Ryanair punirà con una multa di 500 euro i passeggeri molesti Ryanair imporrà una multa di 500 euro ai passeggeri che si comportano in modo inappropriato sui propri voli e per questo motivo saranno espulsi dall’aereo. Un portavoce della compagnia aerea low-cost ha osservato che la misura mira a “garantire che i nostri passeggeri e l’equipaggio viaggino in un ambiente confortevole e senza stress. È inaccettabile che subiscano inutili disagi a causa del comportamento di un passeggero indisciplinato”. Numeri record Sebbene la compagnia affermi che si tratti di “incidenti isolati che si verificano in tutte le compagnie aeree”, la verità è che lo stesso ceo di Ryanair, Michael O’Leary, ha recentemente ammesso che “stiamo riscontrando numeri record“, in particolare a partire dalla scorsa estate. Oltre alla sanzione pecuniaria, la compagnia irlandese continuerà a perseguire civilmente coloro che causano incidenti a bordo. “Ci auguriamo che il nostro approccio proattivo agisca da deterrente.” Condividi

