Ryanair: i 19,3 mln di passeggeri di giugno segnano un nuovo record di traffico, +11% Ryanair ha centrato un nuovo record in termini di passeggeri trasportati lo scorso giugno, con un totale di 19,3 milioni, pari ad una crescita dell’11% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La low cost irlandese prevede di volare per l’anno finanziario che si concluderà alla fine di marzo 2025 un numero record di 198 milioni-200 milioni di passeggeri, con un aumento dell’8%-9% rispetto all’anno precedente. Lo scorso maggio la compagnia aerea aveva segnalato che avrebbe dovuto mantenere le tariffe aeree del picco estivo a livelli bassi o leggermente superiori a quelli dell’anno scorso, invece dell’aumento del 5%-10% che aveva previsto, in risposta ad una domanda di viaggio da parte dei consumatori leggermente indebolita. Il load factor del mese di giugno si è attestato al 95%, senza variazioni rispetto all’anno precedente mentre i voli operati sono stati oltre 106.000, a dispetto dei quasi 400 voli cancellati a causa di ritardi causati dall’Atc. Condividi

