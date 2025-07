Ryanair continuerà la sua campagna contro eDreams Ryanair avverte che non cesserà la sua campagna contro eDreams e conferma: “continueremo a denunciare le sue pratiche di addebito eccessivo che causano gravi danni ai consumatori, principalmente in Spagna, ma anche in altri paesi dell’UE”. In risposta alla sentenza del Tribunale commerciale n. 12 di Barcellona, che ha ritenuto l’azienda colpevole di concorrenza sleale e denigrazione per i suoi attacchi all’agenzia online, l’azienda ha rivelato di “aver incaricato i nostri avvocati di presentare immediatamente ricorso”. Poco senso Spiega che “questa sentenza ha poco senso quando le autorità per la tutela dei consumatori di Spagna, Italia e Irlanda stanno indagando sulle pratiche di addebito eccessivo di eDreams, e la società è anche soggetta a procedimenti disciplinari in Andalusia e nelle Isole Baleari”. La compagnia aerea, che accusa l’agenzia online di imporre termini “abusivi”, chiarisce inoltre che non pubblicherà alcuna dichiarazione che suggerisca che il sistema di abbonamento eDreams (Prime) offra ai consumatori risparmi su voli, hotel, pacchetti e noleggio auto, come richiesto dalla legge. “Ryanair prevede di ribaltare questa sentenza e continuerà a denunciare mensilmente i prezzi eccessivi e i danni ai consumatori causati da eDreams nei suoi sondaggi sulle agenzie di viaggio online”, ha concluso. Condividi

\r

In risposta alla sentenza del Tribunale commerciale n. 12 di Barcellona, che ha ritenuto l'azienda colpevole di concorrenza sleale e denigrazione per i suoi attacchi all'agenzia online, l'azienda ha rivelato di \"aver incaricato i nostri avvocati di presentare immediatamente ricorso\".\r

Poco senso\r

Spiega che \"questa sentenza ha poco senso quando le autorità per la tutela dei consumatori di Spagna, Italia e Irlanda stanno indagando sulle pratiche di addebito eccessivo di eDreams, e la società è anche soggetta a procedimenti disciplinari in Andalusia e nelle Isole Baleari\".\r

\r

La compagnia aerea, che accusa l'agenzia online di imporre termini \"abusivi\", chiarisce inoltre che non pubblicherà alcuna dichiarazione che suggerisca che il sistema di abbonamento eDreams (Prime) offra ai consumatori risparmi su voli, hotel, pacchetti e noleggio auto, come richiesto dalla legge.\r

\r

\"Ryanair prevede di ribaltare questa sentenza e continuerà a denunciare mensilmente i prezzi eccessivi e i danni ai consumatori causati da eDreams nei suoi sondaggi sulle agenzie di viaggio online\", ha concluso.","post_title":"Ryanair continuerà la sua campagna contro eDreams","post_date":"2025-07-23T15:13:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753283608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 1° agosto il biglietto del treno fra Milano e l’aeroporto di Malpensa salirà da 13 a 15 euro e cambieranno di conseguenza anche le tariffe per le stazioni intermedie, nell'ordine dell'euro. Il ticket per i ragazzi fino ai 13 anni passerà invece da 6,50 a 7,50 euro.\r

Da Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale e il Malpensa Express, precisa che si tratta del «primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016 e che la tariffa per chilometro di 0,27 euro l’ora è la più bassa d’Europa dove la media è di 0,73 e comunque con l’aumento salirà a 0,31».\r

L’aumento contribuirà ad «un’ulteriore evoluzione della qualità del servizio» di cui beneficeranno anche i viaggiatori sulle altre tratte che invece non subiranno aumenti né dei biglietti, né degli abbonamenti.\r

Intanto, sulla linea fra Milano Centrale e Malpensa entrano in servizio nuovi treni Caravaggio - già operativi dalla stazione di Cadorna -, convogli adatti a portare grandi flussi come quelli per lo scalo, dove nei primi mesi dell’anno c’è stata una media di 14.500 viaggiatori al giorno con un incremento del 4% rispetto al 2024.\r

Malpensa Express, sottolinea Trenord, è il collegamento aeroportuale con l’offerta più ampia in Italia, con treni dalle 4 del mattino all’1 e corse ogni quindici minuti. Inoltre per l’estate nei giorni festivi e prefestivi l’orario è stato esteso dalle 3 alle 2 di notte, per agevolare ulteriormente la scelta del treno da parte dei turisti. ","post_title":"Malpensa Express: dal 1° agosto il costo del biglietto salirà da 13 a 15 euro a tratta","post_date":"2025-07-23T10:54:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753268044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vista Ostuni ha aperto i battenti, segnando il debutto del brand in Puglia. Struttura 5 stelle lusso di proprietà della famiglia Passera e parte del portfolio The Leading Hotels of the World, l'hotel occupa una location d’eccezione, a pochi passi dalla Città Bianca, immersa nella Piana di Ulivi secolari, a soli 20 minuti dall’aeroporto di Brindisi.\r

\r

Oggetto di un importante restauro nel pieno rispetto dell’architettura originaria, l'ex Manifattura Tabacchi è una struttura iconica risalente al XIV secolo, con una lunga storia legata alla comunità locale e da sempre luogo di accoglienza.\r

\r

«Questa apertura è una tappa importantissima in quello che è stato per noi un percorso emozionante - ha dichiarato Bianca Passera, presidente del Gruppo -. Dal momento in cui abbiamo scoperto questo edificio storico, ne abbiamo riconosciuto l’incredibile potenziale. Restaurarlo è stato un vero atto d’amore — che ci ha permesso di onorarne l’eredità, collaborando con talentuosi artigiani italiani per donargli una seconda vita. Il risultato è un luogo iconico riscoperto sotto una nuova veste e al tempo stesso senza tempo».\r

\r

Cinque piani distribuiti su un’area complessiva di 6.000 mq, a cui si aggiungono 1.200 mq di terrazzi e tre ettari di giardino, 28 tra suite e camere con una superficie media di 60 mq ciascuna, 2 ristoranti (il Bianca Bistrot - ristorante in giardino aperto tutto il giorno - e “Berton al Vista” dove trova spazio la filosofia dello chef Andrea Berton, con una cucina che abbraccia la regionalità attraverso materie prime d’eccellenza).\r

\r

Inoltre, l’Infinity Bar sul rooftop con vista mozzafiato sulla Città Bianca, sulla distesa di ulivi secolari e sul mare, il Chiostro Bar per un drink in un ambiente avvolgente e appartato, 3 piscine, di cui 2 esterne (una Infinity Pool sulla terrazza e una in giardino) e una interna, una Spa, un beauty center e una palestra fitness con attrezzature all’avanguardia.\r

\r

Aperto tutto l’anno, l’hotel rafforza l’impegno del brand Vista nel settore dell’ospitalità di lusso consolidandone i valori-cardine, espressione di un’ospitalità sempre più responsabile, capace di generare valore per il territorio e per le persone: riqualificazione di edifici storici, innovazione, attenzione alla sostenibilità e all’arte dell’accoglienza. In questa direzione, Vista Ostuni riceverà la certificazione Leed, riconoscimento internazionale per la qualità nella progettazione e costruzione sostenibile. Il cuore dell'esperienza è un servizio di eccellenza che si fonda sulla bellezza del luogo e l’appeal della destinazione, e di cui è conferma anche l’ingresso in The Leading Hotels of the World.\r

\r

[gallery ids=\"494926,494928,494927\"]","post_title":"Vista Ostuni accoglie i primi ospiti nel lusso della tradizione pugliese","post_date":"2025-07-23T10:35:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753266951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Teritoria entra nel Gruppo Logis Hotels: con 316 hotel e ristoranti in Europa, soprattutto tra Francia e in Italia, di cui 129 a 4 e 5 stelle, la società insieme a Demeures & Châteaux e Singuliers Hôtels, costituisce ora la divisione “Premium” del gruppo. Una fusione che rafforzerà la posizione di leadership del Gruppo Logis Hôtels in questo segmento e, più in generale, nell'intero mercato. Con questi 3 marchi, il Gruppo Logis Hôtels conta oggi 104 ristoranti stellati Michelin.\r

\r

Teritoria apporta al Gruppo Logis Hotels la sua esperienza nella ristorazione stellata e nel marketing Mice; Gruppo Logis Hotels rafforza la distribuzione delle strutture Teritoria, soprattutto attraverso le prenotazioni dirette, grazie al suo programma di fidelizzazione Etik, che ha raggiunto 100 milioni di euro di vendite nel 2024. Inoltre, Peace & Work, il primo riconoscimento che premia la qualità della vita lavorativa nel settore alberghiero e della ristorazione, ha rafforzato le iniziative Act Eco e Act Eco Restaurant progress, gli indicatori di RSI del Gruppo Logis Hotels.\r

«Gli hotel che compongono Teritoria sono emblematici dell'ospitalità e dell'esperienza gastronomica - afferma Karim Soleilhavoup, ceo di Logis Hotels Group (nella foto) -. Insieme, scriveremo i prossimi 50 anni di Teritoria e accelereremo lo sviluppo degli hotel e dei ristoranti indipendenti, fornendo loro prestazioni sostenibili e nuove leve per la crescita, pur preservando la loro unicità e autonomia. Intendiamo mantenere e rafforzare il posizionamento premium del brand e il suo impegno come azienda « à mission».\r

«Unire le forze è fondamentale se vogliamo influenzare il futuro dell'industria dell'ospitalità. Questo progetto conferma la nostra determinazione a difendere gli interessi degli imprenditori indipendenti che sono la linfa vitale dell'ospitalità a misura d'uomo - in un mondo in cui la digitalizzazione non deve mai farci dimenticare l'essenziale» spiega Xavier Alberti, presidente di Teritoria.\r

Con un fatturato record nel 2024 e una crescita continua per il settimo anno consecutivo, il Gruppo Logis Hôtels ha creato uno dei portafogli più ampi del mercato, con oltre 2.000 indirizzi in Francia e in Europa. Oggi suddivisi in sette brand complementari, da quelli budget a quelli di fascia molto alta.","post_title":"Teritoria nell'orbita di Logis Hotels: nuovo impulso alla divisione 'Premium'","post_date":"2025-07-23T09:53:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753264418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Oggi la tecnologia sta trasformando in modo accelerato anche i processi di prenotazione a livello internazionale», ha spiegato Paola De Filippo, ceo di Sabre Italia, durante la prima edizione italiana di Trainline Talks - Tech Edition a Milano.\r

\r

«Siamo passati da un modello a canale unico a un contesto multi-sorgente, in cui le informazioni arrivano da molteplici fonti e non è semplice catturare quella giusta e renderla operativa. Il vero ostacolo oggi non è la mancanza di tecnologia, ma la frammentazione dei contenuti. Unificare fonti diverse in un’unica architettura coerente è la sfida strutturale del travel tech ed è la nostra priorità strategica. Sabre ha già maturato esperienza concreta in Europa con una soluzione adottata in Spagna che consente di combinare tratte Renfe e iryo in un’unica prenotazione integrata nei flussi operativi delle agenzie».\r

\r

De Filippo ha evidenziato l’andamento del traffico ferroviario: «La Lombardia è sicuramente un'eccellenza per quanto riguarda i treni, ma ci sono delle regioni italiane che non hanno ancora raggiunto lo stesso livello di proposta, dove il treno veloce non arriva. Da questo punto di vista i dati, che sono davvero tanti e devono essere tradotti, ci forniscono informazioni su quelle che saranno le necessità future degli utenti e dei viaggiatori nel mondo dei treni. Nel settore dei viaggi l’approccio sta cambiando enormemente, perché circa il 90% delle adv utilizza almeno 4 sistemi. I 2/3 delle adv sta poi aumentando l'utilizzo degli Nda, quindi Sabre si è chiesta: come possiamo semplificare il lavoro di chi deve supportare i passeggeri, considerando anche tutte le sfide e complessità quotidiane? Allo stesso tempo stanno anche cambiando le richieste del passeggero. Quindi le sfide sono davvero tante ed è importante supportare la filiera del viaggio con la tecnologia giusta».\r

\r

Sabre è nata negli Stati Uniti negli anni ‘60 ed è cresciuta diventando internazionale: oggi garantisce un accesso centralizzato a un vasto inventario di servizi di viaggio, consentendo alle adv di consultare le offerte di diversi fornitori di servizi, favorendo un confronto ed effettuando le prenotazioni. «L’odierna disponibilità di dati è molto importante. Sono fondamentali sia per avere uno storico, sia per costruire quello che è il viaggio perfetto per l'utente finale. Sabre, come azienda di tecnologia travel, si trova nel crocevia di tutti questi servizi e richieste. Io sono entrata in questo mondo 25 anni fa, quindi ho vissuto gli anni 2000 all'insegna dell'innovazione. Allora non c'era il biglietto elettronico per le compagnie aeree, si scriveva a mano. La tecnologia ci ha permesso di evolverci e sono nate nuove aziende che, grazie ai dati e alla tecnologia hanno sviluppato idee uniche. Toccando infine il tema degli elevati investimenti nella tecnologia, se anche può spaventare la spesa iniziale se non ci si è evoluti nel tempo, il “ritorno” ha un potenziale davvero eccezionale».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Sabre e la nuova era del viaggio: tecnologia tra i protagonisti della trasformazione","post_date":"2025-07-23T09:33:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753263200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha raggiunto i 5,5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Genova, dove ha iniziato le operazioni di volo nel 1999.\r

\r

Oggi, l'operativo dell'estate 2025 comprende 11 rotte da/per Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra Stansted, Manchester, Napoli e Palermo, con oltre 80 voli settimanali; la low cost supporta oltre 300 posti di lavoro locali.\r

\r

Per celebrare il traguardo sul Colombo, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per viaggiare da/per Genova fino alla fine di ottobre.\r

\r

“Ryanair opera su Genova da 26 anni, supportando lo sviluppo della regione e favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno - commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy -.Per dare un ulteriore impulso alla crescita del turismo e del traffico in Italia, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di eliminare l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Qualora l’addizionale municipale fosse rimossa, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita che prevede 40 aeromobili basati aggiuntivi (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte, e il supporto a 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia\".","post_title":"Aeroporto di Genova: 5,5 mln i passeggeri trasportati da Ryanair in 26 anni","post_date":"2025-07-22T11:14:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753182855000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" eDreams odigeo vince la causa legale contro Ryanair. Il Tribunale commerciale n. 12 di Barcellona ha dichiarato Ryanair colpevole di concorrenza sleale e denigrazione nei confronti di eDreams Odigeo, aggiungendo un'ulteriore condanna al lungo elenco di comportamenti illeciti già contestati alla compagnia aerea.\r

\r

La sentenza ha stabilito in via definitiva che le dichiarazioni denigratorie di Ryanair nei confronti dell'ota e del suo abbonamento Prime - parte di una campagna aggressiva e continuativa iniziata dalla compagnia aerea nel 2023 - sono false.\r

\r

Come osservato dal Tribunale, questa campagna è stata diffusa attraverso i siti web di Ryanair, i comunicati stampa, i social media e le dichiarazioni pubbliche rilasciate dai vertici della compagnia, incluso il ceo Michael O’Leary. La sentenza ha stabilito che queste affermazioni sono state in realtà rilasciate con l’obiettivo di danneggiare un concorrente diretto. Di conseguenza, il Tribunale ha emesso un’ingiunzione permanente che obbliga Ryanair a cessare la sua campagna denigratoria, rimuovere tutti i contenuti lesivi da ogni piattaforma e pubblicare una rettifica pubblica.\r

Legittimo\r

Come parte del risarcimento, il Tribunale ha ordinato a Ryanair di pubblicare una rettifica pubblica sul proprio sito web e sui canali social per un periodo di sei mesi. Questa ritrattazione forzata richiede esplicitamente a Ryanair di riconoscere il valore dell’abbonamento eDreams Prime dopo anni di campagne diffamatorie che hanno denigrato il servizio con affermazioni ora ritenute illegali e non veritiere.\r

In particolare, il Tribunale ordina alla compagnia aerea di pubblicare: “Ryanair riconosce che eDreams Prime è un servizio di abbonamento legittimo che offre ai consumatori risparmi su voli, hotel, pacchetti vacanza e noleggio auto”.\r

\r

Questa sentenza fa seguito a un’ordinanza provvisoria emessa dallo stesso tribunale nell’estate precedente. In quell’occasione, il Tribunale aveva già definito gli attacchi di Ryanair come una \"campagna perfettamente organizzata volta a promuovere il sito web di Ryanair per la prenotazione di voli e servizi associati\" e aveva ordinato l’immediata cessazione della sua condotta. Tuttavia, in segno di sfida, Ryanair ha ripetutamente violato tali misure e ha proseguito la sua campagna diffamatoria, spingendo il Tribunale a emettere un formale avvertimento penale contro la compagnia aerea per disobbedienza, avvertendo di potenziali accuse penali se la sua condotta fosse continuata.\r

\r

Il ricorso di Ryanair contro queste misure cautelari è stato respinto anche da un tribunale superiore, la Corte Provinciale di Barcellona. Nella sua decisione di giugno, la Corte - basandosi sulle prove presentate - ha affermato che \"nella maggior parte dei casi, [i prezzi di eDreams Prime] sono più vantaggiosi di quelli offerti da Ryanair.\" ","post_title":"eDreams vince contro Ryanair. Il vettore dovrà fare una rettifica pubblica","post_date":"2025-07-22T07:41:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1753170079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da oggi è ufficiale la nuova denominazione dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, che diventa quindi “Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”. Una scelta fortemente simbolica e strategica, che punta a valorizzare un territorio di straordinaria bellezza paesaggistica e culturale.\r

L'ufficializzazione del nuovo nome è stata l'occasione per tracciare il bilancio del primo anno di attività, che - come anticipato - si è chiuso con 370.000 passeggeri, segnando la nascita del sistema aeroportuale campano gestito da un unico soggetto in una logica di sistema integrato e complementare.\r

Questo modello ha consentito di sviluppare un imponente piano d’investimenti infrastrutturali e, al contempo, una significativa rete di collegamenti, grazie al know-how nella gestione aeroportuale e ai consolidati rapporti di partnership con le compagnie aeree già presenti a Napoli.\r

In particolare, la prima fase di sviluppo ha comportato investimenti per circa 80 milioni di euro, su un totale programmato di 223 milioni. Tra i principali interventi realizzati e in corso: il prolungamento della pista di volo, il terminal di aviazione generale che sarà completato entro l’anno, l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco e interventi sul terminal esistente, parcheggi e viabilità. Parallelamente, è stato portato avanti un intenso lavoro di interlocuzione con le compagnie aeree per offrire una rete di collegamenti competitiva e attrattiva.\r

Grazie alle solide relazioni con i vettori, costruite negli anni sullo scalo napoletano, lo scalo propone attualmente 16 destinazioni dirette, di cui 13 internazionali (Bergamo, Torino, Milano, Barcellona, Berlino, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Ginevra, Lione, Londra Gatwick, Londra Stansted, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Tirana e Vienna). Le rotte sono servite dai principali vettori low cost europei (easyJet, Ryanair, Volotea, Wizz Air) e da British Airways.","post_title":"'Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento': ufficiale da oggi il nuovo nome","post_date":"2025-07-21T15:05:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753110354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' pienamente operativo al Terminal 3 dell’aeroporto di Dubai il suo nuovo ‘Emirates First’, uno spazio concepito per offrire ai passeggeri di prima classe di Emirates e ai membri Skywards Platinum un’esperienza aeroportuale nel segno del lusso.\r

L'area di check-in è stata meticolosamente rinnovata con una zona salotto privata ricca e raffinata, per offrire un percorso esclusivo.\r

Emirates, che già oggi è il principale operatore mondiale di viaggi internazionali in First Class, con 26.800 posti settimanali, continua a investire per migliorare l'esperienza dei propri clienti in ogni punto di contatto, a terra e in volo. \r

“Investiamo significativamente nel miglioramento dei nostri prodotti a terra, ed Emirates First è una delle aree che offrirà ai nostri clienti di First Class e ai membri Skywards Platinum un ambiente unico e privato - afferma Adel al Redha, Deputy President e Chief Operating Officer del vettore -. Sappiamo che i nostri clienti apprezzano la privacy e la comodità, e questo servizio fornirà un ulteriore livello di ospitalità durante la fase di check-in, nell'ambito dei nostri sforzi continui per migliorare l’esperienza di viaggio nella sua interezza. Ora, i nostri clienti possono godere di un trasferimento elegante con il nostro servizio Chauffeur Drive, di un check-in rapido presso l'esclusiva Emirates First, di una lounge di classe mondiale prima dell'imbarco”.\r

La riapertura di Emirates First è l'ultima novità della recente serie di investimenti della compagnia per i passeggeri di prima classe. Nel maggio di quest'anno, Emirates ha annunciato una serie di nuovi miglioramenti che perfezionano i dettagli più raffinati dell'ospitalità e del servizio a bordo, da un menu ricordo che racconta una storia esplorativa della selezione di vini e delle ispirazioni culinarie di Emirates, a ciotole incise da Robert Welch per il caviale illimitato, a taglieri da formaggio rustici per valorizzare il rinomato tagliere di formaggi artigianali di Emirates. Il personale di cabina di First Class di Emirates offre ora anche un servizio con guanti per garantire un'ospitalità eccezionale a bordo.","post_title":"'Emirates First': all'aeroporto di Dubai l'esperienza di prima classe è totalmente rinnovata","post_date":"2025-07-21T12:17:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753100267000]}]}}