Ryanair da record nel terzo trimestre. Domanda robusta per Pasqua ed estate Volano alti gli utili di Ryanair nel terzo trimestre dell’esercizio 2022-23: nei tre mesi chiusi lo scorso 31 dicembre la low cost ha riportato un utile di 211 milioni di euro rispetto al dato pre-Covid dello stesso periodo di 88 milioni di euro. Ryanair ha sottolineato in una nota che la forte domanda di viaggi repressa durante le festività natalizie e di ottobre (senza alcun impatto negativo da Covid o dalla guerra in Ucraina) ha stimolato traffico e tariffe elevate in tutti i mercati. “Ryanair si è assicurata forti guadagni di quote di mercato nei principali mercati dell’Unione europea poiché abbiamo gestito il 112% della nostra capacità pre-Covid durante i primi 9 mesi dell’anno fiscale – ha affermato il ceo del gruppo, Michael O’Leary – Le crescite più significative di market share sono state in Italia (dal 26% al 40%), Polonia (dal 27% al 38%), Irlanda (dal 49% al 58%) e Spagna (dal 21% al 23%)”. “Con i turisti asiatici che stanno tornando e un forte dollaro Usa che incoraggia gli americani a viaggiare in Europa, stiamo assistendo a una forte domanda di voli per la Pasqua e l’estate 2023“, ha aggiunto. Ryanair si aspetta ancora di trasportare 168 milioni di passeggeri nell’anno fiscale fino al 31 marzo, ben al di sopra del precedente record annuale di 149 milioni raggiunto prima della pandemia. Allo stesso modo la low cost ha confermato le stime al rialzo per i profitti dell’intero esercizio, che saranno compresi tra 1,325-1,425 miliardi di euro (precedentemente 1,00-1,20 miliardi).

\r

Oltre la garanzia di un servizio affidabile e puntuale, Snav porrà la sua attenzione sulle condizioni di sicurezza dedicate al Cliente, non solo in termini di navigazione ma anche per quanto riguarda gli aspetti legati alla prenotazione. Anche per l’Estate 2023 Snav offre la possibilità di prenotare i suoi collegamenti con grande anticipo e con la massima serenità con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza con il rimborso del 100% del prezzo.","post_title":"Snav, il 2022 ha fatto registrare numeri analoghi al 2019","post_date":"2023-01-26T11:20:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674732058000]}]}}