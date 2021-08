Sas: dall’autunno 90 destinazioni nazionali e internazionali nel network

Sas Scandinavian Airlines prevede di operare in autunno più di 160 rotte verso 90 destinazioni nazionali e internazionali, continuando a migliorare la propria offerta con l’aumento della domanda di viaggi d’affari e di piacere.

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021, la compagnia scandinava servirà tutte le sue destinazioni domestiche in Norvegia e Svezia (sarà il caso della riapertura il prossimo mese della rotta tra la sua base di Stoccolma-Arlanda e l’aeroporto di Sundsvall), e per aumentare il numero dei suoi voli verso “destinazioni importanti per i viaggiatori” in Europa .