Ryanair punzecchia Lufthansa: “Voli fantasma? Basta vendere a prezzi più bassi”

“La soluzione al problema dei “voli fantasma” di Lufthansa è semplice: basta vendere i posti ai consumatori e farlo a tariffe basse“: Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair, critica aspramente e, come d’abitudine, non senza un tocco di ironia, le recenti dichiarazioni del vettore tedesco sul trovarsi obbligato a operare ‘voli fantasma’ per mantenere attivi i propri slot aeroportuali. “Se Lufthansa ha davvero bisogno di operare questi voli (solo per impedire il rilascio di questi slot alle compagnie aeree concorrenti), allora dovrebbe essere obbligata a vendere questi posti a tariffe basse”.

Secondo Ryanair, l’atteggiamento di Lufthansa mira in realtà a mantenere la propria posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, specie low cost: “Lufthansa ama piangere lacrime di coccodrillo per l’ambiente quando fa tutto il possibile per proteggere i propri slot. Gli slot sono il modo in cui blocca la concorrenza e limita la scelta nei grandi hub come Francoforte, Bruxelles Zaventem, Vienna, tra gli altri” ribadisce il ceo.

La low cost irlandese, intanto, chiede nuovamente alla Commissione europea “di costringere Lufthansa e altre compagnie aeree sovvenzionate dallo Stato a rilasciare gli slot che non desiderano utilizzare, in modo che “acchiappafantasmi” a tariffe basse come Ryanair, tra gli altri, possano offrire scelta, concorrenza e tariffe più basse in questi aeroporti hub”.