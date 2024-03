Ryanair a Bologna con un tris di nuove rotte e 11 aeromobili basati Ryanair investe su Bologna, dove ha raggiunto i 45 milioni di passeggeri trasportati, e per l’estate opererà un network di 65 rotte tra cui 3 nuove per Olbia, Reggio Calabria e Tirana, oltre a un aumento delle frequenze settimanali su più di 10 rotte, tra cui Barcellona, Ibiza, Mykonos, Cracovia, Bucarest, Sofia e Vienna. «Questa crescita è sostenuta dall’impegno di Ryanair nei confronti dell’Aeroporto di Bologna, con il posizionamento di 11 aeromobili – che rappresentano un investimento di 1,1 miliardi di dollari – afferma Mauro Bolla, country manager della low cost per l’Italia e il Mediterraneo Orientale – aumentando la frequenza settimanale su più di 10 rotte e supportando 3.500 posti di lavoro, inclusi 330 per piloti, personale di cabina e ingegneri». «I 45 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair a Bologna dal 2008 ad oggi, sono un risultato davvero importante per l’aeroporto e per il territorio, con ricadute positive per la mobilità di persone e merci e per gli operatori turistici di Bologna e di tutta la regione Emilia-Romagna – commenta Antonello Bonolis, direttore business aviation e comunicazione dell’Aeroporto di Bologna -. La summer 2024 si presenta particolarmente ricca per i nostri passeggeri, pur in un periodo caratterizzato da una serie di lavori infrastrutturali all’interno del terminal per ampliare gli spazi ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco. In una logica di sviluppo sostenibile, il nostro obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo del network coerente con la domanda della nostra catchment area e con la capacità infrastrutturale dello scalo». Condividi

