodotti a km 0 per i suoi ristoranti, l’hotel continua il suo percorso green, impegnandosi ad offrire ai suoi ospiti vacanze sempre più sostenibili. Una scelta di sostenibilità ambientale, sociale ed etica è quella che ha fatto il Grand Hotel et de Milan (Milano) inserendo nelle camere Woodie: il one-of-a kind wireless chargers di ultima generazione. Ogni wireless charger racchiude una tecnologia di alto livello per ricaricare cinque dispositivi in contemporanea. Una produzione tutta italiana nella quale ogni pezzo è interamente intagliato e lavorato a mano, utilizzando una tecnica speciale per esaltare le venature naturali del legno, che rende ogni oggetto unico nel suo genere. Borgo Santandrea, Amalfi, offre uno stile di vita responsabile, unito a comfort moderni e servizi personalizzati, preservando l’ambiente per vivere in un mondo più verde: gli avanzi di cucina vengono compattati in una macchina che li trasforma in fertilizzante con un processo regolamentato e nelle cucine hanno installato dispositivi all’avanguardia per l’abbattimento dei fumi. Palazzo Ripetta, Roma, è un luogo che racconta una lunga storia di famiglia rinata all’interno di un palazzo storico che propone un’accoglienza completa tra arte, design e gusto e dove la sostenibilità è un concetto che abbraccia ogni aspetto. La certificazione Green Key dimostra in particolare l’impegno ambientale della struttura ricettiva verso il territorio. La vocazione eco-friendly guida ogni scelta: dal compattatore per i rifiuti, ai prodotti cortesia, ai collateral delle camere ecosostenibili e provenienti da materiale riciclato e riciclabile. Turismo lento, riscoperta del territorio, sostenibilità sono i punti che caratterizzano un soggiorno anche allo Château Monfort (Milano), valore fondamentale e parte del Manifesto Relais & Châteaux, di cui l’hotel è parte. Un valore espresso attraverso l’ospitalità e la proposta gastronomica dell'executive chef, che valorizza le tradizioni regionali, le materie prime biologiche a km zero e i presidi Slow Food. Château Monfort da anni è un attivo sostenitore delle campagne World Ocean’s Day e Food for Change promosse dall’associazione per sensibilizzare gli ospiti sulla sostenibilità dei prodotti ittici e la conservazione del patrimonio culinario locale. [post_title] => Autentico Hotels: valorizzare l'offerta turistica territoriale puntando sulla sostenibilità [post_date] => 2023-05-03T12:20:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683116412000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi cambiamenti per Albastar, dopo l'ingresso nel capitale del nuovo azionista di maggioranza Sherpa Capital, principale società spagnola di gestione di fondi di private equity. La compagnia ha scelto Massimiliano Vollero quale direttore commerciale. Prima di entrare nella compagnia, Vollero ha ricoperto diverse posizioni nel settore, tra cui quelle di direttore vendite globali di Volotea e responsabile del Gruppo Ttoo e charter di Vueling. "L'investimento nella qualificazione dei team di Albastar - si legge in una nota del vettore - è fondamentale affinché la compagnia aerea possa continuare a sviluppare con successo i suoi progetti nei prossimi anni. Albastar si affida al talento e all'esperienza di Vollero per portare avanti il rinnovamento e il consolidamento della compagnia nel mercato del trasporto aereo (...) Un ingresso che prelude alla strategia di rilancio della compagnia aerea spagnola, avviata con l'acquisizione della quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital. Vollero avrà un ruolo chiave nella ricerca di strategie commerciali innovative e competitive per affrontare le complesse sfide del mercato del trasporto aereo post-pandemia. L'obiettivo di Albastar è quello di essere competitiva sul mercato come le altre compagnie aeree europee, sviluppando e implementando un piano industriale solido e sostenibile per garantire un futuro promettente nel settore. Resta ora da capire se e come la compagnia continuerà a riservare al mercato italiano un ruolo strategico oppure se trasferirà il proprio core business in Spagna. [post_title] => Albastar: Massimiliano Vollero è il nuovo direttore commerciale dell'era Sherpa Capital [post_date] => 2023-05-03T12:03:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683115407000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Buone notizie dai conti e dalle previsioni per i prossimi mesi dal gruppo Lufthansa. Il ceo, Carsten Spohr, ha commentato i risultati del primo trimestre 2023 spiegando che «Il Gruppo Lufthansa si è rimesso in carreggiata. Dopo un buon primo trimestre in cui siamo riusciti a migliorare significativamente il nostro risultato, ora ci aspettiamo un boom di viaggi in estate e un nuovo record di ricavi da traffico per l'intero anno». Ma c'è di più: «Sulle rotte leisure a corto e medio raggio la domanda sta già superando i livelli del 2019. L'obiettivo ora è offrire ancora una volta ai nostri ospiti un'esperienza di prodotto premium coerente su tutte le compagnie aeree del gruppo (...) Il Gruppo Lufthansa è ben posizionato per rafforzare ulteriormente la sua posizione tra i primi cinque gruppi di compagnie aeree nella competizione globale». Il primo trimestre dell'anno, tradizionalmente debole in termini di risultati per tutti i vettori, è stato archiviato con ricavi in rialzo del 40% fino a 7 miliardi di euro, una perdita netta che si riduce a 467 milioni di euro dai 584 dello stesso periodo dell'anno scorso e un Ebitda rettificato di 272 milioni di euro. I passeggeri trasportati nei primi tre mesi sono stati 22 milioni, contro i 13 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. La capacità è aumentata al 75% e per l'anno in corso il Gruppo prevede una media dell'85-90% rispetto al 2019. Per quanto riguarda l'outlook, il Gruppo Lufthansa conferma di migliorare l'Ebit quest'anno e raggiungere l'obiettivo di un Ebit rettificato di almeno l'8% nel 2024. [post_title] => Il Gruppo Lufthansa riduce il rosso del trimestre e prevede «un boom dei viaggi estivi» [post_date] => 2023-05-03T10:17:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683109075000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444759 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «I colloqui sono a buon punto». E ancora, «Ita Airways non è Alitalia»: Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa torna a ribadire come la trattativa con il governo italiano per l'ingresso nel capitale di Ita proceda secondo l'iter e i tempi previsti, nonché la validità del progetto tedesco per il rilancio del vettore italiano. In occasione del discorso agli azionisti pubblicato alla vigilia dell'Annual General Meeting, ripreso da Il Sole 24 Ore, Spohr ha spiegato che «Ita non va confusa con l'ex Alitalia. L'azienda è stata fondata solo nel 2020. Con 3.900 dipendenti e 70 aeromobili, è posizionata in modo molto efficiente a Roma e Milano. Buone prospettiva Dopo la conclusione di un accordo di acquisto e l'approvazione da parte della Commissione europea, vediamo buone prospettive per il successo di Ita come parte del nostro Gruppo. Allo stesso tempo, questo passo renderà il Gruppo Lufthansa ancora più internazionale. A nostro avviso, ciò è necessario nella competizione globale». Proprio la scorsa settimana la tempistica per la conclusione della trattativa in esclusiva tra Lufthansa e il ministero dell'Economia era stata allungata al prossimo 12 maggio. Il ceo è tornato intanto a ricorda come l'obiettivo dell'operazione sia quello di «rafforzare la nostra presenza in Europa e guadagnare un altro mercato interno molto attraente per il nostro Gruppo (...) L'Italia è la terza economia più grande della Ue e anche il suo terzo maggiore mercato aereo. Inoltre l'area metropolitana milanese è il terzo bacino d'utenza in Europa, dietro Londra e Parigi. La domanda è alta, sia tra i viaggiatori d'affari che per i viaggi aerei privati da e per l'Italia. Il Paese è già il nostro più grande mercato estero dopo gli Stati Uniti». [post_title] => Spohr, Lufthansa: «Ita Airways non è Alitalia: l'operazione sarà un successo» [post_date] => 2023-05-03T09:47:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683107241000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444738 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot è tornata sulla Roma-Varsavia con il nuovo collegamento per l'aeroporto di Radom: la rotta, operata ogni martedì, venerdì e domenica, si affianca ai servizi già effettuati dal vettore polacco da Milano Malpensa e Venezia. Sulla Varsavia-Radom la compagnia aerea impiega un Boeing 737-800 configurato nelle due classi business ed economy. L'aeroporto di Varsavia-Radom - situato a soli 100 chilometri a sud di Varsavia e vicino ad altre interessanti città polacche come Cracovia, Katowice, Lublino o i Carpazi - è stato inaugurato il 27 aprile scorso. La prima partenza programmata è avvenuta un giorno dopo proprio con il volo inaugurale di Lot per Roma Fiumicino. "Il load factor dei nostri aeromobili dimostra che i viaggi verso le capitali europee sono molto popolari"afferma Michał Fijoł, membro del consiglio di amministrazione e direttore commerciale del vettore polacco. "La nuova rotta Roma-Radom migliora ulteriormente la connettività intraeuropea tra Roma e la Polonia - aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Siamo molto felici di accogliere Lot a Roma e, grazie al nuovo collegamento, i passeggeri che volano sulla rotta avranno la possibilità di sperimentare il più recente aeroporto polacco e l'aeroporto a 5 stelle di Fiumicino, recentemente premiato da Skytrax, con le sue strutture all'avanguardia". [post_title] => Lot è tornata nei cieli di Roma con il collegamento per Varsavia Radom [post_date] => 2023-05-03T09:30:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683106225000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444679" align="alignleft" width="300"] Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia[/caption] "Non dobbiamo accontentarci dei numeri già eccellenti raggiunti dal turismo del Friuli Venezia Giulia lo scorso anno: lo dico soprattutto da Grado, nostro fiore all'occhiello e una delle principali attrattive a livello nazionale, non rivolgendomi solo all'amministrazione comunale ma anche agli investitori privati con i quali in questa località possiamo lavorare in sinergia". È l'obiettivo indicato dal governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, all'inaugurazione della stagione balneare di Grado (Gorizia). "Grazie a una forte alleanza tra pubblico e privato - ha osservato il presidente - e con una dimensione prospettica traguardata ai prossimi anni, possiamo proseguire nel grande lavoro svolto sino ad oggi e migliorarlo ancora di più, dalla ricettività ai servizi offerti ai turisti. Faremo sì che i numeri del Fvg possano crescere ancora molto, a livelli che ancora neanche ipotizziamo, portando non solo produzione di ricchezza ma soprattutto opportunità di lavoro sul nostro territorio: dobbiamo iniziare a fare, assieme al Governo, percorsi di medio e lungo periodo anche per avere a disposizione personale per le strutture che operano nel sistema turistico". La stagione 2022, ha aggiunto l'assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini, "per Grado e il Fvg è stata da record e si è chiusa con 9,4 milioni di presenze in regione. I dati previsionali sul 2023 ci proiettano a superare i 10 milioni". Secondo i dati della Git, partner di PromoTurismoFvg che gestisce il 60% degli ombrelloni e stabilimenti balneari di Grado, nel 2022 sono stati registrati 9 milioni di euro di volume e 1,2 milioni di euro di utile, reinvestito in servizi e nuove infrastrutture. L'obiettivo della cittadina è superare la stagione passata che ha registrato 1.305.499 presenze, di cui 1.036.516 straniere e in particolare 778.329 da Austria e Germania. [post_title] => Fedriga (FVG): L'obiettivo è superare i dati straordinari del 2022 [post_date] => 2023-05-02T10:27:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683023236000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sea prime boom di voli privati a milano malpensa e linate" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1876,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un vero e proprio exploit di voli privati per gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate. A certificarlo è Sea Prime, che con il brand Milano Prime è uno dei principali operatori di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa: durante lo scorso aprile il traffico ha registrato una crescita mensile del 10%.\r

A fare da traino all'aumento la Milano Design Week, con oltre 980 movimenti nel periodo tra il 17 e il 23 aprile: la kermesse nella sua 61a edizione ha attirato il numero record di 307.418 visitatori, di cui due terzi internazionali, con oltre 2.000 espositori.\r

\r

Con un picco di oltre 180 movimenti registrati venerdì 21 aprile e 80 aeromobili in scalo notturno, Milano Prime conferma il suo ruolo fondamentale, all'interno del sistema aeroportuale milanese, di porta d'accesso per buyer e visitatori internazionali ai principali eventi di Milano.","post_title":"Sea Prime: boom di voli privati a Milano Malpensa e Linate","post_date":"2023-05-05T12:10:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683288609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444929\" align=\"alignright\" width=\"294\"] Dale Woodhouse e Melissa Thompson[/caption]\r

\r

Singapore accelera lungo la strada della ripresa e insieme a Singapore Airlines punta dritto sul segmento Mice, anch'esso protagonista di un ritorno di domanda già vivace.\r

\r

\"Dopo aver chiuso il 2022 con 6,5 milioni di visitatori, risultato superiore alle nostre stime che si attestavano fra i 4 e i 6 milioni - afferma Melissa Thompson, area director Western Europe di Singapore Tourism Board - ora, con la riapertura della Cina da una parte e la significativa riattivazione dei voli da e per Singapore, vediamo un recupero decisamente veloce del turismo, che ci consente di stimare per il 2023 tra i 12 e i 13 milioni di visitatori. Un po' oltre il 50% dei 23 milioni di arrivi totalizzati nel 2019, per poi arrivare ad un recupero completo nel 2024\".\r

\r

Ecco allora nuovi format, soluzioni all'avanguardia, esperienze qualificate e una location che - oltre al fatto di essere strategicamente posizionata per sua natura - è in grado di rispondere alle esigenze di diverse tipologie eventi oltre che di offrire esperienze uniche e memorabili. \r

In particolare, Stb ha aggiornato i programmi ad hoc per l’organizzazione di eventi, con due alternative: \"Inspire - spiega Francesco Corte Colò, assistant manager Western Europe Stb - che prevede per i partecipanti l'offerta di un'esperienza da svolgere gratuitamente in città (dalle gastronomia alle attrazioni, ai tour tematici al team building) dedicata a gruppi da 20 a 250 delegati stranieri, per soggiorni di minimo tre giorni. La proposta è valida fino al 31 gennaio 2026. BEiS punta ad incentivare l'organizzazione di eventi business di qualità e di rilevanza globale a Singapore. Prevede il supporto nella pianificazione di conferenze, attività aziendali, meeting e incentives. Le aziende idonee riceveranno sostegno finanziario in base alla portata e ai meriti del progetto\".\r

\r

In questo quadro l'Italia torna a rivestire un ruolo importante tra i mercati strategici per Singapore, \"già nel 2019 era nella top five dei mercati europei\" precisa Melissa Thompson. E la riprova giunge proprio da Singapore Airlines, che opera \"voli giornalieri da Milano Malpensa - spiega Dale Woodhouse, general manager Italy della compagnia aerea - mentre da Roma Fiumicino, servita fino al 31 maggio da quattro frequenze alla settimana, opereremo un quinto collegamento fino al 31 agosto, in risposta alla robusta domanda di viaggio sia per Singapore quale destinazione finale, sia per i collegamenti beyond, verso altre mete del Sud-est asiatico e Australia, in primis\".\r

","post_title":"Singapore in accelerata sulla ripresa: focus sul segmento Mice","post_date":"2023-05-05T11:21:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683285712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Corsica rilancia gli investimenti sull'Italia con la prossima apertura di nuovi collegamenti su Milano Linate, da Calvi e Figari. Le due rotte, che saranno operative ogni sabato dal 2 settembre al 4 novembre 2023, seguono l'introduzione dei voli stagionali Ajaccio-Roma (nel 2022) e Bastia-Roma per l'estate 2023.\r

\r

I due collegamenti saranno serviti dai nuovi Atr72-600 con una capacità totale di 2.880 posti.\r

\r

Uno studio di mercato realizzato dall'Agenzia del Turismo della Corsica ha permesso di comprendere meglio le aspettative della clientela italiana e il potenziale del mercato transalpino per lo sviluppo del turismo in Corsica. I voli diretti tra l'Italia e la Corsica daranno quindi un nuovo impulso e apriranno la strada all'arrivo di una nuova categoria di visitatori.\r

\r

La creazione di questi itinerari costituisce anche un importante banco di prova per il mercato turistico in bassa stagione e per i brevi soggiorni in Italia destinati alla clientela dell'isola durante tutto l'autunno, comprese le vacanze scolastiche di Ognissanti. \r

\r

«Dopo i buoni risultati registrati lo scorso anno sulla rotta di Roma - ha spiegato Marie-Hélène Csanova-Servas, presidente del Consiglio di Sorveglianza del vettore - Air Corsica rafforza la sua presenza in Italia cercando una nuova clientela a Milano, a supporto di una più ampia stagione di spalla. Sono soddisfatta della vitalità della nostra strategia commerciale, che ci porta ad ampliare il nostro network al di fuori del servizio pubblico. Questa dinamica di sviluppo, volta a collegare la Corsica all'Europa, aumenterà anche la mobilità degli isolani, sempre desiderosi di voli diretti».","post_title":"Air Corsica arriva a Milano Linate con due nuove rotte da Calvi e Figari","post_date":"2023-05-04T08:55:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683190555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Autentico Hotels sposa la tendenza del viaggiare lento e consapevole, valorizzando nella sua offerta turistica territoriale la componente esperienziale della vacanza, tenendo in grande considerazione la sostenibilità e l’aspetto green.\r

\r

Nel Golfo dei Poeti Relais & Spa, Montemarcello 5 Terre (Liguria) l’attenzione alla sostenibilità è un must per questa struttura. Nel nuovo ristorante si possono gustare prodotti a km zero provenienti dall'orto. Inoltre pannelli solari fotovoltaici saranno predisposti per la produzione di elettricità. Immancabili sono le Api Calessino Elettriche a disposizione degli ospiti per i transfer da e verso il Relais.\r

\r

L'hotel Metropole ama Venezia e la sua fragile bellezza. Incentiva gli ospiti a soggiornare più a lungo e a salvaguardare l’ambiente tramite un programma speciale in camera. La vista sulla laguna, una spa di ispirazione orientale e l’Oriental Bar fanno da cornice a questo rifugio sensuale dall’animo retrò. Con la promozione Long Stay per un soggiorno di almeno quattro notti, si vive Venezia in relax con vantaggi esclusivi.\r

\r

Il San Montano Resort & Spa (Ischia) rinnova il suo look e inaugura la stagione 2023 con nuove dieci suite ideate impiegando tecnologie di risparmio energetico innovative. Insieme all’uso di veicoli elettrici, la piantumazione di oltre 600 alberi, la riduzione dell’uso della plastica e la scelta di prodotti a km 0 per i suoi ristoranti, l’hotel continua il suo percorso green, impegnandosi ad offrire ai suoi ospiti vacanze sempre più sostenibili.\r

\r

Una scelta di sostenibilità ambientale, sociale ed etica è quella che ha fatto il Grand Hotel et de Milan (Milano) inserendo nelle camere Woodie: il one-of-a kind wireless chargers di ultima generazione. Ogni wireless charger racchiude una tecnologia di alto livello per ricaricare cinque dispositivi in contemporanea. Una produzione tutta italiana nella quale ogni pezzo è interamente intagliato e lavorato a mano, utilizzando una tecnica speciale per esaltare le venature naturali del legno, che rende ogni oggetto unico nel suo genere.\r

\r

Borgo Santandrea, Amalfi, offre uno stile di vita responsabile, unito a comfort moderni e servizi personalizzati, preservando l’ambiente per vivere in un mondo più verde: gli avanzi di cucina vengono compattati in una macchina che li trasforma in fertilizzante con un processo regolamentato e nelle cucine hanno installato dispositivi all’avanguardia per l’abbattimento dei fumi.\r

\r

Palazzo Ripetta, Roma, è un luogo che racconta una lunga storia di famiglia rinata all’interno di un palazzo storico che propone un’accoglienza completa tra arte, design e gusto e dove la sostenibilità è un concetto che abbraccia ogni aspetto. La certificazione Green Key dimostra in particolare l’impegno ambientale della struttura ricettiva verso il territorio. La vocazione eco-friendly guida ogni scelta: dal compattatore per i rifiuti, ai prodotti cortesia, ai collateral delle camere ecosostenibili e provenienti da materiale riciclato e riciclabile.\r

\r

Turismo lento, riscoperta del territorio, sostenibilità sono i punti che caratterizzano un soggiorno anche allo Château Monfort (Milano), valore fondamentale e parte del Manifesto Relais & Châteaux, di cui l’hotel è parte. Un valore espresso attraverso l’ospitalità e la proposta gastronomica dell'executive chef, che valorizza le tradizioni regionali, le materie prime biologiche a km zero e i presidi Slow Food. Château Monfort da anni è un attivo sostenitore delle campagne World Ocean’s Day e Food for Change promosse dall’associazione per sensibilizzare gli ospiti sulla sostenibilità dei prodotti ittici e la conservazione del patrimonio culinario locale.","post_title":"Autentico Hotels: valorizzare l'offerta turistica territoriale puntando sulla sostenibilità","post_date":"2023-05-03T12:20:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683116412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi cambiamenti per Albastar, dopo l'ingresso nel capitale del nuovo azionista di maggioranza Sherpa Capital, principale società spagnola di gestione di fondi di private equity. La compagnia ha scelto Massimiliano Vollero quale direttore commerciale. Prima di entrare nella compagnia, Vollero ha ricoperto diverse posizioni nel settore, tra cui quelle di direttore vendite globali di Volotea e responsabile del Gruppo Ttoo e charter di Vueling.\r

\r

\"L'investimento nella qualificazione dei team di Albastar - si legge in una nota del vettore - è fondamentale affinché la compagnia aerea possa continuare a sviluppare con successo i suoi progetti nei prossimi anni. Albastar si affida al talento e all'esperienza di Vollero per portare avanti il rinnovamento e il consolidamento della compagnia nel mercato del trasporto aereo (...) Un ingresso che prelude alla strategia di rilancio della compagnia aerea spagnola, avviata con l'acquisizione della quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital. Vollero avrà un ruolo chiave nella ricerca di strategie commerciali innovative e competitive per affrontare le complesse sfide del mercato del trasporto aereo post-pandemia. L'obiettivo di Albastar è quello di essere competitiva sul mercato come le altre compagnie aeree europee, sviluppando e implementando un piano industriale solido e sostenibile per garantire un futuro promettente nel settore.\r

\r

Resta ora da capire se e come la compagnia continuerà a riservare al mercato italiano un ruolo strategico oppure se trasferirà il proprio core business in Spagna.\r

\r

","post_title":"Albastar: Massimiliano Vollero è il nuovo direttore commerciale dell'era Sherpa Capital","post_date":"2023-05-03T12:03:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683115407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buone notizie dai conti e dalle previsioni per i prossimi mesi dal gruppo Lufthansa. Il ceo, Carsten Spohr, ha commentato i risultati del primo trimestre 2023 spiegando che «Il Gruppo Lufthansa si è rimesso in carreggiata. Dopo un buon primo trimestre in cui siamo riusciti a migliorare significativamente il nostro risultato, ora ci aspettiamo un boom di viaggi in estate e un nuovo record di ricavi da traffico per l'intero anno».\r

\r

Ma c'è di più: «Sulle rotte leisure a corto e medio raggio la domanda sta già superando i livelli del 2019. L'obiettivo ora è offrire ancora una volta ai nostri ospiti un'esperienza di prodotto premium coerente su tutte le compagnie aeree del gruppo (...) Il Gruppo Lufthansa è ben posizionato per rafforzare ulteriormente la sua posizione tra i primi cinque gruppi di compagnie aeree nella competizione globale».\r

\r

Il primo trimestre dell'anno, tradizionalmente debole in termini di risultati per tutti i vettori, è stato archiviato con ricavi in rialzo del 40% fino a 7 miliardi di euro, una perdita netta che si riduce a 467 milioni di euro dai 584 dello stesso periodo dell'anno scorso e un Ebitda rettificato di 272 milioni di euro.\r

\r

I passeggeri trasportati nei primi tre mesi sono stati 22 milioni, contro i 13 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. La capacità è aumentata al 75% e per l'anno in corso il Gruppo prevede una media dell'85-90% rispetto al 2019. Per quanto riguarda l'outlook, il Gruppo Lufthansa conferma di migliorare l'Ebit quest'anno e raggiungere l'obiettivo di un Ebit rettificato di almeno l'8% nel 2024.","post_title":"Il Gruppo Lufthansa riduce il rosso del trimestre e prevede «un boom dei viaggi estivi»","post_date":"2023-05-03T10:17:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683109075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«I colloqui sono a buon punto». E ancora, «Ita Airways non è Alitalia»: Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa torna a ribadire come la trattativa con il governo italiano per l'ingresso nel capitale di Ita proceda secondo l'iter e i tempi previsti, nonché la validità del progetto tedesco per il rilancio del vettore italiano. \r

\r

In occasione del discorso agli azionisti pubblicato alla vigilia dell'Annual General Meeting, ripreso da Il Sole 24 Ore, Spohr ha spiegato che «Ita non va confusa con l'ex Alitalia. L'azienda è stata fondata solo nel 2020. Con 3.900 dipendenti e 70 aeromobili, è posizionata in modo molto efficiente a Roma e Milano.\r

Buone prospettiva\r

Dopo la conclusione di un accordo di acquisto e l'approvazione da parte della Commissione europea, vediamo buone prospettive per il successo di Ita come parte del nostro Gruppo. Allo stesso tempo, questo passo renderà il Gruppo Lufthansa ancora più internazionale. A nostro avviso, ciò è necessario nella competizione globale».\r

\r

Proprio la scorsa settimana la tempistica per la conclusione della trattativa in esclusiva tra Lufthansa e il ministero dell'Economia era stata allungata al prossimo 12 maggio. Il ceo è tornato intanto a ricorda come l'obiettivo dell'operazione sia quello di «rafforzare la nostra presenza in Europa e guadagnare un altro mercato interno molto attraente per il nostro Gruppo (...) L'Italia è la terza economia più grande della Ue e anche il suo terzo maggiore mercato aereo. Inoltre l'area metropolitana milanese è il terzo bacino d'utenza in Europa, dietro Londra e Parigi. La domanda è alta, sia tra i viaggiatori d'affari che per i viaggi aerei privati da e per l'Italia. Il Paese è già il nostro più grande mercato estero dopo gli Stati Uniti».","post_title":"Spohr, Lufthansa: «Ita Airways non è Alitalia: l'operazione sarà un successo»","post_date":"2023-05-03T09:47:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1683107241000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444738","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot è tornata sulla Roma-Varsavia con il nuovo collegamento per l'aeroporto di Radom: la rotta, operata ogni martedì, venerdì e domenica, si affianca ai servizi già effettuati dal vettore polacco da Milano Malpensa e Venezia. Sulla Varsavia-Radom la compagnia aerea impiega un Boeing 737-800 configurato nelle due classi business ed economy. \r

\r

L'aeroporto di Varsavia-Radom - situato a soli 100 chilometri a sud di Varsavia e vicino ad altre interessanti città polacche come Cracovia, Katowice, Lublino o i Carpazi - è stato inaugurato il 27 aprile scorso. La prima partenza programmata è avvenuta un giorno dopo proprio con il volo inaugurale di Lot per Roma Fiumicino.\r

\r

\"Il load factor dei nostri aeromobili dimostra che i viaggi verso le capitali europee sono molto popolari\"afferma Michał Fijoł, membro del consiglio di amministrazione e direttore commerciale del vettore polacco.\r

\r

\"La nuova rotta Roma-Radom migliora ulteriormente la connettività intraeuropea tra Roma e la Polonia - aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Siamo molto felici di accogliere Lot a Roma e, grazie al nuovo collegamento, i passeggeri che volano sulla rotta avranno la possibilità di sperimentare il più recente aeroporto polacco e l'aeroporto a 5 stelle di Fiumicino, recentemente premiato da Skytrax, con le sue strutture all'avanguardia\".\r

\r

","post_title":"Lot è tornata nei cieli di Roma con il collegamento per Varsavia Radom","post_date":"2023-05-03T09:30:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683106225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444676","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444679\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia[/caption]\r

\r

\"Non dobbiamo accontentarci dei numeri già eccellenti raggiunti dal turismo del Friuli Venezia Giulia lo scorso anno: lo dico soprattutto da Grado, nostro fiore all'occhiello e una delle principali attrattive a livello nazionale, non rivolgendomi solo all'amministrazione comunale ma anche agli investitori privati con i quali in questa località possiamo lavorare in sinergia\".\r

È l'obiettivo indicato dal governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, all'inaugurazione della stagione balneare di Grado (Gorizia). \r

\r

\"Grazie a una forte alleanza tra pubblico e privato - ha osservato il presidente - e con una dimensione prospettica traguardata ai prossimi anni, possiamo proseguire nel grande lavoro svolto sino ad oggi e migliorarlo ancora di più, dalla ricettività ai servizi offerti ai turisti. Faremo sì che i numeri del Fvg possano crescere ancora molto, a livelli che ancora neanche ipotizziamo, portando non solo produzione di ricchezza ma soprattutto opportunità di lavoro sul nostro territorio: dobbiamo iniziare a fare, assieme al Governo, percorsi di medio e lungo periodo anche per avere a disposizione personale per le strutture che operano nel sistema turistico\".\r

\r

La stagione 2022, ha aggiunto l'assessore regionale al turismo, Sergio Emidio Bini, \"per Grado e il Fvg è stata da record e si è chiusa con 9,4 milioni di presenze in regione. I dati previsionali sul 2023 ci proiettano a superare i 10 milioni\".\r

\r

Secondo i dati della Git, partner di PromoTurismoFvg che gestisce il 60% degli ombrelloni e stabilimenti balneari di Grado, nel 2022 sono stati registrati 9 milioni di euro di volume e 1,2 milioni di euro di utile, reinvestito in servizi e nuove infrastrutture. L'obiettivo della cittadina è superare la stagione passata che ha registrato 1.305.499 presenze, di cui 1.036.516 straniere e in particolare 778.329 da Austria e Germania.","post_title":"Fedriga (FVG): L'obiettivo è superare i dati straordinari del 2022","post_date":"2023-05-02T10:27:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683023236000]}]}}