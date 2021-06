RwandAir si affida a Tal Aviation per la rappresentanza in Italia

RwandAir ha scelto TAL Aviation Italy quale gsa nel nostro Paese. La nuova collaborazione offrirà maggiori opportunità a residenti, turisti e uomini d’affari in Italia che desiderano viaggiare verso e all’interno del Ruanda e in altre parti dell’Africa.

Dall’agosto dello scorso anno, RwandAir ha gradualmente ripreso i voli commerciali attraverso il suo network globale, compresa la maggior parte delle sue rotte africane, nonché alcune destinazioni a lungo raggio come Londra Heathrow, Bruxelles e Dubai. La flotta di RwandAir comprende aeromobili Airbus, Boeing e Bombardier.

Per garantire la salute e la sicurezza dei propri clienti come priorità numero uno, il vettore ha pubblicato una guida in cinque fasi per la salute e la sicurezza per fornire un’esperienza a bordo pulita e sicura.

“Il nostro team italiano è pronto e desideroso di promuovere e vendere la compagnia aerea in Italia, accogliere i clienti a bordo di RwandAir e farli volare con fiducia”, ha commentato Nissim Sagis, chief commercial officer di TAL Aviation.