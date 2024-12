Sas collegherà Cagliari a Copenaghen con due voli settimanali, da luglio Sas amplia il raggio d’azione da Copenaghen con una significativa espansione per la stagione estiva 2025 che mira a consolidare il ruolo dell’aeroporto danese come hub di viaggio chiave nel Nord Europa. Il network estivo 2025 vedrà quindi l’introduzione delle rotte verso Breslavia e Bilbao che porterà a 19 il numero totale di nuove rotte da Copenhagen. Saranno lanciate anche cinque nuove rotte leisure: in primis Cagliari, che sarà collegata a Copenaghen dal 1° luglio 2025 con due frequenze alla settimana, ogni martedì e giovedì. Ci sarà poi un volo per Varna, situata sulla costa bulgara del mar Nero; da Oslo decolleranno invece voli diretti per l’isola greca di Rodi. Bergen sarà collegata direttamente a Malaga-Costa del Sol.mInfine, la capitale svedese Stoccolma introdurrà una nuova rotta per Bodø, nel nord della Norvegia. Il network estivo di Sas comprenderà quindi 240 rotte, di cui 108 solo da Copenaghen. Condividi

