Ryanair riaprirà a novembre il collegamento Roma-Fez

Ryanair rilancerà a novembre un collegamento tra le sue basi di Roma e Fez , sei anni dopo averla abbandonato.

Dal 1 novembre 2021 e fino al 25 marzo 2022, il vettore disporrà di due voli settimanali tra la sua base Roma-Ciampino e l’aeroporto di Fez-Saïs , operati da Boeing 737-800 con 189 posti. Le partenze sono previste lunedì e venerdì alle 7:10 per arrivare alle 9:00, i voli di ritorno lasciano il Marocco alle 9:25 per atterrare alle 13:15. Ryanair gareggerà su questa rotta con Air Arabia Maroc, che serve l’aeroporto di Fiumicino.

La low cost collega già Roma-Ciampino ad Agadir, Marrakech e Rabat, nessuna linea da o per il Marocco è offerta nel principale aeroporto della capitale italiana; a Roma sono operate 81 rotte.

Il programma Ryanair nella sua base di Fez , inaugurato nel 2013 (in contemporanea a quello di Marrakech), conta oggi 23 destinazioni di cui cinque in Italia (con Bergamo, Pisa, Torino e Treviso), otto in Francia, cinque in Spagna, tre in Germania, Charleroi ed Eindhoven.