Scatto Blue Air da Linate con Barcellona, Catania e Parigi. Voli in promozione

Blue Air alza il tiro da Milano Linate e, dopo l’annuncio del passaggio alla doppia frequenza per Bucarest, aggiunge tre nuove destinazioni, operative sempre da agosto: Barcellona, Catania e Parigi Charles de Gaulle.

In contemporanea, la compagnia lancia una promozione speciale che prevede 10.000 posti in vendita con tariffe a partire da 9,99 euro da/per i voli operativi da Milano Linate e quindi Bucarest, Barcellona, Catania e Parigi. Il costo è per tratta, tasse cambio gratuito inclusi.

L’offerta è valida dal 16 al 18 luglio 2021, per tutti i voli da/per Milano Linate con data di viaggio fino al 30 ottobre 2021. Tutte le prenotazioni prevedono la possibilità di modificare i dati del volo una sola volta, senza pagare la modifica delle date del volo, solo la differenza tariffaria, ove applicabile.