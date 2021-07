Ryanair a Milano Bergamo con il B737-8200: il network sale a 105 rotte, di cui 7 nuove

Ryanair alza ulteriormente la posta sulla base di Milano Bergamo – la più grande in Italia – con l’arrivo del nuovo aeromobile 737-8200 “Gamechanger” dal 20 luglio. L’operativo estivo 2021 conta quindi 105 rotte in totale (12 domestiche e 93 internazionali) di cui 7 nuove per oltre 600 voli settimanali. Le new entry sono: Zagabria da giugno (fino a 4 voli a settimana), Belfast City e Minorca da luglio (2 voli a settimana), Suceava da luglio (4 voli a settimana), Kos da luglio (3 voli a settimana), Preveza da agosto (2 voli a settimana) e Banja Luka da settembre (2 voli a settimana).

“Con oltre 100 rotte, 600 voli settimanali e il nuovo aeromobile 737-8200 “Gamechanger”, Ryanair ricoprirà un ruolo cruciale nella ripartenza di Milano Bergamo questa estate – dichiara il ceo della low cost Eddie Wilson -. Questo incremento di capacità consentirà a Ryanair di aumentare il traffico di Milano Bergamo, offrendo tariffe ancora più basse e comfort, riducendo al contempo il nostro impatto ambientale (-40% di emissioni sonore e -16% di Co2). L’introduzione del Certificato Digitale Covid Ue restituisce certezze ai piani di viaggio, ma Ryanair continua a consentire fino a due cambi di data di volo gratuiti su tutte le prenotazioni in caso di modifica dei piani. I clienti possono e poi spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo”..